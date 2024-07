Biogen, Beckman Coulter und Fujirebio arbeiten gemeinsam an blutbasierten Biomarkern und Tests für Tau-Pathologie bei Alzheimer-Krankheit

CAMBRIDGE, Massachusets. & BREA, Kalifornien & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB), Beckman Coulter, Inc. und Fujirebio gaben eine Zusammenarbeit bekannt, um potenziell blutbasierte Biomarker für die Tau-Pathologie im Gehirn zu identifizieren und zu entwickeln und um potenziell neue Tests für die Tau-Pathologie bei der Alzheimer-Krankheit (AD) klinisch voranzutreiben und möglicherweise zu vermarkten. Die Entwicklung von tau-spezifischen Biomarkern auf Blutbasis, mit denen die Tau-Belastung eines Patienten gemessen werden kann, könnte entscheidende Einblicke in die zugrundeliegenden pathologischen Prozesse der Alzheimer-Krankheit liefern und die Entwicklung einer neuen Generation von Therapien zur Beeinflussung der Tau-Pathologie voranbringen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Unternehmen daran arbeiten, neue blutbasierte Biomarker zu identifizieren und bekannte blutbasierte Biomarker für die Tau-Pathologie bei Alzheimer zu verbessern. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Instrumente zur Messung der Tau-Pathologie im Gehirn zu entwickeln und klinisch zu erproben, um Patienten zu stratifizieren oder das Ansprechen auf eine Behandlung in klinischen Studien zu überwachen. Die Zusammenarbeit hat das Potenzial, tau-spezifische blutbasierte Biomarker und Diagnoseinstrumente voranzubringen, die nicht nur in klinischen Studien, sondern auch in der klinischen Praxis eingesetzt werden könnten, um die Anwendung künftiger Therapien zu ermöglichen, die sich auf die Tau-Pathologie auswirken.

„Die Stratifizierung und Überwachung von Patienten im Hinblick auf die Tau-Pathologie ist ein wachsender Bedarf für die nächste Generation von Alzheimer-Therapien, wie z. B. unsere Pipeline von tau-gerichteten Therapien, einschließlich tau-gerichteter ASO“, sagte Jane Grogan, Ph.D., Leiterin der Forschung bei Biogen. „Durch diese Zusammenarbeit planen wir, unser umfassendes wissenschaftliches Know-how in der Entwicklung und Verwendung von Biomarkern zusammen mit den Fähigkeiten unserer Partner in der Diagnostik zu nutzen, um die Entwicklungszeit für blutbasierte Diagnostika zu beschleunigen, die den Grad der Tau-Pathologie eines Patienten messen können.“

„Die Zusammenarbeit zwischen Biogen, Beckman Coulter und Fujirebio kombiniert die Stärke der führenden Biomarker-Entwicklung mit innovativen potenziellen Behandlungen, die sich auf den Tauopathie-Aspekt der Neurodegeneration konzentrieren, und bringt uns effektiven Lösungen näher“, so Kathleen Orland, Senior Vice President, General Manager, Chemistry, and Immunoassay bei Beckman Coulter Diagnostics. „Diese Zusammenarbeit mit Biogen und Fujirebio unterstreicht unser Engagement, mit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen zusammenzuarbeiten, um vollautomatisierte, blutbasierte Alzheimer-Tests mit hohem Durchsatz für die Millionen von Demenzpatienten weltweit bereitzustellen.“

„Blutbasierte Biomarker für die Tau-Pathologie könnten die Entwicklung und Umsetzung von krankheitsmodifizierenden Therapien für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer vorantreiben“, sagte Monte Wiltse, Präsident und CEO von Fujirebio Diagnostics, Inc. „Diese Partnerschaft wird uns dabei helfen, unsere Bemühungen zur Entwicklung neuartiger Diagnostika für neurodegenerative Erkrankungen weiter zu beschleunigen und sie über unsere globalen Diagnostikpartner an Labore und Kliniker auf der ganzen Welt zu liefern, um den ungedeckten medizinischen Bedarf an blutbasierten Biomarkern zu decken.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Biogen Daten aus klinischen Alzheimer-Studien und sein Fachwissen in der Biomarker-Forschung zur Verfügung stellen, um die Marker für die Tau-Pathologie zu priorisieren. Fujirebio und Beckman Coulter werden für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Diagnostika verantwortlich sein.

