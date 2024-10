Columbia benoemt nieuw creatief bureau en neemt nieuw hoofd marketing aan om de creatieve strategie verder te leiden

Matt Sutton, Senior Vice President and Head of Marketing (Photo: Business Wire)

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM, het “Bedrijf”), wereldwijd marktleider in het ontwerpen, inkopen, vermarkten en distribueren van buitensportkleding, schoeisel, accessoires en uitrustingsproducten, kondigde vandaag aan dat het merk Columbia een nieuwe creatief partnerbureau en marketingleiderschap heeft aangetrokken om de nieuwe merkdesignstrategie te leiden. Het doel is om het unieke karakter van het zesentachtig jaar oude bedrijf te gebruiken om het merk Columbia op te waarderen. Deze veranderingen maken deel uit van de toekomstgerichte strategische merkvisie die productstrategie aan geïntegreerde marketing koppelt om consumenten te ontmoeten waar ze zijn en zo zinvollere merkervaringen te stimuleren.

Het merk Columbia heeft de afgelopen maanden intern gewerkt om de nieuwe strategische visie een impuls te geven, met als hoogtepunt een bedrijfsbrede voorproef van wat komen gaat deze maand in het Newmark theater in Portland, Oregon.

Joe Boyle, uitvoerend vicepresident, Columbia Brand President, zei: “We hebben een buitengewoon outdoormerk opgebouwd dat wereldwijd de standaard voor uitmuntendheid zet. Het afgelopen jaar hebben we ons bedrijf aangepast om nieuwe hoogten te bereiken. In het komende jaar zul je zien dat het merk Columbia een productstrategie uitrolt die diep verweven is met marketing, waardoor we consumenten op nieuwe, verrassende manieren kunnen bereiken om ons iconische merk opnieuw te introduceren.”

Om de creatieve richting voorwaarts te leiden, heeft het merk Columbia adam&eveDDB aangesteld als het wereldwijde bureau na een concurrerende vergelijking met verschillende niet nader genoemde internationale bureaus. Het wereldwijde account zal onder toezicht staan van adam&eveDDB Londen, in nauwe samenwerking met de kantoren in New York en San Francisco.

"We wilden een relatie opbouwen met een bureau dat ons kan helpen ons unieke verhaal te vertellen op een manier die emotioneel aansluit bij een wereldwijd publiek, terwijl het consumenten helpt de innovatie te begrijpen waar onze producten van het begin af aan op zijn geïnspireerd," aldus Boyle. "Het beste moment voor mensen om te genieten van alles wat het buitenleven te bieden heeft, is nu. Daarom willen we dit voor meer mensen over de hele wereld ontsluiten en hen motiveren door middel van een sterke verhaalbenadering en creatieve strategie met adam&eveDDB."

Miranda Hipwell, CEO van adam&eveDDB, voegde hieraan toe: "Het verhaal van Columbia is zo rijk en vol persoonlijkheid dat we enthousiast waren over deze samenwerking vanaf het moment dat Joe's brief met de uitnodiging op ons bureau belandde. We hebben genoten van elke minuut van de reis tot nu toe en kunnen niet wachten om meer mensen, over de hele wereld, te vertellen over de unieke combinatie van originaliteit, verbeelding en innovatie die is ingebed in het merk-DNA. In een wereld vol doelgerichte ambities is Columbia een zeldzaam voorbeeld van het echte werk. Wij zijn enorm blij met de aftrap voor deze creatieve, coöperatieve samenwerking.”

Om de nieuwe marketingrichting aan te sturen, heeft het bedrijf Matthew J. Sutton aangenomen als senior vicepresident en hoofd Marketing voor het merk Columbia in september 2024. Sutton heeft ruime ervaring in merk- en digitale marketing. Onlangs gaf hij als Chief Marketing Officer leiding aan retail- en direct-to-consumer merken, waaronder The Black Tux en FreshDirect, en eerder aan wereldwijde marketing voor Facebook.

"Matt zal helpen bij het overzien van de strategische integratie van onze gehele wereldwijde marketing, waaronder het ontwikkelen van omnichannel marketingstrategieën en het opwaarderen van onze capaciteiten," aldus Boyle. "Zijn komst zorgt voor een belangrijke impuls terwijl we de mogelijkheden van ons merk ontsluiten."

OverColumbia Sportswear:

Columbia, het topmerk van de in Portland, Oregon gevestigde Columbia Sportswear Company, maakt al sinds 1938 innovatieve kleding, schoenen, accessoires en uitrusting voor liefhebbers van het buitenleven. Columbia is uitgegroeid tot een toonaangevend wereldmerk door de innovatieve geest en passie van het bedrijf voor het buitenleven te kanaliseren in technologieën en prestatiegerichte producten die mensen het hele jaar door warm, droog, koel en beschermd houden. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op www.columbia.com.

Over adam&eveDDB:

Wij zijn een creatief bureau dat Feeling First centraal stelt, gevestigd in Londen, Berlijn, New York en San Francisco.

Wij geloven in de kracht van creativiteit om zakelijk voordeel voor merken te ontsluiten. Wij zijn een bureau dat zich gastvrij en verantwoordelijk voelt. We werken met verschillende klanten, waaronder Amazon, CALM, PlayStation, International Paralympic Committee, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen en MARS.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de federale effectenwetgeving, waaronder verklaringen met betrekking tot de verwachtingen, vooruitzichten of overtuigingen van het bedrijf over de groei van het merk Columbia en het bedrijf. Toekomstgerichte verklaringen gebruiken vaak woorden als “zullen”, “anticiperen”, “schatten”, “verwachten”, “moeten”, “kunnen” en andere woorden en termen met een soortgelijke betekenis of verwijzen naar toekomstige data. De verwachtingen, overtuigingen en voorspellingen van het bedrijf zijn te goeder trouw uitgedrukt en worden geacht een redelijke basis te hebben; elke toekomstgerichte verklaring houdt echter een aantal risico's en onzekerheden in, waaronder de risico's en onzekerheden die in dit document worden uiteengezet, de risico's en onzekerheden die worden beschreven in het jaarverslag op formulier 10-K en kwartaalverslagen op formulier 10-Q onder het kopje “Risicofactoren”, en de risico's en onzekerheden die zijn of kunnen worden beschreven in andere verslagen die door het bedrijf zijn ingediend, waaronder verslagen op formulier 8-K. Het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit document bij te stellen om ze aan te passen aan de werkelijke resultaten of om veranderingen in gebeurtenissen, omstandigheden of haar verwachtingen weer te geven. Van tijd tot tijd duiken er nieuwe factoren op en het is voor het bedrijf niet mogelijk om de effecten van al deze factoren te voorspellen of te beoordelen, of de mate waarin een factor, of combinatie van factoren, ertoe kan leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.