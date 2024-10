Columbia nomina una nuova agenzia creativa e assume un nuovo responsabile del marketing per portare avanti la strategia creativa

Matt Sutton, Senior Vice President and Head of Marketing (Photo: Business Wire)

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM, la 'Società'), leader globale nel design, nell'approvvigionamento, nel marketing e nella distribuzione di abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature per l'outdoor, ha annunciato oggi che il marchio Columbia ha concluso un accordo di partneriato con un'agenzia creativa e ha una nuova leadership per il marketing che sovrintende la nuova strategia creativa del marchio. L'approccio si basa sul carattere unico dell'azienda, fondata ottantasei anni fa, per elevare il marchio Columbia. Questi cambiamenti fanno parte della visione strategica lungimirante del marchio, che combinerà la strategia di prodotto con il marketing integrato, per coinvolgere i consumatori con cose in cui sono già interessati e dar vita a esperienze di marca più significative.

Negli ultimi mesi, il marchio Columbia ha lavorato internamente per dare vita alla nuova visione strategica, che è culminata in un'anteprima a livello aziendale di ciò che accadrà questo mese al teatro Newmark di Portland, nell'Oregon.

Joe Boyle, Vicepresidente esecutivo, Presidente del marchio Columbia, ha dichiarato: 'Abbiamo costruito uno straordinario marchio di abbigliamento outdoor che ha definito lo standard di eccellenza in tutto il mondo. Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo riorganizzato e rimodellato la nostra attività per scalare nuove vette. Nel prossimo anno, vedrete il marchio Columbia lanciare una strategia di prodotto profondamente intrecciata con il marketing, che ci permetterà di raggiungere i consumatori in modi nuovi e sorprendenti e reintrodurre il nostro marchio iconico”.

Alla guida della direzione creativa, il marchio Columbia ha nominato adam&eveDDB come agenzia globale di riferimento, a seguito di un pitch competitivo con diverse agenzie globali non rivelate. L'account globale sarà guidato da adam&eveDDB Londra, in stretta collaborazione con gli uffici di New York e San Francisco.

“Dal momento che cerchiamo di far crescere il nostro marchio, abbiamo voluto stabilire un rapporto con un'agenzia che ci aiutasse a raccontare la nostra storia unica in modo da trovare riscontro nel pubblico globale, aiutando al contempo i consumatori a comprendere fin dall'inizio l'innovazione che ha dato vita ai nostri prodotti”, ha detto Boyle. “Non c'è stato momento migliore prima d'ora per godersi tutto ciò che la vita all'aria aperta ha da offrire e vogliamo rendere disponibile questa possibilità a un maggior numero di persone in tutto il mondo, ispirandole attraverso un forte approccio di story-telling e una strategia creativa con adam&eveDDB”.

Miranda Hipwell, CEO di adam&eveDDB, ha aggiunto: “La storia di Columbia è così ricca e piena di personalità che è stata una partnership che ci ha entusiasmato fin dal momento in cui la lettera di Joe che ci invitava a partecipare al pitch è arrivata sulle nostre scrivanie. Abbiamo apprezzato ogni minuto del viaggio intrapreso fino ad ora e non vediamo l'ora di raccontare a più persone, in tutto il mondo, il connubio unico di irriverenza, immaginazione e innovazione incorporato nel DNA del marchio. In un mondo pieno di ambizioni guidate da uno scopo, Columbia è un raro esempio di autenticità. Siamo felicissimi di dare il via a questa partnership creativa e collaborativa”.

Alla guida della sua nuova direzione del marketing, nel settembre 2024 la Società ha assunto Matthew J. Sutton per ricoprire il ruolo di Vice Presidente Senior e Responsabile del Marketing del marchio Columbia. Sutton vanta una profonda esperienza nel brand e nel marketing digitale, essendo recentemente stato alla guida di marchi di vendita al dettaglio e diretti al consumatore, tra cui The Black Tux e FreshDirect, in qualità di Direttore del marketing, e in precedenza del marketing globale di Facebook.

“Matt aiuterà a guidare l'integrazione strategica di tutto il nostro marketing globale, compreso lo sviluppo di strategie di marketing omni-canale e il potenziamento delle nostre capacità”, ha detto Boyle. “Il suo arrivo apporta uno slancio significativo per sbloccare le opportunità del nostro marchio”.

