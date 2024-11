Histotripsy's Unique Mechanism Of Action To Mechanically Destroy Targeted Tumors Without Incisions or Radiation

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar en fabrikant van het Edison®-histotripsiesysteem, heeft vandaag aangekondigd dat de eerste patiënten zijn opgenomen in hun nieuwe prospectieve masterprotocolstudie, genaamd BOOMBOX, die is ontworpen om het gebruik van histotripsie in de praktijk voor de behandeling van levertumoren te evalueren. BOOMBOX is een uitgebreide, post-market masterstudie die belangrijke gegevens zal opleveren voor maximaal 5.000 patiënten die worden behandeld in een groeiende wereldwijde basis van multidisciplinaire histotripsie-aanbieders. Dit masterstudie-ontwerp is uniek in de medische hulpmiddelenindustrie, omdat het behandelingsgegevens vastlegt over verschillende tumortypen en ziektestadia bij patiënten met verschillende interventionele behoeften, en tussen meerdere klinische specialismen.

