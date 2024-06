Empatica kondigt de integratie aan van Mobilise-D Mobility Outcomes, op weg naar een uniforme oplossing voor klinische professionals

All Digital Mobility Outcomes developed by the Mobilise-D consortium will be accessible through the Empatica Health Monitoring Platform (Photo: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Empatica, een pionier op het gebied van digitale biomarkerontwikkeling en patiëntmonitoring met AI, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Mobilise-D. Het initiatief wordt gefinancierd door het Innovative Medicines Initiative (IMI) en EFPIA-partners in samenwerking met de Universiteit van Newcastle. Dankzij deze medewerking zullen de gevalideerde Digital Mobility Outcomes (DMO's) van Mobilise-D worden geïntegreerd in het Health Monitoring Platform van Empatica. Zo komt het platform een stap dichter bij één uniforme bestemming voor het bepalen van digitale eindpunten in klinische zorg en onderzoek.

" We zijn er trots op dat we het eerste niet-consortiumlid zijn dat gebruikmaakt van het baanbrekende ontwikkelings- en validatiewerk van het Mobilise-D consortium," zegt Simone Tognetti, CTO en medeoprichter van Empatica. " Dit betekent dat ons platform nu 25 nieuwe, gevalideerde uitkomsten kan bieden voor COPD, Parkinson, multiple sclerose en proximale femurfractuur. Er is een enorme vraag naar doelgerichte maatregelen van hoge kwaliteit. Empatica staat klaar om de verspreiding van het innovatieve werk van het consortium binnen de industrie te ondersteunen."

Met dit project willen we manieren innoveren om de mobiliteit van mensen in het dagelijks leven beter te beoordelen aan de hand van digitale metingen en draagbare sensoren, om zo therapeutische ontwikkeling, klinische praktijk en precisiegeneeskunde te bevorderen. Dankzij dit partnerschap, worden alle Mobilise-D DMO's nu gemeten met Empatica's EmbracePlus wearable en bekeken via het Empatica Health Monitoring Platform, waarbij de moderne mobiliteitsanalyses met de robuuste technologie van Empatica kunnen worden gecombineerd.

Lynn Rochester, professor aan de Universiteit van Newcastle en medeleider van Mobilise-D, zei: " Een belangrijk struikelblok voor de implementatie van digitale uitkomsten in klinische onderzoeken is de beschikbaarheid van systemen die tijdig en naadloos nauwkeurige en betrouwbare gegevens kunnen leveren. We zijn verheugd dat Empatica ervoor heeft gekozen om de geavanceerde mobiliteitsanalyse van Mobilise-D te integreren. Met het overwinnen van deze hindernis, komt de digitale uitkomstbeoordeling dichter bij een duurzame oplossing en kan de hoogstnodige innovatie en harmonisatie in klinisch onderzoek sneller worden bereikt."

Door de algoritmen van Mobilise-D samen met de service en technologie van Empatica aan te bieden, wordt het voor farmaceutische bedrijven eenvoudiger om ze in hun onderzoeken op te nemen. Dit betekent minder belasting voor patiënten en instellingen. Mobilise-D is het eerste openbare programma dat systematisch apparaatoverwegingen, analytische en klinische validatie en betrokkenheid van patiënten en regelgevende instanties combineert om betrouwbaar bewijs voor digitale maatregelen te genereren. Belangrijke farmaceutische bedrijven hebben cruciale steun verleend bij de ontwikkeling van de pijplijn die heeft geleid tot de verspreiding van deze eindpunten. Dit benadrukt de gezamenlijke inspanning die nodig is om innovatie in de industrie te stimuleren. Het gebruik van de algoritmen in interventionele klinische studies is een belangrijke stap in de richting van wettelijke goedkeuring van digitale eindpunten in klinische medicijnontwikkeling.

Empatica

Empatica Inc is een pionier op het gebied van continue, onopvallende gezondheidsmonitoring op afstand, aangedreven door AI. Het FDA-goedgekeurde platform en de technologie van Empatica worden door duizenden institutionele partners gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, in studies naar stress, slaap, epilepsie, migraine, depressie, verslaving en andere aandoeningen. Het medische draagbare paradepaardje van het bedrijf, EmbracePlus, is ontwikkeld in samenwerking met belangrijke partners, waaronder HHS, USAMRDC en het door NASA gefinancierde TRISH.

Mobilise-D

Mobilise-D is een consortium dat wordt gefinancierd door het EU Innovative Medicines Initiative en EFPIA-partners. Het bestaat uit deskundigen van 22 academische instellingen, 12 industriële partners van farmaceutische, technologische en klinische onderzoeksorganisaties en mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen en mobiliteitsproblemen. Mobilise-D beoogde in de eerste plaats de ontwikkeling van een nieuwe methode om veranderingen in iemands mobiliteit in de echte wereld nauwkeurig en betrouwbaar te beoordelen met behulp van digitale technologieën, waaronder een op het lichaam gedragen apparaat. Het project richtte zich op aandoeningen die de mobiliteit beïnvloeden, waaronder COPD, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, herstel van heupfracturen en congestief hartfalen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.