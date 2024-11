Owkin und Proscia erweitern Zugang zu KI-gestützter Voruntersuchung von Darmkrebspatienten

PARIS und PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Owkin, das erste KI-Biotech-Unternehmen, das modernste kausale KI einsetzt, um die Entdeckung, Entwicklung und Diagnostik von Präzisionsmedikamenten zu ermöglichen, und Proscia ® , ein weltweit führender Anbieter von KI-fähigen Pathologielösungen für die Präzisionsmedizin, haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um MSI-Tests für Patienten mit Darmkrebs (CRC) – der weltweit zweithäufigsten Krebstodesursache – zu optimieren.[1] Zunächst werden die Unternehmen MSIntuit CRC v2 von Owkin in die Concentriq-Softwareplattform von Proscia integrieren, um die Auswirkungen zu analysieren. Anschließend wird die Lösung als Teil des Proscia-KI-Portfolios für Präzisionsmedizin bereitgestellt, damit Labors mit der Nachfrage nach MSI-Screenings Schritt halten können.

MSI ist ein genomischer Biomarker, der bei 10 bis 12 % der CRC-Population[2] vorhanden ist und eine zentrale Rolle für die Behandlung hat. Patienten, bei denen MSI besteht, können Immun-Checkpoint-Inhibitoren erhalten und profitieren im Stadium II nicht von einer Chemotherapie.[3] Hieraus sind Richtlinien für ein universelles Screening-Verfahren abgeleitet worden. Allerdings können die aktuellen Verfahren, zu denen die Immunhistochemie (IHC), Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) und die Next-Generation-Sequenzierung (NGS) gehören, kostspielig und nicht überall verfügbar sein, viel Gewebe verbrauchen und manchmal auch unterschiedlich interpretiert werden.

Dr. Thomas Clozel, MD, CEO bei Owkin, erläutert: „Obwohl das MSI-Screening dazu beiträgt, jedem Patienten Zugang zur bestmöglichen Behandlung zu verschaffen, erhöht es die Belastung für Pathologen und Labors. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Proscia, um unsere gemeinsame Vision zu verfolgen: die Macht der KI zu nutzen, um die medizinische Forschung und Diagnose zu transformieren. Gemeinsam werden wir den Zugang zu unserer digitalen Diagnostik für Patienten rund um die Welt erweitern.“

MSIntuit CRC v2, das auch Analysen von Biopsieproben ermöglicht, baut auf dem Erfolg des CE-IVD-zertifizierten MSIntuit CRC auf. Die Lösung erzielt eine Sensitivität von 95 %, die den Standardtestverfahren entspricht, und hat bereits seine Fähigkeit bewiesen, fast die Hälfte der CRC-Patienten von pMMR/MSI-Tests auszuschließen.[4] Die Integration von MSIntuit CRC v2 in Concentriq als Teil des Proscia-KI-Portfolios für Präzisionsmedizin könnte den Zugang zur KI-Diagnostik für Pathologielabors erweitern. Concentriq ist eine unternehmensweite Pathologieplattform, die von großen Labors für alle Aspekte ihrer täglichen Routine eingesetzt wird.

David West, CEO bei Proscia, kommentiert: „Wir sind sehr erfreut über unsere Partnerschaft mit Owkin. Durch unseren gemeinsamen Fokus auf die Weiterentwicklung der Pathologie von der Arzneimittelforschung bis zur Diagnostik sind wir hervorragend positioniert, um das Potenzial der KI für neuartige Therapien und Behandlungsentscheidungen zu erschließen. Unser wachsender Kundenstamm wird dafür sorgen, dass Durchbrüche in der Klinik zum Nutzen der Patienten umgesetzt werden.“

Im Zuge der Kooperation ist Owkin der Proscia Ready-Partnerallianz beigetreten, der Lösungsanbieter angehören, die Labors und Life-Science-Unternehmen dabei helfen, die skalierte Einführung der KI-gestützten digitalen Pathologie ohne Bedenken zu beschleunigen. Owkin und Proscia legen das Fundament für die Entwicklung und Kommerzialisierung von KI-Lösungen für Forschungs- und Diagnosezwecke, die über Concentriq in das KI-Portfolio von Proscia für die Präzisionsmedizin integriert werden können.

*In den USA befindet sich MSIntuit CRC in der Entwicklung und ist derzeit nur für Forschungszwecke bestimmt. Nicht zur Verwendung im Rahmen von diagnostischen Verfahren zugelassen. In Europa befindet sich MSIntuit CRC in der Entwicklung. Die Beantragung der CE-IVDR-Kennzeichnung ist geplant.

Über Owkin

Owkin ist das erste KI-Biotech-Unternehmen mit umfassendem Serviceangebot, das sich dem Ziel widmet, komplexe biologische Zusammenhänge zu verstehen, damit jeder Patient eine optimale Behandlung erhält. Wir identifizieren Präzisionstherapeutika, mindern die Risiken und beschleunigen die Durchführung klinischer Studien und entwickeln Diagnosen unter Anwendung von KI, die mit hochwertigen Patientendaten und datenschutzfördernden Technologien trainiert wurde. Wir kombinieren Experimente im Nasslabor mit erweiterten KI-Methoden, um eine leistungsstarke Feedbackschleife für beschleunigte Entdeckungen und Innovationen auf den Fachgebieten Onkologie, Kardiologie, Immunität und Entzündungen zu schaffen. Zudem gründete Owkin mit MOSAIC den weltweit größten räumlichen Multiomics-Atlas der Krebsforschung für sieben Krebsindikationen. Owkin hat über 300 Millionen US-Dollar durch Investitionen führender Biopharma-Unternehmen aufgenommen, darunter Sanofi und BMS, sowie durch Wagniskapitalfonds wie F-Prime, GV oder Bpifrance.

Über Proscia

Proscia ist ein Softwareunternehmen, das die Transformation der Pathologie zu einer digitalen, datengestützten Disziplin beschleunigt und KI zur Förderung der Präzisionsmedizin einsetzt. Die Concentriq-Plattform für Unternehmenspathologie, das KI-Portfolio für Präzisionsmedizin und die Real-World-Daten treiben die Entwicklung und den Einsatz neuartiger Therapien und Diagnosen voran, um den Kampf gegen die schwierigsten Krankheiten der Menschheit, wie Krebs, voranzutreiben. 14 der 20 größten Pharmaunternehmen und ein weltweites Netz von Diagnoselabors vertrauen täglich auf die Lösungen von Proscia. Das Unternehmen verfügt über eine FDA 510(k)-Zulassung und eine CE-IVDR-Zertifizierung für seine Diagnose-Software. Weitere Informationen finden Sie unter proscia.com. Folgen Sie Proscia auf LinkedIn und X.

