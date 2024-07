L’entreprise allemande de technologie médicale Protembis obtient un financement de 20 millions d’euros de la BEI pour une technologie destinée à protéger le cerveau pendant un traitement cardiaque

The ProtEmbo Cerebral Embolic Protection system in the Aortic Arch (Graphic: Business Wire)

LUXEMBOURG et AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un financement de 20 millions d’euros sous forme de prêts à risque à l’entreprise allemande de technologie médicale Protembis pour la mise au point d’un dispositif de nouvelle génération destiné à protéger le cerveau des patients qui subissent certains traitements cardiaques.

Ce financement est destiné à soutenir les essais cliniques, la recherche, le développement et l’accès au marché du système de protection contre les embolies cérébrales « ProtEmbo ». ProtEmbo est un dispositif de filtrage qui détourne les matériaux emboliques des artères du cerveau lors d’interventions cardiaques du côté gauche, notamment le remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVR), afin de prévenir les risques d’accident vasculaire cérébral et de déclin cognitif.

« Cet accord démontre notre engagement à soutenir des entreprises telles que Protembis qui visent à améliorer la santé et le bien-être des citoyens européens. Leur technologie innovante, mise au point en Europe, permettra d’éviter aux patients qui doivent subir une opération cardiaque de souffrir d’effets secondaires graves tels que des embolies cérébrales », déclare Nicola Beer, vice-présidente de la BEI.

L’accord conclu entre la BEI et Protembis s’inscrit dans le cadre du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans les nouvelles technologies jusqu’en 2027. L’opération est conforme à l’objectif d’InvestEU qui consiste à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation.

« Nous sommes heureux d’annoncer la signature de cet accord avec la BEI », déclarent Karl von Mangoldt et Conrad Rasmus, co-directeurs généraux de Protembis. « Nous tenons à saluer le travail acharné, les compétences et le professionnalisme de l’équipe de la BEI, tout en remerciant nos investisseurs actuels et notre conseil d’administration pour leur confiance inébranlable dans les avantages de ce mécanisme de financement supplémentaire. »

La TAVR est une procédure guidée par rayons X visant à remplacer une valve aortique qui s’est rétrécie et ne s’ouvre pas complètement. La TAVR est peu invasive, c’est-à-dire qu’elle utilise des incisions plus petites que la chirurgie valvulaire à cœur ouvert. Au niveau mondial, environ 430 000 patients atteints de sténose aortique sévère devraient être traités par TAVR d’ici à 2025.

Une complication importante de la TAVR est le risque de déloger des débris qui tapissent la crosse de l’aorte et l’ancienne valve aortique. Ces débris peuvent atteindre le cerveau par l’intermédiaire de trois grandes artères qui prennent naissance dans le toit de la crosse aortique. Ils peuvent bloquer les petits vaisseaux du cerveau et créer des lésions susceptibles de provoquer un accident vasculaire cérébral ou de contribuer à l’accélération du déclin cognitif.

ProtEmbo est inséré pendant la TAVR via l’artère du poignet gauche et tapisse le toit de l’arc aortique, protégeant ainsi le cerveau des débris délogés.

En mars 2024, Protembis a finalisé un tour de financement de série B de 30 millions d’euros pour faire avancer une étude pivot d’exemption de dispositif expérimental approuvée par la FDA, appelée essai ProtEmbo. Cette étude comprendra entre 250 et 500 patients subissant une TAVR en Europe et aux États-Unis. L’étude vise à démontrer la supériorité de ProtEmbo en procédant à une randomisation par rapport à un groupe de contrôle hybride : la moitié de ce groupe de contrôle ne recevant aucune protection et l’autre moitié recevant le système prédicat actuel appelé « Sentinel ».

Informations contextuelles

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’UE. Ses principales priorités sont le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les PME, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’Union européenne et soutenir les politiques de l’UE dans plus de 140 pays à travers le monde.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne un financement crucial à long terme en mobilisant d’importants fonds privés et publics en faveur d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités politiques de l’Union européenne, telles que le Green Deal européen et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous un même toit la multitude d’instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir l’investissement dans l’Union européenne, rendant le financement des projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois éléments : le fonds InvestEU, le centre de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers qui investiront dans des projets en utilisant la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires de mise en œuvre, augmentera leur capacité à supporter les risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de ProtEmbo et Protembis. Le système de protection cérébrale ProtEmbo est un dispositif de filtre intra-aortique qui protège l’ensemble du cerveau du matériau embolique libéré lors du remplacement valvulaire aortique par cathéter (TAVR). Il s’agit d’un système non thrombogène à profil bas qui protège tous les vaisseaux cérébraux et qui est administré par l’artère radiale gauche pour une mise en place et une stabilité optimales. C’est un site d’accès idéal qui permet aux médecins d’éviter les interférences avec l’équipement TAVR généralement délivré par l’artère fémorale.

Protembis est une société privée de dispositifs médicaux émergents qui a mis au point le système de protection cérébrale ProtEmbo®. L’entreprise s’efforce de fournir une solution simple et fiable pour protéger les patients contre les lésions cérébrales pendant les procédures cardiaques gauches, améliorant ainsi la qualité de vie des patients et réduisant les coûts globaux des soins de santé associés aux lésions cérébrales pendant de telles procédures. Le système ProtEmbo® fait actuellement l’objet d’études cliniques.

