Avania rachète la CRO espagnole Anagram, spécialisée dans les technologies médicales, afin d'étoffer son offre de CRO dans une nouvelle région d'Europe

Avania, the leading, global medical technology contract research organization and advisory services partner, announces its acquisition of Anagram. (Graphic: Business Wire)

BILTHOVEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Avania, l'organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) en technologie médicale et partenaire de services de conseil, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d’Anagram. Anagram, dont le siège social se trouve à Barcelone, en Espagne, est l'une des principales CRO MedTech de la péninsule ibérique. Elle fournit des solutions MedTech à ses clients en Espagne, sur le marché européen au sens large et au-delà.

Fondée en 1998, Anagram propose un modèle de CRO complet à ses clients, notamment des services de laboratoire central pour l'imagerie diagnostique (contrôle de qualité centralisé et évaluation centralisée des images dans les essais cliniques). Elle se focalise sur les domaines thérapeutiques de la cardiologie, de l'oncologie et de la neurologie. Elle mène des études aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, et dans d'autres pays.

Anagram s'intègre parfaitement à Avania, permettant à l'entreprise de développer ses activités de CRO en Espagne et offrant un meilleur accès à un pays en pleine croissance dans le domaine de la MedTech. Cette acquisition favorisera les opportunités de vente croisée en accroissant la dimension de l'entreprise et supprimera la dépendance à l'égard des partenaires d'externalisation actuels. Les clients d'Avania bénéficieront d'une expansion géographique et d'un plus grand nombre d'experts spécialisés dans des domaines thérapeutiques clés.

« L'ajout d'Anagram consolide notre vision consistant à devenir un partenaire mondial de confiance pour la communauté MedTech, faisant évoluer les innovations du laboratoire au chevet du patient et améliorant la qualité de vie des patients à l'échelle mondiale », a déclaré Jason Monteleone, président et PDG d'Avania. « Cela nous permettra d'acquérir une présence significative en Espagne et en Europe du Sud, tout en renforçant nos franchises cardiovasculaires et neurologiques et en élargissant nos ressources en oncologie. »

À propos d'Avania

Avania est le principal organisme mondial de recherche clinique et partenaire consultatif MedTech, axé sur les dispositifs médicaux, les diagnostics/IVD et la santé numérique. Les offres de base comprennent des services complets d'externalisation de la recherche clinique, d'accès au marché, de remboursement, de réglementation et de conseil en développement de produits. Le but d'Avania est d'être votre partenaire mondial de confiance pour faire évoluer votre technologie médicale, de l'innovation à la commercialisation, afin d'améliorer la santé et le bien-être des patients. Pour faire progresser votre technologie médicale, vous devez avoir recours à Avania.

À propos d’Anagram

Anagram est une organisation de recherche clinique (CRO) basée en Espagne qui fournit des services de haut niveau en matière de développement clinique et d'essais post-autorisation pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Les services comprennent la lecture centrale des images (core lab), l'analyse et l'établissement de rapports par des professionnels très expérimentés. Anagram dispose d'une expertise spécialisée en cardiologie, neurologie et oncologie.

