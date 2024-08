HistoSonics annonce un financement sursouscrit de série D de 102 millions USD pour le lancement d’une plateforme d’histotripsie non invasive

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, le fabricant du Système d’histotripsie Edison® et de nouvelles plateformes thérapeutiques d’histotripsie, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un financement sursouscrit de série D de 102 millions USD. Le tour de table a été mené par Alpha Wave Ventures, un chef de file mondial des investissements dans des entreprises en phase de croissance, avec la participation de nouveaux investisseurs, dont Amzak Health et HealthQuest Capital, et d’investisseurs existants, dont Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC), Venture Investors, Lumira Ventures, Yonjin Venture, le State of Wisconsin Investment Board, et d’autres.

L’histotripsie est une nouvelle forme d’ultrasons focalisés qui utilisent des impulsions très courtes et de grande amplitude pour créer un « nuage de bulles » destiné à détruire et à liquéfier mécaniquement les tumeurs hépatiques ciblées. Ces nuages de bulles se forment et s’effondrent en quelques microsecondes, créant des forces mécaniques suffisamment puissantes pour détruire les tissus aux niveaux cellulaire et subcellulaire par une méthode non invasive et non thermique. L’histotripsie offre une alternative prometteuse aux autres modes de traitement comme la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, qui ont souvent des effets secondaires importants.

Le financement de série D servira à accélérer les progrès de ses plateformes d’histotripsie non invasives, à soutenir la croissance commerciale aux États-Unis et sur les marchés mondiaux prévus, et à lancer l’étude innovante et prospective de l’entreprise sur l’histotripsie non invasive, baptisée BOOMBOX Master Study, qui évaluera le Système Edison d’HistoSonics pour le traitement des tumeurs hépatiques avec des utilisateurs multidisciplinaires. Le Système d’histotripsie Edison a reçu l’autorisation de novo de la FDA en octobre 2023. HistoSonics travaille actuellement en partenariat avec des institutions de premier plan à travers les États-Unis ainsi qu’au niveau international pour développer des programmes multidisciplinaires d’histotripsie du foie.

« L’histotripsie est une option de traitement qui change la donne pour les patients à la recherche d’une approche non invasive pour cibler et détruire les tumeurs sans avoir besoin d’inciser ou d’utiliser des aiguilles », a déclaré Mike Blue, PDG d’HistoSonics. « Nous sommes ravis d’annoncer ce groupe d’investisseurs de premier plan dirigé par Alpha Wave : ils vont nous permettre de renforcer notre mission, qui est d’influer sur la vie des patients grâce à l’application actuelle pour le foie, et à son utilisation élargie pour les tumeurs rénales, du pancréas, de la prostate, du cerveau et autres. Ce financement permettra d’accélérer plusieurs projets clés conçus pour améliorer les capacités techniques de base, d’avoir un impact sur les plateformes actuelles et futures, et de soutenir la collaboration avec des médecins et des chercheurs qui étudient des moyens novateurs d’utiliser le mécanisme d’action unique de l’histotripsie pour améliorer les résultats pour les patients. En créant une nouvelle catégorie de traitement avec l’histotripsie, HistoSonics redéfinit le traitement des tumeurs hépatiques et donne de l’espoir à des millions de personnes à travers le monde qui ont désespérément besoin de nouvelles alternatives. »

« Alpha Wave est fière d’avoir pris la direction de l’investissement dans HistoSonics, une société pionnière dans l’utilisation de l’histotripsie », a déclaré Chris Dimitropoulos, directeur général des investissements dans le secteur de la santé chez Alpha Wave Global. « L’approche non invasive unique de l’histotripsie a recours à des ultrasons focalisés pour cibler et détruire avec précision les tissus malades sans endommager les tissus sains environnants. Cette technologie révolutionnaire pourrait transformer le paysage thérapeutique pour tout un ensemble de maladies difficiles, offrant aux patients des résultats et des temps de récupération améliorés. Le niveau d’adoption que nous avons constaté dans les grands centres hospitaliers du pays et à l’étranger démontre l’ampleur des besoins médicaux non satisfaits. Nous sommes ravis d’aider HistoSonics à accélérer le développement et la mise à disposition de ce traitement innovant. » Dans le cadre de ce financement, M. Dimitropoulos rejoindra le conseil d’administration d’HistoSonics.

Le système Edison d’HistoSonics a recours à des techniques d’imagerie avancées et à une technologie exclusive pour proposer, avec maîtrise et précision, des traitements par histotripsie non invasifs et personnalisés. Le nouveau mécanisme d’action de cette technologie exclusive pourrait offrir d’importants avantages aux patients, notamment la guérison et la résorption rapides du site de traitement. La plateforme d’HistoSonics permet également aux médecins de surveiller la destruction des tissus grâce à une visualisation et à un contrôle continus en temps réel, chose qu’aucun autre dispositif existant ne permet de faire à l’heure actuelle.

À propos de HistoSonics

HistoSonics est une entreprise privée de dispositifs médicaux qui met au point des plateformes non invasives et une thérapie exclusive par faisceau sonique basée sur la science de l’histotripsie, un nouveau mécanisme d’action qui a recours à des ultrasons focalisés pour détruire et liquéfier de manière mécanique les tissus indésirables et les tumeurs. L’entreprise concentre actuellement ses efforts sur la commercialisation de son système de traitement hépatique Edison aux États-Unis et sur certains marchés mondiaux spécifiques, tout en élargissant les applications de l’histotripsie à d’autres organes, notamment les reins et le pancréas. Les bureaux d’HistoSonics sont situés à Ann Arbor, dans le Michigan, et à Minneapolis, dans le Minnesota. Le Système Edison® vise la destruction mécanique non invasive des tumeurs hépatiques, y compris la destruction partielle ou complète des tumeurs hépatiques non résécables par l’histotripsie. La FDA n’a pas évalué le Système Edison pour le traitement d’une maladie ou d’une affection particulière. Les patients qui souhaitent obtenir des informations sur l’histotripsie et savoir s’ils peuvent être candidats à l’histotripsie peuvent en apprendre davantage à l’adresse www.myhistotripsy.com.

L’utilisation du Système Edison dans les applications rénales est limitée à un usage expérimental par la loi fédérale. L’essai #HOPE4KIDNEY est conçu pour soutenir un futur élargissement des indications et inclure la destruction des tissus/tumeurs rénaux.

À propos d’Alpha Wave

Alpha Wave est une société d’investissement internationale dont les activités s’articulent autour de trois axes principaux : le capital-investissement, le crédit privé et les marchés publics. Elle est dirigée par Rick Gerson, Navroz Udwadia et Ryan Khoury. Son principal fonds mondial de capital-investissement, Alpha Wave Ventures, qui vise à investir dans des entreprises de premier plan en phase de croissance, a été créé pour servir de partenaire utile sur le long terme aux fondateurs et aux équipes de direction.

Alpha Wave dispose de bureaux à Miami, New York, Londres, Monaco, Madrid, Abu Dhabi, Tel-Aviv, Bangalore et Sydney. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alphawaveglobal.com.

Pour plus d’informations, prière de consulter le site : www.histosonics.com/

