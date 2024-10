NAMSA et TERUMO annoncent un partenariat stratégique d’externalisation

TOLEDO, Ohio & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NAMSA, une organisation de recherche sous contrat (CRO) de premier plan dans le domaine des technologies médicales, qui propose des services d’accès au marché de bout en bout, et TERUMO, un leader mondial dans le domaine des technologies médicales, ont annoncé avoir conclu un partenariat d’externalisation stratégique visant à accélérer l’approbation réglementaire et la commercialisation de la gamme de produits de Terumo.

Basé à Tokyo et opérant à l’échelle mondiale, Terumo fournit des solutions médicales innovantes dans plus de 160 pays et régions. Son vaste portefeuille d’activités va des solutions d’intervention vasculaire et de cardiochirurgie aux produits médicaux essentiels à la pratique clinique quotidienne, tels que les systèmes de transfusion, les soins du diabète et les traitements de dialyse péritonéale, en passant par les technologies de transfusion sanguine et de thérapie cellulaire.

« Nous sommes ravis de faciliter la croissance de Terumo grâce à ce partenariat d’externalisation stratégique », explique John Amat, directeur commercial de NAMSA. « Dans le cadre de ce partenariat, nous avons accordé à Terumo un accès immédiat à des experts cliniques pour le démarrage et la capacité des études, en plus de nos équipes compétentes et talentueuses d’experts en dispositifs médicaux sur le plan clinique et réglementaire. Ensemble, nous allons accélérer l’introduction de dispositifs qui améliorent la vie des patients. »

L’industrie mondiale des technologies médicales est confrontée à l’évolution des exigences réglementaires et à l’augmentation des demandes de preuves cliniques. Des exigences plus strictes peuvent allonger les délais de développement, augmenter les coûts et ralentir la mise sur le marché. La solution d’externalisation stratégique de NAMSA et sa gamme complète de services internes (cliniques, précliniques, essais, réglementation) permettent aux innovateurs du secteur des technologies médicales d’atténuer les risques de manière proactive, de préserver leur capital et de créer davantage de valeur pour les parties prenantes. Il en résulte une commercialisation accélérée et des produits plus facilement disponibles pour les patients qui en ont le plus besoin.

Toshihiko Osada, directeur général du groupe Terumo Corporation, déclare : « Nous sommes convaincus que l’établissement d’un partenariat stratégique mondial avec NAMSA nous permettra de mettre en place un programme de développement transparent et complet, allant des études de faisabilité au lancement de produits à l’échelle mondiale. Ce partenariat constitue une étape cruciale dans la mise à disposition de technologies de pointe et d’innovations aux médecins et aux patients du monde entier et nous sommes enthousiastes à l’idée de ce qui nous attend. »

À PROPOS DE NAMSA

Aidant les promoteurs de dispositifs médicaux à améliorer les soins de santé depuis 1967, NAMSA est la première organisation de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine des technologies médicales, offrant des services de bout en bout. Forte de son expertise réglementaire mondiale et de ses connaissances thérapeutiques approfondies, NAMSA se consacre à l’accélération du développement des produits médicaux, en proposant uniquement les solutions les plus éprouvées pour faire passer les produits de ses clients par le cycle de développement des produits de manière efficace et rentable. De la recherche préclinique et clinique aux essais de dispositifs médicaux en passant par la conformité réglementaire, NAMSA est le principal partenaire de confiance de l’industrie pour un développement et une commercialisation réussis. Site Web : namsa.com

À PROPOS DE TERUMO

Terumo (TSE : 4543) est un leader mondial dans le domaine des technologies médicales et s’engage à « contribuer à la société par le biais des soins de santé » depuis plus de 100 ans. Basé à Tokyo et opérant à l’échelle mondiale, Terumo emploie plus de 30 000 collaborateurs dans le monde entier pour fournir des solutions médicales innovantes dans plus de 160 pays et régions. L’entreprise a débuté en tant que fabricant japonais de thermomètres et n’a cessé de soutenir les soins de santé depuis lors. Son vaste portefeuille d’activités va désormais des solutions d’intervention vasculaire et de cardiochirurgie aux produits médicaux essentiels à la pratique clinique quotidienne, tels que les systèmes de transfusion, les soins du diabète et les traitements de dialyse péritonéale, en passant par les technologies de transfusion sanguine et de thérapie cellulaire. Terumo s’efforce de se rendre utile aux patients, aux professionnels de la santé et à la société dans son ensemble.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.