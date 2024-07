Biogen, Beckman Coulter et Fujirebio collaboreront sur les biomarqueurs sanguins et les tests de la pathologie tau dans la maladie d’Alzheimer

CAMBRIDGE, Massachusetts et BREA, Californie et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Biogen Inc. (Nasdaq : BIIB), Beckman Coulter, Inc. et Fujirebio ont annoncé une collaboration pour potentiellement identifier et développer des biomarqueurs sanguins pour la pathologie tau dans le cerveau et potentiellement faire progresser cliniquement et potentiellement mettre sur le marché de nouveaux tests pour la pathologie du tau dans la maladie d’Alzheimer (MA). Le développement de biomarqueurs sanguins spécifiques à la protéine tau capables de mesurer la charge tau d’un patient pourrait fournir des informations essentielles sur les processus pathologiques sous-jacents de la MA et pourrait contribuer à faire progresser le développement d’une nouvelle génération de thérapies ayant une incidence sur la pathologie tau.

Grâce à cette collaboration, les entreprises travailleront à identifier de nouveaux biomarqueurs sanguins et à faire progresser les biomarqueurs sanguins connus pour la pathologie tau dans la MA. La collaboration vise à développer et à faire progresser cliniquement de nouveaux outils qui mesurent la pathologie du tau cérébral pour potentiellement stratifier les patients ou surveiller la réponse au traitement dans les essais cliniques sur la MA. La collaboration a le potentiel de faire progresser les biomarqueurs sanguins spécifiques au tau et les outils de diagnostic qui pourraient être utilisés non seulement dans les essais cliniques, mais aussi dans la pratique clinique pour permettre l'adoption de futures thérapies ayant un impact sur la pathologie tau.

« La stratification et la surveillance des patients pour la pathologie tau constituent une nécessité croissante pour la prochaine génération de thérapies contre la maladie d’Alzheimer, comme nos projets de thérapies expérimentales de ciblage de la protéine tau, y compris l’ASO dirigé par le tau », déclare Jane Grogan, Ph.D., directrice de la recherche, Biogen. « Grâce à cette collaboration, nous prévoyons de tirer parti de notre expertise scientifique approfondie dans le développement et l’utilisation de biomarqueurs, combinée aux capacités de nos partenaires en matière de diagnostic, afin d’accélérer potentiellement le calendrier de développement de diagnostics sanguins capables de mesurer les niveaux de pathologie tau d’un patient. »

« Les efforts de collaboration entre Biogen, Beckman Coulter et Fujirebio combinent la force du développement de biomarqueurs de pointe avec des traitements potentiels innovants axés sur l'aspect tauopathie de la neurodégénérescence, nous rapprochant de solutions efficaces », déclare Kathleen Orland, vice-présidente principale, directrice générale, chimie et immunoessais, Beckman Coulter Diagnostics. « Assurant que des tests neurologiques de haute qualité sont largement disponibles grâce à notre base mondiale d’analyseurs, cette collaboration avec Biogen et Fujirebio souligne notre engagement à travailler avec les leaders dans les domaines des maladies neurodégénératives pour apporter des tests pour la maladie d’Alzheimer entièrement automatisés, à haut débit et basés sur le sang aux millions de patients qui souffrent de démence dans le monde entier. »

« Les biomarqueurs sanguins pour la pathologie tau pourraient faire progresser le développement et la mise en œuvre de thérapies de modification des maladies pour les troubles neurodégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer », déclare Monte Wiltse, président et CEO de Fujirebio Diagnostics, Inc. « Ce partenariat nous aidera encore à accélérer nos efforts pour développer de nouveaux diagnostics de maladies neurodégénératives et à les livrer aux laboratoires et aux cliniciens du monde entier par l’intermédiaire de nos partenaires de diagnostic mondiaux, en répondant au besoin médical non satisfait de biomarqueurs sanguins. »

Selon les termes de la collaboration, Biogen fournira des données d'études cliniques sur la maladie d'Alzheimer et une expertise dans la recherche sur les biomarqueurs afin de prioriser les marqueurs pour la pathologie tau. Fujirebio et Beckman Coulter seront responsables du développement, de la fabrication et de la commercialisation de diagnostics.

À propos de Biogen

Fondée en 1978, Biogen est une société de biotechnologie de premier plan, pionnière dans le domaine de l'innovation scientifique, qui fournit de nouveaux médicaments pour transformer la vie des patients et créer de la valeur pour les actionnaires et nos communautés. Nous appliquons une compréhension approfondie de la biologie humaine et tirons parti de différentes modalités pour faire progresser des traitements ou des thérapies de premier ordre qui offrent des résultats supérieurs. Notre approche consiste à prendre des risques audacieux et équilibrés avec le retour sur investissement pour assurer une croissance à long terme.

À propos de Beckman Coulter. Inc.

Chef de file mondial des diagnostics avancés, Beckman Coulter défie la pensée conventionnelle afin de renforcer le rôle du laboratoire de diagnostic dans l’amélioration de la santé des patients depuis plus de 80 ans. Notre mission est de réinventer sans relâche les soins de santé, un diagnostic à la fois, grâce à la puissance de la science, de la technologie, ainsi qu'à la passion et à la créativité de nos équipes. Nos solutions de diagnostic sont utilisées dans des tests cliniques complexes et se trouvent dans les hôpitaux, les laboratoires de référence et les cabinets de médecine du monde entier. Notre mission est de fournir des solutions de diagnostic plus intelligentes et plus rapides qui changent la donne. Pour ce faire, nous accélérons les soins avec une approche clinique complète, des technologies d'automatisation de laboratoire évolutives, une informatique clinique pertinente et des services de performance laboratoire. Basé à Brea, en Californie, Beckman Coulter compte plus de 11 000 talents à l'échelle mondiale. 2024-13330.