Über Biogen

Biogen wurde 1978 gegründet und ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der innovativen Wissenschaft leistet, um neue Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Patienten verbessern und Werte für Aktionäre und die Gesellschaft schaffen. Wir verfügen über ein tiefes Verständnis der menschlichen Biologie und nutzen verschiedene Modalitäten, um erstklassige Behandlungen oder Therapien mit hervorragenden Ergebnissen zu entwickeln. Unser Ansatz besteht darin, mutige Risiken einzugehen, die mit der Investitionsrendite in Einklang stehen, um langfristiges Wachstum zu erzielen.

Über Beckman Coulter. Inc.

Beckman Coulter ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Diagnostik und setzt sich seit über 80 Jahren dafür ein, die Rolle des diagnostischen Labors bei der Verbesserung der Patientengesundheit zu stärken. Unsere Mission ist es, das Gesundheitswesen immer wieder neu zu gestalten, eine Diagnose nach der anderen - und wir tun dies, indem wir die Kraft der Wissenschaft, der Technologie und die Leidenschaft und Kreativität unserer Teams einsetzen. Unsere Diagnoselösungen werden bei komplexen klinischen Tests eingesetzt und sind in Krankenhäusern, Referenzlabors und Arztpraxen rund um den Globus zu finden. Unser Ziel ist es, intelligentere und schnellere Diagnoselösungen anzubieten, die den Übergang von der Gegenwart zur Zukunft erleichtern. Wir tun dies, indem wir die Versorgung mit einem umfangreichen klinischen Menü, skalierbaren Laborautomatisierungstechnologien, aufschlussreicher klinischer Informatik und Laborleistungsdiensten beschleunigen. Beckman Coulter hat seinen Hauptsitz in Brea, Kalifornien, und beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter. 2024-13330.

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Unternehmen der H.U. Group Holdings Inc., ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet hochwertiger In-vitro-Diagnostik (IVD). Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung von robusten IVD-Produkten. Fujirebio liefert neue Technologien und neuartige diagnostische Marker an die globale Diagnostikindustrie durch Materiallieferung, Auftragsentwicklung und Herstellung.

Fujirebio war das erste Unternehmen, das vor über 25 Jahren Liquor-Biomarker unter der Marke Innogenetics entwickelte und vermarktete. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einer derart umfassenden Palette an manuellen und vollautomatischen Tests für neurodegenerative Erkrankungen und arbeitet kontinuierlich mit Organisationen und klinischen Experten auf der ganzen Welt zusammen, um neue Wege für eine frühere, einfachere und vollständigere neurodegenerative Diagnostik zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com/alzheimer.

Biogen Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu: unserer Strategie und unseren Plänen; dem Potenzial und den Erwartungen für unser kommerzielles Geschäft und unsere Pipeline-Programme; der Kapitalzuteilung und der Investitionsstrategie; klinischen Entwicklungsprogrammen, klinischen Studien sowie Datenauswertungen und -präsentationen; dem Potenzial für blutbasierte Alzheimer-Biomarker-Tests; behördlichen Diskussionen, Einreichungen, Anträgen und Genehmigungen; dem potenziellen Nutzen, der Sicherheit und der Wirksamkeit unserer und unserer Zusammenarbeit mit Beckman Coulter Diagnostics und Fujirebio;. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können mit Begriffen wie „anstreben“, „antizipieren“, „glauben“, „einschätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „möglich“, „in Aussicht stellen“, „werden“, „würden“ und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung versehen sein. Die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten ist mit einem hohen Risiko verbunden, und nur eine geringe Anzahl von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen führt zur Vermarktung eines Produkts. Die Ergebnisse der frühen klinischen Studien sind möglicherweise nicht aussagekräftig für die vollständigen Ergebnisse oder die Ergebnisse späterer oder größerer klinischer Studien und bieten keine Gewähr für eine behördliche Zulassung. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen.

