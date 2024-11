Owkin et Proscia facilitent l'accès des patients atteints de cancer colorectal au pré-dépistage par l'IA

PARIS ET PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la première biotechnologie de bout en bout utilisant l'IA causale de pointe pour favoriser la découverte, le développement et le diagnostic de médicaments de précision, et Proscia ® , un leader mondial des solutions de pathologie assistées par IA pour la médecine de précision, ont annoncé un partenariat stratégique pour rationaliser les tests MSI pour les patients atteints de cancer colorectal (CRC), le deuxième cancer le plus meurtrier dans le monde[1]. Dans un premier temps, les deux entreprises intégreront la version 2 de MSIntuit CRC d’Owkin à la plateforme logicielle Concentriq de Proscia pour en étudier l’impact et la rendre disponible dans le cadre du portefeuille d’IA en médecine de précision de Proscia, permettant ainsi aux laboratoires de répondre à la demande croissante de dépistage MSI.

Le MSI, un biomarqueur génomique présent chez 10 à 12 % des patients atteints de CRC[2], joue un rôle important dans la gestion de la maladie. Les patients exprimant le MSI peuvent recevoir des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire et ne bénéficient pas de la chimiothérapie au stade II[3]. Cela a incité à des recommandations de dépistage universel ; cependant, les techniques actuelles, qui incluent la coloration par immunohistochimie (IHC), le test PCR (réaction en chaîne par polymérase) et le séquençage de nouvelle génération (NGS), peuvent être coûteuses, peu accessibles, consommer beaucoup de tissus et être parfois sujettes à interprétation.

Le Dr. Thomas Clozel, MD, PDG d’Owkin, a déclaré : « Bien que le dépistage MSI aide à s’assurer que chaque patient reçoit le meilleur traitement possible, il ajoute un fardeau supplémentaire pour les pathologistes et les laboratoires. Nous sommes ravis de nous associer à Proscia et de mettre en œuvre notre vision commune d’exploiter les performances de l’IA pour transformer la recherche médicale et le diagnostic. Ensemble, nous élargirons l’accès à nos diagnostics numériques pour les patients du monde entier. »

MSIntuit CRC v2, qui inclura l’analyse d’échantillons de biopsie, s’appuie sur le succès de MSIntuit CRC, certifié CE-IVD, qui présente une sensibilité de 95 %, équivalente aux techniques de test standard, et a démontré sa capacité à exclure près de la moitié des patients atteints de CRC à partir des tests pMMR/MSI.[4] L’intégration de MSIntuit CRC v2 dans Concentriq, dans le cadre du portefeuille d’IA en médecine de précision de Proscia, pourrait potentiellement élargir l’accès au diagnostic par IA dans les laboratoires de pathologie. Concentriq est une plateforme de pathologie d’entreprise utilisée par de grands laboratoires pour tous les aspects de leurs opérations quotidiennes.

David West, PDG de Proscia, a affirmé : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de notre partenariat avec Owkin. Notre objectif commun de faire progresser la pathologie, de la découverte de médicaments au diagnostic, nous met dans une position privilégiée pour révéler le potentiel de l'IA sur les nouvelles thérapies et les décisions thérapeutiques, et notre base croissante de clients veillera à ce que les percées soient traduites en clinique pour le bénéfice des patients. »

Grâce à cette collaboration, Owkin a rejoint l'alliance de partenaires Proscia Ready, composée de fournisseurs de solutions aidant les laboratoires et les organisations des sciences de la vie à accélérer l'adoption à grande échelle de pathologies numériques fondées sur l'IA en toute confiance. Owkin et Proscia jettent également les bases du développement et de la commercialisation de solutions d'IA pour la recherche et le diagnostic, qui pourront être ajoutées au portefeuille d'IA en médecine de précision de Proscia via Concentriq.

*Aux États-Unis, MSIntuit CRC est en développement et réservé à la recherche. Non destiné à être utilisé dans des procédures de diagnostic. En Europe, MSIntuit CRC est en cours de développement et sera soumis au marquage CE-IVDR.

À propos d’Owkin

Owkin est la première société biotechnologique d’IA de bout en bout dont la mission est de comprendre la biologie complexe et de veiller à ce que chaque patient reçoive le bon traitement. Nous identifions des thérapies de précision, réduisons les risques, accélérons les essais cliniques et développons des diagnostics à l’aide d’une IA formée sur des données de patients de classe mondiale grâce à des technologies améliorant la confidentialité. Nous fusionnons des expériences en laboratoire humide avec des techniques d’IA avancées pour créer une puissante boucle de rétroaction afin d’accélérer la découverte et l’innovation dans les domaines de l’oncologie, des maladies cardiovasculaires, de l’immunité et de l’inflammation. Owkin a également fondé MOSAIC, le plus grand atlas spatial multi-omique au monde pour la recherche sur le cancer dans sept indications cancéreuses. Owkin a levé plus de 300 millions de dollars grâce à des investissements de grandes sociétés biopharmaceutiques, dont Sanofi et BMS, et de fonds de capital-risque tels que F-Prime, GV, Bpifrance et bien d’autres encore.

À propos de Proscia

Proscia est une société de logiciels qui accélère la transition de la pathologie vers une discipline numérique, axée sur les données, et qui permet à l’IA de faire progresser la médecine de précision. Sa plateforme de pathologie d’entreprise Concentriq, son portefeuille d’IA pour la médecine de précision et ses données du monde réel alimentent le développement et l’utilisation de nouvelles thérapies et de nouveaux diagnostics pour mener la lutte contre les maladies les plus difficiles de l’humanité, comme le cancer. 14 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et un réseau mondial de laboratoires de diagnostic s’appuient chaque jour sur les solutions de Proscia. La société a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA et la certification CE-IVDR pour son logiciel de diagnostic. Pour plus d’informations, rendez-vous sur proscia.com, et suivez Proscia sur LinkedIn et X.

