INBRAIN Neuroelectronics lève un financement de série B de 50 millions USD pour faire progresser la technologie d’interface cerveau-machine basée sur le graphène

BARCELONA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--INBRAIN Neuroelectronics, une société spécialisée dans le traitement par interface cerveau-machine (brain-computer interface therapeutics, BCI-Tx) qui développe des technologies neuronales basées sur le graphène, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série B de 50 millions USD. Le tour de table a été mené par imec.xpand, aux côtés des nouveaux investisseurs EIC Fund, Fond-ICO Next Tech, CDTI-Innvierte et Avançsa. Les investisseurs existants Asabys Partners, Aliath Bioventures et Vsquared ont également participé, portant à 68 millions USD le montant total levé par l’entreprise depuis sa création.

Outre le financement de série B, INBRAIN a également obtenu un financement et un soutien supplémentaires de la part de Merck KGaA pour faire avancer le développement clinique de sa technologie dans des domaines thérapeutiques qui intéressent Merck. Ce partenariat permettra d’accélérer la transposition de la plateforme d’INBRAIN à l’usage humain, en élargissant son impact dans des applications relatives au système nerveux central et périphérique.

La technologie développée par l’entreprise tire parti des propriétés uniques du graphène, un matériau lauréat du prix Nobel connu pour sa résistance, sa flexibilité et sa conductivité. L’implant d’INBRAIN ne fait que 10 micromètres d’épaisseur (plus fin qu’un cheveu humain) et est conçu pour décoder et moduler en toute sécurité les signaux neuronaux avec une précision exceptionnelle, offrant ainsi un tout nouveau niveau de performance dans le domaine émergent de la neurologie de précision.

Le financement permettra à INBRAIN d’accélérer le développement de sa plateforme BCI-Tx à base de graphène, laquelle offre une solution bidirectionnelle pour décoder et moduler l’activité neuronale avec une résolution sans précédent. Le financement servira également à soutenir les essais cliniques en cours, à élargir l’équipe et à poursuivre le développement de la plateforme de l’entreprise alimentée par l’IA pour le traitement de maladies neurologiques.

« Nous sommes en train de façonner l’avenir du traitement par interface cerveau-machine », a déclaré Carolina Aguilar, PDG et cofondatrice d’INBRAIN Neuroelectronics. « Ce financement va nous permettre de faire progresser notre neurotechnologie basée sur le graphène et pilotée par l’IA, qui a déjà montré d’excellents résultats par rapport à la technologie commerciale actuelle de neuromodulation. Nous sommes ravis de disposer du soutien d’un consortium de premier plan à l’heure où nous travaillons pour apporter cette technologie aux patients ayant besoin de traitements plus précis et personnalisés. »

Dans le cadre de ce tour de table, INBRAIN a également annoncé un accord de collaboration avec l’Interuniversity Microelectronics Centre (imec), le premier centre indépendant de nanoélectronique au monde. L’imec aidera INBRAIN à préparer la mise à l’échelle commerciale de ses interfaces à base de graphène.

« INBRAIN Neuroelectronics est à l’origine d’une approche révolutionnaire pour ce qui est de la technologie BCI utilisant le graphène », a déclaré Frank Bulens, associé chez imec.xpand. « Cette plateforme BCI unique basée sur le graphène a le potentiel de redéfinir la façon dont nous traitons les troubles neurologiques en offrant des traitements plus précis, plus adaptables et plus intelligents. Nous sommes impatients d’aider l’équipe d’INBRAIN à accélérer ses essais cliniques et à mettre cette technologie de nouvelle génération à la disposition des patients. »

INBRAIN a récemment franchi une étape importante avec la première application humaine au monde de sa technologie BCI à base de graphène, dans le cadre d’un essai clinique en cours au Salford Royal Hospital de Manchester, au Royaume-Uni. L’essai vise à évaluer la sécurité du dispositif d’INBRAIN chez des patients atteints d’un cancer du cerveau et recrutera jusqu’à dix participants afin d’évaluer la supériorité du graphène sur les matériaux traditionnels pour les applications neuronales.

« Le succès de la première procédure d’INBRAIN sur un patient et le financement récent mettent en évidence les avantages de l’innovation que nous avions envisagée lors du lancement du projet Graphene Flagship », a déclaré Marcin Nowak, directeur de l’investissement à la Banque européenne d’investissement. « En exploitant les propriétés remarquables du graphène, INBRAIN fait progresser des applications neurotechnologiques de pointe qui pourraient améliorer considérablement les résultats pour les patients et positionner l’Europe comme un leader de l’industrie mondiale des interfaces cerveau-machine. Grâce à cet investissement important, nous sommes fiers de soutenir INBRAIN pour que cette technologie sorte du stade de la recherche et qu’elle ait un impact concret sur la vie des patients. »

À propos d’INBRAIN Neuroelectronics

INBRAIN Neuroelectronics est un pionnier de la neurologie de précision en temps réel avec la première plateforme de traitement par interface cerveau-machine (brain-computer interface therapeutics, BCI-Tx) basée sur le graphène. Notre technologie associe un décodage neuronal avancé à une modulation micrométrique afin de proposer des traitements adaptatifs et personnalisés pour des pathologies telles que la maladie de Parkinson et l’épilepsie et pour la rééducation après un accident vasculaire cérébral. En assurant une surveillance et des ajustements thérapeutiques continus et en temps réel, notre plateforme basée sur l’IA maximise les résultats thérapeutiques tout en réduisant les effets secondaires. Ce développement avant-gardiste et novateur a conduit la Food and Drug Administration américaine à accorder le statut de dispositif innovant (« Breakthrough Device Designation ») à la plateforme BCI-Tx d’INBRAIN pour le traitement de la maladie de Parkinson. En collaboration avec des partenaires comme Merck KGAa et notre filiale INNERVIA Bioelectronics, nous sommes en train d’étendre ces innovations au traitement des maladies des nerfs périphériques et des maladies systémiques, forgeant l’avenir de la neurotechnologie et de la bioélectronique. Retrouvez-nous sur www.inbrain-neuroelectronics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.