Diese Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, einschließlich: unsere Abhängigkeit von den Umsätzen mit unseren Produkten; die Ungewissheit des langfristigen Erfolgs bei der Entwicklung, Lizenzierung oder dem Erwerb anderer Produktkandidaten oder zusätzlicher Indikationen für bestehende Produkte; das Scheitern im Wettbewerb; das Scheitern bei der erfolgreichen Umsetzung oder Realisierung der erwarteten Vorteile unserer strategischen und Wachstumsinitiativen; Schwierigkeiten bei der Erlangung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Abdeckung, Preisgestaltung und Kostenerstattung für unsere Produkte; unsere Abhängigkeit von Kooperationspartnern und anderen Dritten bei der Entwicklung, behördlichen Zulassung und Vermarktung von Produkten und anderen Aspekten unseres Geschäfts, die sich unserer vollen Kontrolle entziehen; Risiken im Zusammenhang mit aktuellen und potenziellen künftigen Gesundheitsreformen; Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung von Biosimilars; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung, dem Schutz und der Durchsetzung unserer Daten, unseres geistigen Eigentums und anderer Eigentumsrechte sowie die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Ansprüchen und Anfechtungen in Bezug auf geistiges Eigentum; das Risiko, dass positive Ergebnisse in einer klinischen Studie in nachfolgenden oder bestätigenden Studien nicht wiederholt werden können oder dass der Erfolg in frühen klinischen Studien keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse in späteren oder groß angelegten klinischen Studien oder Studien in anderen potenziellen Indikationen hat; Risiken im Zusammenhang mit klinischen Studien, einschließlich unserer Fähigkeit, die klinischen Aktivitäten angemessen zu verwalten, unerwartete Bedenken, die sich aus zusätzlichen Daten oder Analysen ergeben können, die während der klinischen Studien gewonnen werden, Zulassungsbehörden können zusätzliche Informationen oder weitere Studien verlangen oder die Zulassung unserer Arzneimittelkandidaten nicht erteilen oder verzögern; das Auftreten unerwünschter Sicherheitsereignisse, Einschränkungen bei der Verwendung unserer Produkte oder Produkthaftungsansprüche; Risiken in Bezug auf technologische Ausfälle oder Verletzungen; Probleme mit unseren Herstellungsprozessen; Risiken in Bezug auf Management, Personal und andere organisatorische Veränderungen, einschließlich der Gewinnung und Bindung von Personal; die Nichteinhaltung rechtlicher und behördlicher Anforderungen; die Risiken der internationalen Geschäftstätigkeit, einschließlich Wechselkursschwankungen; Risiken in Bezug auf Investitionen in unsere Produktionskapazitäten; Risiken in Bezug auf den Vertrieb und Verkauf gefälschter oder ungeeigneter Versionen unserer Produkte durch Dritte; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Social Media und auf künstlicher Intelligenz basierender Software für unser Geschäft; Betriebsergebnisse und Finanzlage; Schwankungen unserer Betriebsergebnisse; Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in Immobilien; Risiken im Zusammenhang mit dem Zugang zu Kapital- und Kreditmärkten; Risiken im Zusammenhang mit der Verschuldung; Markt-, Zins- und Kreditrisiken im Zusammenhang mit unserem Anlageportfolio; Risiken im Zusammenhang mit Aktienrückkaufprogrammen; Bestimmungen zum Kontrollwechsel in bestimmten unserer Kooperationsvereinbarungen; Schwankungen unseres effektiven Steuersatzes; Umweltrisiken; und alle anderen Risiken und Ungewissheiten, die in anderen Berichten beschrieben sind, die wir bei der U. US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission.

Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren.