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc., est un chef de file mondial dans le domaine des tests de diagnostic in vitro (DIV) de haute qualité. La société possède plus de 50 ans d’expérience cumulée dans la conception, le développement, la production et la commercialisation mondiale de produits DIV éprouvés. Fujirebio fournit de nouvelles technologies et de nouveaux marqueurs diagnostiques à l'industrie mondiale du diagnostic par l'approvisionnement en matériaux, le développement de contrats et la fabrication.

Fujirebio a été la première entreprise à développer et mettre sur le marché des biomarqueurs CSF sous la marque Innogenetics il y a plus de 25 ans. Fujirebio reste la seule entreprise à proposer une gamme aussi complète d'analyses manuelles et entièrement automatisées des maladies neurodégénératives et s'associe régulièrement à des organisations et à des experts cliniques du monde entier pour développer de nouvelles voies pour des outils de diagnostic neurodégénératif plus précoces, plus faciles et plus complets. De plus amples informations sont disponibles sur www.fujirebio.com/alzheimer.

Règle refuge de Biogen

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant : notre stratégie et nos plans ; le potentiel et les attentes de nos activités commerciales et de nos programmes de projets ; la répartition du capital et la stratégie d'investissement ; les programmes de développement clinique, les essais cliniques, les lectures de données et les présentations ; le potentiel de tests sanguins de biomarqueurs de la MA ; les discussions réglementaires, les présentations, les dépôts et les approbations ; les avantages potentiels, la sécurité et l'efficacité de notre collaboration avec Beckman Coulter Diagnostics et Fujirebio. Ces énoncés prospectifs peuvent être accompagnés de mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « objectif », « avoir l’intention de », « planifier », « potentiel », « possible », « prospectif », les conjugaisons au conditionnel et au futur, et d’autres mots et termes ayant une signification similaire. La mise au point et la mise sur le marché de médicaments comportent un niveau élevé de risque, et seul un petit nombre de programmes de R&D aboutissent à la mise sur le marché d'un produit. Les résultats des essais cliniques à un stade précoce peuvent ne pas être indicatifs de résultats complets ou de résultats d'essais cliniques à un stade ultérieur ou à plus grande échelle et ne garantissent pas l'approbation réglementaire. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces énoncés.

Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux reflétés dans ces énoncés, notamment : notre dépendance à l'égard des ventes de nos produits ; l'incertitude quant au succès à long terme du développement, de l'octroi de licences ou de l'acquisition d'autres produits candidats ou d'indications supplémentaires pour des produits existants ; l'incapacité à être compétitifs ; l'incapacité d'exécuter ou de réaliser avec succès les avantages prévus de nos initiatives stratégiques et de croissance ; les difficultés à obtenir et à maintenir une couverture, une tarification et un remboursement adéquats pour nos produits ; notre dépendance à l'égard de collaborateurs et d'autres tiers pour le développement, l'approbation réglementaire et la commercialisation de produits et d'autres aspects de nos activités, qui échappent à notre contrôle ; les risques associés aux réformes actuelles et potentielles des soins de santé ; les risques liés à la commercialisation des biosimilaires ; le défaut d'obtenir, de protéger et de faire respecter nos données, notre propriété intellectuelle et d'autres droits de propriété, ainsi que les risques et les incertitudes liés aux réclamations et aux défis en matière de propriété intellectuelle ; le risque que les résultats positifs d'un essai clinique ne soient pas reproduits dans des essais ultérieurs ou de confirmation ou que le succès d'essais cliniques à un stade précoce ne soit pas prédictif des résultats d'essais cliniques à un stade ultérieur ou à grande échelle ou d'essais portant sur d'autres indications potentielles ; les risques associés aux essais cliniques, y compris notre capacité à gérer adéquatement les activités cliniques, les préoccupations imprévues qui peuvent découler de données ou d'analyses supplémentaires obtenues au cours des essais cliniques, les autorités réglementaires peuvent exiger des informations supplémentaires ou d'autres études, ou peuvent ne pas approuver ou retarder l'approbation de nos candidats médicaments ; la survenance d'événements de sécurité indésirables, de restrictions d'utilisation avec nos produits ou de réclamations de responsabilité des produits ; les risques liés à des défaillances ou à des violations technologiques ; des problèmes avec nos procédés de fabrication ; les risques liés à la gestion, au personnel et à d'autres changements organisationnels, y compris l'attraction et le maintien en poste du personnel ; le non-respect des exigences légales et réglementaires ; les risques de faire des affaires à l'échelle internationale, y compris les fluctuations des taux de change ; les risques liés à l'investissement dans nos capacités de production ; les risques liés à la distribution et à la vente par des tiers de versions contrefaites ou impropres de nos produits ; les risques liés à l'utilisation de réseaux sociaux et de logiciels basés sur l'intelligence artificielle pour notre activité ; les résultats des opérations et la situation financière ; les fluctuations de nos résultats d'exploitation ; les risques liés aux investissements immobiliers ; les risques liés à l'accès aux marchés des capitaux et du crédit ; les risques liés à l'endettement ; les risques de marché, d'intérêt et de crédit associés à notre portefeuille d'investissement ; les risques liés aux programmes de rachat d'actions ; la modification des dispositions de contrôle dans certains de nos accords de collaboration ; les fluctuations de notre taux d'imposition effectif ; les risques environnementaux ; et tous les autres risques et incertitudes décrits dans d'autres rapports que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs.

