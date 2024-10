Columbia embauche une nouvelle agence créative et un nouveau responsable du marketing afin d’animer sa future stratégie créative

Matt Sutton, Senior Vice President and Head of Marketing (Photo: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM, la « Société »), un leader mondial dans la conception, l’approvisionnement, le marketing et la distribution de vêtements, chaussures, accessoires et équipements de plein air, a annoncé aujourd’hui la nomination d’une nouvelle agence créative et d’un nouveau responsable du marketing pour diriger la nouvelle stratégie créative de la marque. Cette nouvelle approche va puiser son inspiration dans le caractère unique de la Société âgée de quatre-vingt-six ans afin d’élever la marque Columbia. Ces changements font partie de la vision stratégique future de la marque qui va associer la stratégie produit à un marketing intégré afin de nouer un lien ciblé avec les consommateurs et créer des expériences de marque plus évocatrices.

Au cours des derniers mois, la marque Columbia a fait des efforts pour appliquer cette nouvelle vision stratégique en interne avec, en point d’orgue ce mois-ci, une présentation à l’intention de toute l’entreprise des initiatives à venir, dans le théâtre de Newmark, à Portland, Oregon.

Joe Boyle, vice-président exécutif, président Columbia Brand, a déclaré : « Nous avons créé une marque extraordinaire de produits de plein air qui est une référence mondiale en matière d'excellence. L’année dernière, nous avons réorganisé notre activité afin d’atteindre de nouveaux sommets. Au cours de l’année à venir, la marque Columbia va lancer un stratégie produit qui est étroitement associée au marketing ce qui va nous permettre d’atteindre nos consommateurs grâce à des méthodes nouvelles et surprenantes et de réintroduire notre marque légendaire. »

Pour diriger cette nouvelle direction créative, la marque Columbia a nommé adam&eveDDB comme son nouveau partenaire créatif, suite à un appel d’offre auquel plusieurs agences mondiales ont participé. Ce compte mondial sera dirigé par adam&eveDDB Londres en collaboration étroite avec ses bureaux de New York et de San Francisco.

« Nous voulons développer notre marque et par conséquent nous voulions établir une relation avec une agence capable de nous aider à raconter notre histoire de manière à établir un lien émotionnel avec nos consommateurs dans le monde entier tout en les aidant à comprendre l’innovation à la base de nos produits depuis nos débuts », a ajouté J. Boyle. « Il n’a jamais été aussi facile de profiter de tout ce que le plein air a à offrir et nous voulons mettre ces expériences à la portée de plus de gens dans le monde entier et les inspirer à travers un narratif et une stratégie créative solides, avec l’aide d’adam&eveDDB. »

De son côté, Miranda Hipwell, PDG de adam&eveDDB estime : « L’histoire de Columbia est si riche et unique que ce partenariat a suscité notre enthousiasme dès que nous avons reçu la lettre de Joe nous invitant à soumettre une proposition. Nous avons adoré chaque minute de ce projet jusqu’à présent et nous sommes impatients de décrire à plus de personnes dans le monde entier, le mélange unique d’irrévérence, d’imagination et d’innovation qui fait partie intégrale de l’ADN de la marque. Dans un monde rempli d’ambitions revendiquant des valeurs, Columbia est un exemple rare d’authenticité. Nous sommes ravis de lancer ce partenariat créatif et collaboratif. »

Pour diriger cette nouvelle direction en marketing, la Société a embauché, en septembre 2024, Matthew J. Sutton au poste de premier vice-président et responsable du marketing de la marque Columbia. M. Sutton apporte une expérience considérable en marketing de marque et numérique, et dirigeait récemment les activités de marketing de marques de ventes au détail et directes au consommateur final comme The Black Tux et FreshDirect et était auparavant responsable du marketing mondial de Facebook.

« Matt va nous aider à diriger l’intégration stratégique de notre marketing mondial, y compris l’élaboration de stratégies de marketing omnicanaux et l’amélioration de nos capacités » a ajouté J. Boyle. « Son arrivée représente un élan considérable dans nos efforts visant à optimiser l’opportunité de la marque. »

À propos de Columbia Sportswear :

Columbia, la marque phare de Columbia Sportswear Company, basée à Portland dans l’Oregon, crée depuis 1938 des vêtements, des chaussures, des accessoires et des équipements innovants à l’intention des amoureux du plein air. Columbia est devenue une marque mondiale de premier plan en canalisant l’esprit innovateur et la passion de la société pour le plein air dans des technologies et des produits de performance qui permettent de garder les individus au chaud, au sec, au frais et protégés toute l’année. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de la Société surwww.columbia.com.

À propos d'adam&eveDDB:

Nous sommes une agence de communication créative qui privilégie le Feeling. Nous sommes basés à Londres, Berlin, New York et San Francisco.

Nous croyons dans la puissance de la créativité pour libérer les avantages commerciaux des marques. Nous sommes une agence accueillante et responsable. Notre clientèle comprend Amazon, CALM, PlayStation, International Paralympic Committee, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen et MARS.

