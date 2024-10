Une filiale d'ImmunoPrecise signe un accord de transfert de matériel avec Biotheus

VICTORIA, Colombie-Britannique et ZHUHAI, Chine--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l'IA, et Biotheus Inc. (Biotheus), une biotech de stade clinique dédiée à la découverte et au développement de produits biologiques pour l'oncologie et les maladies inflammatoires, annoncent conjointement que les deux parties ont conclu un accord de transfert et d'évaluation de matériel (MTEA) relatif à un anticorps thérapeutique de Talem pour le développement d'un traitement bispécifique contre les tumeurs solides. Dans le cadre de ce MTEA, Biotheus obtiendra les droits de poursuivre l'évaluation de la pertinence du candidat principal TATX-20 en s'appuyant sur l’intelligence artificielle (IA) de Talem pour le développement de nouveaux anticorps bispécifiques pour le traitement des tumeurs solides hypoxiques.

Dans le cadre de cet accord, Biotheus recevra un anticorps spécialisé de Talem Therapeutics, une filiale d'ImmunoPrecise Antibodies. Biotheus prévoit d'utiliser cet actif en conjonction avec sa propre technologie et ses propres liants pour développer une nouvelle classe de médicaments contre le cancer. Ces thérapies innovantes, connues sous le nom d'anticorps bispécifiques, sont conçues pour cibler simultanément deux cibles différentes sur les tumeurs, en particulier celles trouvées dans des environnements privés d'oxygène. Cette approche pourrait potentiellement conduire à des thérapies révolutionnaires qui répondent aux défis complexes du traitement du cancer, en particulier dans les environnements tumoraux difficiles à cibler. L'objectif ultime est d'identifier la molécule la plus prometteuse pour l'avancement dans les essais cliniques, accélérant potentiellement le développement de nouveaux traitements contre le cancer.

« Nous sommes heureux d'entamer une collaboration avec ImmunoPrecise Antibodies, une biotech de premier plan axée sur l'IA dotée d'une puissante expertise en modélisation multiomique », déclare Xiaolin Liu, cofondateur, président et chef de la direction, Biotheus. « L'expertise approfondie de Biotheus en matière de découverte et de développement d’anticorps repose sur nos capacités pleinement intégrées. En vertu des molécules informées par l'IA générées par la plateforme d'ImmunoPrecise, nous visons à développer de nouveaux anticorps bispécifiques avec un potentiel de premier ordre et à proposer des thérapies révolutionnaires aux patients atteints de cancer dans le monde. »

Dre Jennifer Bath, cheffe de la direction, ImmunoPrecise Antibodies, déclare : « Nous sommes ravis de transférer notre actif d'anticorps thérapeutique amélioré par l’IA à Biotheus pour le développement de molécules bispécifiques. Cette démarche stratégique s'appuie sur notre technologie de pointe en matière de découverte d'anticorps et sur l'expertise de Biotheus en ingénierie bispécifique. Notre collaboration vise à accélérer la création de traitements innovants contre le cancer, ce qui pourrait conduire à des résultats cliniques révolutionnaires. Cet accord démontre non seulement la valeur de nos actifs optimisés par l'IA, mais ouvre également la voie à un partenariat à long terme et mutuellement bénéfique qui pourrait transformer le paysage des traitements contre le cancer. Nous prévoyons que cette collaboration générera une valeur significative pour les deux entreprises et, surtout, pour les patients ayant besoin d'options de traitement avancées. »

Le transfert de cet actif thérapeutique à Biotheus vise à accélérer le développement de thérapies ciblées susceptibles d'améliorer les résultats pour les patients atteints de tumeurs solides. Après le transfert, Biotheus évaluera le candidat principal TATX-20. Si l'évaluation s'avère concluante, Biotheus a l'intention de développer davantage les molécules bispécifiques, dans le but de créer un produit cliniquement réussi qui répond aux défis associés au traitement des tumeurs solides hypoxiques résistantes aux thérapies actuelles.

À propos de Biotheus

Biotheus Inc. est une société biopharmaceutique de premier plan basée à Zhuhai, en Chine, dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes pour les maladies oncologiques et immunologiques. Biotheus se concentre sur la création d'anticorps bispécifiques de pointe et d'autres produits biologiques pour cibler les types de tumeurs complexes et améliorer les résultats pour les patients. Depuis sa création, Biotheus a mis en place plusieurs plateformes innovantes pour la découverte d'anticorps. Fort une équipe de développement expérimentée, Biotheus a construit un solide portefeuille de dix programmes à différents stades de développement clinique. Pour plus d'informations, rendez-vous www.biotheus.com.

À propos de Talem Therapeutics LLC

Filiale d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd., Talem Therapeutics LLC se spécialise dans la découverte et le développement d'anticorps de prochaine génération optimisés par l'IA dans le but principal de les concéder sous licence à des partenaires pharmaceutiques. Talem se concentre sur la création de produits biologiques thérapeutiques innovants jusqu'au stade préclinique, en tirant parti de plateformes de pointe pour accélérer le développement d'anticorps pour l'oncologie et d'autres domaines thérapeutiques. La société vise à rationaliser le processus menant au stade clinique pour ses partenaires en fournissant des actifs d'anticorps de haute qualité prêts pour le développement ultérieur et les tests cliniques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.talemtherapeutics.com.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biotechnologique qui s’appuie sur la modélisation multiomique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle grâce à une série de technologies propriétaires et brevetées. Reconnue pour sa capacité à relever des défis industriels très complexes, la société possède une suite de capacités intégrée de bout en bout pour soutenir le développement d’anticorps thérapeutiques. IPA possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, à savoir Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l’utilisation de mots tels que « s'attend à » « estime », « a l’intention de », « prévoit » ou « anticipe », ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront » être prises, survenir, ou être atteints. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant le développement de molécules bispécifiques et le développement d'un traitement bispécifique contre les tumeurs solides. Bien que la Société estime que nous disposons d'une base raisonnable pour chaque déclaration prospective, nous vous avertissons que ces déclarations sont basées sur une combinaison de faits et de facteurs que nous connaissons actuellement et de nos attentes pour l'avenir, dont nous ne pouvons pas être certains. Nos résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ce à quoi nous nous attendons en raison de facteurs qui échappent en grande partie à notre contrôle, y compris les risques et les incertitudes liés aux conditions du marché et à d'autres conditions et l'impact des conditions économiques, industrielles ou politiques générales aux États-Unis, au Canada ou à l'étranger. Le lecteur est invité à consulter nos documents trimestriels et annuels déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs pour quelque raison que ce soit, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels énoncés dans les présentes diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F pour l’exercice clos le 30 avril 2024 (consultable sur le profil SEDAR+ de la société à l'adresse www.sedar.ca et le profil EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s'avéraient incorrectes, les résultats, le rendement ou les réalisations réels peuvent varier considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu'ils soient écrits ou oraux, qui peuvent être faits de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

