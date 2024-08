LTX Studio de Lightricks, la plateforme de narration visuelle par IA, eat désormais ouverte à tous

Lightricks’ LTX Studio, the AI Visual Storytelling Platform, Now Open to All

Lightricks’ LTX Studio, the AI Visual Storytelling Platform, Now Open to All

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Lightricks, les innovateurs en matière d'IA à l'origine de Facetune, Videoleap, Photoleap et Popular Pays, a annoncé aujourd'hui que la version bêta de LTX Studio, la première plateforme de storyboarding et de prototypage basée sur l'IA, est désormais ouverte au public. Cette plateforme, conçue pour les professionnels créatifs du cinéma et du marketing, offre des solutions de génération et d'édition intuitives et en temps réel. Cette annonce comprend de nouvelles fonctionnalités qui repoussent les limites de la narration visuelle, telles qu'un contrôle accru des personnages et des images et une collaboration multi-utilisateurs.

La plateforme LTX Studio intègre la recherche en IA exclusive des ingénieurs de Lightricks avec les derniers modèles d'IA générative sous licence et open-source, redéfinissant ainsi le processus créatif. Elle harmonise la planification et l'exécution de la production vidéo, permettant à un large éventail de professionnels de la création, des cinéastes individuels aux grandes sociétés de production et agences de publicit, de développer, visualiser, scénariser et présenter leurs concepts créatifs dans des projets de films et de vidéos avec une efficacité et un contrôle sans précédent.

« La mise à disposition de LTX Studio pour tous démontre notre engagement continu pour l'avenir de la création vidéo grâce à des outils innovants basés sur l'IA et notre conviction que l'IA générative peut changer le marché », déclare Zeev Farbman, directeur général et cofondateur de Lightricks. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires concepteurs et notre communauté de créateurs pour nous assurer que notre plateforme réponde à leurs divers besoins mieux que tout ce qui existe sur le marché. Nous restons déterminés à explorer de nouvelles technologies et à améliorer les capacités de LTX Studio. »

La suite de fonctionnalités d'IA de LTX Studio a été affinée sur la base des commentaires techniques et créatifs de notre communauté de créateurs, qui compte plus de 35 000 membres. Les dernières mises à jour se concentrent sur les éléments suivants :

Collaboration améliorée : la nouvelle fonction de collaboration permet aux équipes créatives de travailler ensemble plus efficacement grâce à des vues d'édition en direct. LTX Studio prévoit de lancer prochainement des outils de collaboration supplémentaires, tels que des capacités de commentaires et de suggestions.

la nouvelle fonction de collaboration permet aux équipes créatives de travailler ensemble plus efficacement grâce à des vues d'édition en direct. LTX Studio prévoit de lancer prochainement des outils de collaboration supplémentaires, tels que des capacités de commentaires et de suggestions. Interprétation des personnages : LTX Studio synchronise désormais des voix réalistes avec les mouvements des lèvres pour n'importe quel personnage, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser les gestes faciaux et les dialogues en se référant à de vraies vidéos humaines. Les utilisateurs peuvent générer des voix à partir de textes en utilisant l'IA ou télécharger leurs fichiers vocaux originaux. Les prochaines mises à jour incluront le changement de voix pour les dialogues des personnages et l'édition complète des scènes avec les dialogues.

LTX Studio synchronise désormais des voix réalistes avec les mouvements des lèvres pour n'importe quel personnage, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser les gestes faciaux et les dialogues en se référant à de vraies vidéos humaines. Les utilisateurs peuvent générer des voix à partir de textes en utilisant l'IA ou télécharger leurs fichiers vocaux originaux. Les prochaines mises à jour incluront le changement de voix pour les dialogues des personnages et l'édition complète des scènes avec les dialogues. Contrôle de la génération : les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'un meilleur contrôle et d'une plus grande précision dans la création des trames et des mouvements souhaités. Frame Creator permet aux utilisateurs de créer des trames à l'aide d'invites et de gribouillages. Le contrôle des images clés génère des images entre des points de départ et d'arrivée définis.

Étude de cas : récemment, la société de services financiers eToro a utilisé LTX Studio pour créer une publicité générée par IA qui a été diffusée pendant les Jeux olympiques de Paris. Cette publicité a mis en évidence la capacité de LTX Studio à produire un contenu vidéo réaliste et de haute qualité, démontrant comment les marques peuvent facilement tirer parti de LTX Studio pour créer des histoires visuelles convaincantes.

Tarification : LTX Studio propose désormais un modèle de tarification échelonné. Les utilisateurs peuvent expérimenter la plateforme gratuitement avec une capacité d'IA générative limitée, ou choisir parmi une gamme de forfaits basés sur leurs besoins mensuels en temps de génération. Des forfaits personnalisés avec des fonctionnalités premium sont disponibles pour les entreprises et les grandes organisations et équipes.

Lightricks se lance dans une feuille de route prolifique pour LTX Studio jusqu'en 2025, en se concentrant sur l'exploitation de l'IA pour innover dans l'expérience de la narration visuelle et alimenter la créativité des créateurs professionnels dans le monde entier. Pour découvrir LTX Studio dès aujourd'hui, rejoignez-nous sur LTX.Studio.

À propos de Lightricks

Lightricks, une entreprise axée sur l'IA, révolutionne la manière dont le contenu visuel est créé. Avec pour mission de combler le fossé entre l'imagination et la création, Lightricks se consacre à apporter une technologie de pointe aux espaces créatifs et commerciaux.

Nos modèles de génération de photos et de vidéos par IA, qui alimentent nos applications et plateformes, notamment Facetune, Photoleap, Videoleap et LTX Studio, permettent aux créateurs et aux marques de tirer parti des dernières avancées de la recherche, offrant un contrôle infini sur leur potentiel créatif. Notre plateforme de marketing d'influence, Popular Pays, offre aux créateurs la possibilité de monétiser leur travail et aux marques des opportunités de développer leur contenu grâce à des partenariats sur mesure avec les créateurs.

Fondée en 2013, Lightricks est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Goldman Sachs Growth Equity, Insight Partners et Viola Ventures, qui partagent l'engagement durable de Lightricks à diriger l'avenir de la création de contenu.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.