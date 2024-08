Point2Web collabore avec NewsBreak pour augmenter la portée publicitaire de ses clients

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Point2Web, votre centrale de marketing ultime en matière de création, de publicité et de marketing performance, est très heureuse d'annoncer sa nomination en tant que premier partenaire de ventes d'agences en Europe pour NewsBreak, principale plateforme américaine d'informations locales, avec plus de 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Ensemble, Point2Web et NewsBreak sont prêtes à fournir des solutions publicitaires exceptionnelles qui impliquent profondément les publics locaux. Ce partenariat vise à stimuler la croissance et la performance des clients de Point2Web en combinant les forces des deux entreprises pour créer quelque chose de vraiment révolutionnaire. La collaboration devrait favoriser l'innovation, améliorer l'excellence du service et obtenir des résultats positifs pour les utilisateurs locaux de NewsBreak et leurs communautés dans toute l'Amérique.

En utilisant la technologie innovante de NewsBreak et son incomparable présence locale, les marques peuvent révolutionner leur publicité locale et ciblée et contribuer à attribuer les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Les compétences de pointe de Point2Web permettront aux clients d'amplifier leur impact publicitaire à une échelle sans précédent. Cette collaboration sera particulièrement bénéfique pour les annonceurs dans les secteurs de l'assurance, de la finance, des voyages, de la rénovation de l'habitat, du commerce électronique et des jeux occasionnels, entre autres.

Points forts du partenariat :

Augmentation de la portée : les clients de Point2Web auront désormais accès aux 40 millions d'utilisateurs de NewsBreak dans tous les États-Unis, ce qui augmentera considérablement l'impact de leurs campagnes publicitaires. Cet accès permettra aux annonceurs de toucher une base d'utilisateurs à la fois vaste et très impliquée.

les clients de Point2Web auront désormais accès aux 40 millions d'utilisateurs de NewsBreak dans tous les États-Unis, ce qui augmentera considérablement l'impact de leurs campagnes publicitaires. Cet accès permettra aux annonceurs de toucher une base d'utilisateurs à la fois vaste et très impliquée. Solutions innovantes : ce partenariat permet à la clientèle de Point2Web de bénéficier de l'utilisation des nouvelles technologies grâce à NewsBreak.

ce partenariat permet à la clientèle de Point2Web de bénéficier de l'utilisation des nouvelles technologies grâce à NewsBreak. Compétences mondiales, impact local : la présence mondiale de Point2Web et ses compétences dans les réseaux de performance, combinée à la solide plateforme d'information locale de NewsBreak, garantissent une stratégie publicitaire ciblée et efficace qui trouvera un écho auprès des communautés locales. Cette synergie permet aux annonceurs de concevoir des messages informés au niveau mondial mais aussi pertinents au niveau local.

la présence mondiale de Point2Web et ses compétences dans les réseaux de performance, combinée à la solide plateforme d'information locale de NewsBreak, garantissent une stratégie publicitaire ciblée et efficace qui trouvera un écho auprès des communautés locales. Cette synergie permet aux annonceurs de concevoir des messages informés au niveau mondial mais aussi pertinents au niveau local. Promouvoir l'innovation et réussir : Point2Web et NewsBreak sont toutes deux fortement engagées en faveur de l'innovation, de l'excellence du service et de l'atteinte de résultats positifs pour leurs parties prenantes. Ce partenariat témoigne de leur vision commune de repousser les limites du possible en matière de publicité numérique.

« Grâce à notre partenariat avec NewsBreak, nous ne faisons pas qu'élargir la présence numérique de nos clients, nous leur fournissons les outils et les plateformes nécessaires pour atteindre des niveaux d'engagement et de succès sans précédent dans leurs campagnes publicitaires », a déclaré Valentine Kovalenko, COO chez Point2Web. « Cette collaboration témoigne de notre engagement indéfectible en faveur de l'innovation et de l'excellence du service. Le public de NewsBreak est très engagé et de grande qualité et, par conséquent, les publicités de nos clients touchent un groupe démographique précieux et réceptif ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Point2Web, dont les compétences au niveau mondial et l'approche innovante s'accordent parfaitement avec notre mission : créer un écosystème de médias locaux où l'information soit facilement disponible et accessible », a déclaré Ryan Ludlow, directeur général de NewsBreak Advertising. « En s'appuyant sur notre nouvelle technologie de pointe et en collaborant avec des partenaires stratégiques comme Point2Web, nous continuons à nous dédier à améliorer le succès des annonceurs et à rester focalisés sur la qualité des publicités ».

Pour plus d'informations sur ce partenariat et sur les avantages qu'il peut apporter à vos stratégies publicitaires, veuillez consulter notre site Web.

À propos de Point2Web

Point2Web - Votre source de marketing ultime en matière de création, de publicité et de marketing de performance. Nous réunissons un réseau de performance, une agence de marketing et un studio créatif pour fournir un mélange performant de services, d'expertise et d'innovation à travers le monde.

Nous créons des contenus captivants et conformes grâce à notre studio de création, nous maximisons votre retour sur investissement publicitaire avec des offres exclusives et des sources de médias de premier choix grâce à notre réseau de performance, et nous fournissons des solutions publicitaires stratégiques sur mesure grâce à notre agence de marketing et à nos équipes d'achat de médias.

Associez-vous à nous pour élever votre marque grâce à des résultats dynamiques, percutants et indéniablement efficaces.

À propos de NewsBreak

NewsBreak est la première plateforme d'informations locales aux États-Unis. Elle fournit aux utilisateurs les informations locales qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin sous forme numérique. En utilisant une technologie de pointe qui étudie les préférences des utilisateurs pour leur proposer un contenu sur mesure, NewsBreak rassemble des nouvelles et des informations axées sur la communauté, provenant de plus de 10 000 sources, au moment opportun, accessibles, faciles à utiliser et gratuites pour les utilisateurs. NewsBreak comble le fossé entre les nouvelles technologies et les médias locaux traditionnels, en offrant une solution numérique innovante qui profite à tous, depuis les utilisateurs individuels et leurs communautés jusqu'aux entreprises dans toute l'Amérique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.