EDX Medical commercialise au Royaume-Uni et dans les pays nordiques un test pionnier de réaction aux médicaments anticancéreux

CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--EDX Medical Group plc, qui développe des produits et des services de diagnostic numérique innovants prenant en charge des traitements personnalisés pour le cancer, les maladies cardiaques et les maladies infectieuses, annonce aujourd'hui avoir signé un accord de distribution exclusif avec Curesponse Ltd, pour commercialiser le test de cancer cResponse™ au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark.

cResponse™ est une plateforme révolutionnaire qui évalue biologiquement la façon dont le tissu tumoral vivant d'un patient réagit à des médicaments donnés, ce qui permet d'identifier les possibilités de traitement les plus appropriées. Il s'agit de la seule technologie de qualité clinique fournissant des données sur la réponse biologique aux chimiothérapies, aux produits biologiques ciblés et aux médicaments d'immunothérapie. Cette plateforme assiste les cliniciens dans le choix des meilleurs traitements, ce qui permet de sauver des vies, de réduire les coûts de traitement et d'accélérer les cycles de découverte et de développement pour les entreprises pharmaceutiques à la recherche de nouveaux médicaments contre le cancer.

La plateforme cResponse™ génère un rapport classant les médicaments anticancéreux choisis en fonction de leur effet prédit sur la tumeur d'un patient donné, démontrant ainsi une précision de plus de 90 % dans les essais cliniques. Le test peut être complété par un séquençage rapide des génomes afin d'identifier d'autres médicaments candidats à l'analyse fonctionnelle. L'ensemble du processus est basé sur des technologies propriétaires et des algorithmes d'IA avancés. La technologie de la plateforme a été affinée et calibrée à partir de milliers de tissus cancéreux, et son utilité et son efficacité cliniques ont été démontrées dans des centaines de cas en Israël et au Royaume-Uni. Le test cResponse™ est réalisé dans un laboratoire accrédité par le United Kingdom Accreditation Service (UKAS) à Londres et a également obtenu le marquage CE pour l'Europe, confirmant ainsi son approbation réglementaire et son adaptation à une utilisation clinique.

EDX Medical lancera des activités commerciales pour appuyer l'utilisation clinique du test cResponse™ au Royaume-Uni et dans les pays nordiques avec effet immédiat et étudiera une extension de l'accord avec Curesponse en temps voulu.

Le professeur Sir Chris Evans, OBE, fondateur d’EDX Medical plc, a déclaré : « Nous sommes ravis d’améliorer l’accessibilité à ce test innovant et pionnier qui pourrait offrir d’énormes avantages aux personnes qui traitent le cancer, ainsi qu’à leurs patients. Ce produit est un excellent ajout à notre portefeuille en pleine croissance de solutions de diagnostic de pointe. »

Le Dr Mike Hudson, PDG d'EDX Medical plc, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par Curesponse pour être leur partenaire et de pouvoir mettre leur test révolutionnaire à la disposition de nos clients au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Nous considérons cResponse™ comme une innovation exceptionnelle dans le paysage en pleine évolution du diagnostic clinique du cancer. »

Guy Neev, PDG de Curesponse Ltd, a commenté : « Nous sommes ravis de nous associer à EDX Medical Group pour proposer notre plateforme cResponse™ aux patients et aux cliniciens du Royaume-Uni et des pays nordiques. Notre mission chez Curesponse est de mettre cette technologie à la disposition des patients atteints de cancer afin d'optimiser les résultats des traitements et de sauver des vies. Cette collaboration est une étape importante vers la réalisation de cet objectif. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'EDX Medical pour garantir l'adoption et la mise en œuvre de cet outil révolutionnaire d'aide à la décision. »

À propos d'EDX Medical Group plc

EDX Medical Group plc est cotée sur le segment Apex du marché de croissance AQSE (TIDM : EDX). www.edxmedical.com

À propos de Curesponse Ltd. Curesponse est un pionnier de l’oncologie de précision. www.curesponse.com

