Reverb Therapeutics collabore avec les Laboratoires Royalmount pour le développement d’anticorps bispécifiques novateurs

VANCOUVER, Colombie-Britannique, Canada,--(BUSINESS WIRE)--Reverb Therapeutics (Reverb), un leader qui capitalise sur le système immunitaire du corps humain et la signalisation des cytokines pour traiter des maladies potentiellement mortelles, a annoncé le lancement d'une collaboration avec les Laboratoires Royalmount, basés à Montréal. Reverb complète ainsi la sélection d’un premier traitement expérimental et le travail nécessaire au lancement d’un premier essai clinique.

Les Laboratoires Royalmount sont l'une des principales organisations de recherche contractuelle (CRO) au Canada, supportant les sociétés biopharmaceutiques et pharmaceutiques au niveau de leurs besoins bioanalytiques, afin de faire progresser leurs programmes de découverte, ainsi que leurs programmes précliniques et cliniques. Ils sont en voie de devenir l’une des principales CRO bioanalytiques de niche en petites et grandes molécules au Canada.

« Alors que les essais cliniques débuteront dans environ 18 mois, nous avions besoin d'un partenaire scientifique capable de nous aider dans les études de toxicité, l'intensification de la fabrication et une variété de tâches CMC pour garantir que notre médicament candidat passe rapidement du laboratoire à la clinique », mentionne David de Graaf, Ph.D., PDG de Reverb Therapeutics. « Nous sommes impressionnés par les capacités des laboratoires Royalmount et par la qualité de leur personnel. »

Adrien Musuku, directeur principal biopharmaceutique pour les Laboratoires Royalmount, a déclaré : « Chez les Laboratoires Royalmount, nous fournissons le soutien bioanalytique nécessaire pour les petites et grandes molécules pour offrir des thérapies qui changent la vie à ceux qui en ont besoin. Notre expérience avérée en science, la qualité inégalée que nous offrons et notre stricte adhérence aux échéanciers, facilitent l'avancement rapide du développement de nouvelles thérapies. Nous sommes fiers de soutenir des entreprises telles que Reverb Therapeutics, une entreprise émergente avec une science novatrice et une approche unique pour capitaliser le pouvoir des cytokines dans le but de traiter les maladies. Reverb Therapeutics est un parfait exemple du type d'entreprise dynamique que nous voulons aider à faire progresser vers la clinique et au-delà. »

Les termes de la collaboration n'ont pas été dévoilés. Le travail de développement de Reverb débute immédiatement.

La nouvelle plateforme Amplify•R™ de Reverb combine l'ingénierie des anticorps bispécifiques avec une modélisation basée sur les données de l'interaction anticorps-tissus pour amplifier les cytokines endogènes et les rediriger vers les tissus d'intérêt. Cette approche évite les obstacles qui ont bloqué d'autres tentatives d'utilisation des cytokines pour traiter les maladies, notamment la toxicité systémique, l'immunogénicité et les enjeux de fabrication. Reverb Therapeutics développe sa médecine de précision pour le système immunitaire en mettant l'accent sur le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

La plateforme Amplify•R est conçue pour élargir la fenêtre thérapeutique des cytokines en capitalisant les cytokines endogènes du corps et en amplifiant leur activité de manière spécifique aux tissus, ce qui entraîne des effets profonds pour modifier la maladie. La plateforme Amplify•R est une plateforme modulaire, prête à l’emploi, basée sur les IgG, permettant des tests précliniques rapides et une facilité de fabrication pour une mise à l'échelle et une utilité clinique.

À propos de Reverb Therapeutics

Basée à Vancouver, Reverb Therapeutics est le leader dans la création de médicaments de précision pour le système immunitaire. En utilisant les cytokines endogènes naturelles du corps, la plateforme Amplify•R™ de Reverb évite la toxicité systémique et l'immunogénicité normalement associées aux traitements par cytokines. Les anticorps bispécifiques de Reverb aident le corps à amplifier et à rediriger les cytokines vers les tissus d'intérêt, avec le potentiel de générer des médicaments puissants contre le cancer, les maladies auto-immunes et autres. Les composantes des anticorps Amplify•R™ sont réutilisables, permettant à Reverb d'étendre rapidement son portefeuille de produits à plusieurs domaines thérapeutiques. Pour en savoir plus sur les opportunités de collaboration avec Reverb, contactez info@reverbtx.com .

À propos des Laboratoires Royalmount

Les Laboratoires Royalmount, une division de Pharmascience inc., sont en voie de devenir l’une des principales CRO spécialisées dans les petites et grandes molécules au Canada. Avec une vaste gamme d'essais et de services analytiques, les Laboratoires Royalmount s'engagent à offrir l'excellence scientifique, un excellent service à la clientèle et une adhérence stricte aux échéanciers . Les Laboratoires Royalmount possèdent une vaste expérience de travail avec les principales agences de réglementation des médicaments dans le monde, notamment la Food and Drugs Administration des États-Unis, Santé Canada et l'Agence européenne des médicaments. Pour en savoir plus, consultez le site www.royalmountlaboratories.com/fr/.