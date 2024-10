Medidata en Cogstate sluiten een strategisch partnerschap dat klinische studies in neurologie met Clinical Outcome Assessment (eCOA), klinische oplossingen aangestuurd door AI en geavanceerde analyse transformeert

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, een merk van Dassault Systèmes en de toonaangevende leverancier van oplossingen voor klinisch onderzoek aan de sector van biowetenschappen, maakte vandaag een partnerschap bekend met Cogstate, leider op gebied van oplossingen voor de neurowetenschappen, om klinisch onderzoek en metingen van resultaten voor CNS-aandoeningen (aandoeningen van het centrale zenuwstelsel) te hervormen bij onder andere neurodegeneratieve, psychiatrische, motorische en andere zeldzame stoornissen van de neurologische ontwikkeling.

Samen zullen de bedrijven een verbeterde ervaring bieden, ondersteund door Medidata eCOA (electronic Clinical Outcome Assessment) dat klanten meer armslag biedt dankzij snellere opstart van hun onderzoek en optimale ervaringen voor de beoordelaars. Dit omvat een gestroomlijnd traject voor de beoordelaar aan de hand van een app op één enkele mobiel apparaat en een omvattend geheel van oplossingen voor gegevenskwaliteitsgarantie voor CNS-beoordelingen (beoordelingen van het centrale zenuwstelsel).

De samenwerking richt zich specifiek op de complexiteiten van klinisch CNS-onderzoek door een volledig eengemaakt platform aan te bieden voor de levering en een overzicht van CNS-beoordeling. Door Medidata’s sectorleidende Medidata Platform te combineren met de gevalideerde digitale cognitieve beoordelingen, training van ervaren beoordelaars en bewakingsoplossingen van Cogstate, zal deze relatie een gegevensverzameling van betere kwaliteit opleveren, met een grotere efficiëntie en betere nauwkeurigheid.

Dankzij de toepassing van de Medidata App, een krachtige, mobiele, op de site gebaseerde oplossing, met Medidata Rave EDC , en Medidata eCOA-functies ontworpen voor CNS-onderzoek, krijgen beoordelaars meer nauwkeurigheid bij het beheren van hun studies, waarbij zij sitebezoeken aan de patiënt aanvatten en ingewikkelde CNS-beoordelingen op de tablet van de site voltooien. Verder biedt de app geüpgradede gegevensvastlegging, inclusief betere controles en navigatie, uniek flexibele annotatieopties (toetsenbordtekst, handgeschreven notities en beeldvastlegging van externe nota's), en embedded audioregistratie met intelligente transcriptie om betere scorenauwkeurigheid mogelijk te maken en de belasting van de beoordelaar te beperken.

Biofarmaceutische klanten en beoordelaars kunnen genieten van toegang via één enkel apparaat tot alle ClinRO-, ePRO- en PerfO-beoordelingen — met inbegrip van het assortiment gevalideerde digitale beoordelingen van Cogstate — om een meer holistisch zicht op de patiëntresultaten te bieden. Beoordelaars hoeven enkel een CNS-beoordeling te voeren, met gegevens rechtstreeks geregistreerd in Rave EDC, waarna zij vlot met het monitoringplatform voor beoordelaars van Cogstate kunnen verbinden voor een tijdige review en voor het beheer van vragen van de beoordelaars, sneller opstarten van een onderzoek, voortreffelijke bewaking van gegevenskwaliteit en een vereenvoudigde werkwijze voor de beoordelaar.

“De subjectieve aard van het beoordelen van patiënten en de mogelijke variabiliteit van gegevens vormen een aanzienlijke uitdaging tijdens klinisch CNS-onderzoek,” verklaart Anthony Costello, CEO van Medidata. “Via onze gezamenlijke inspanningen, en puttend uit Medidata’s grondige expertise in eCOA, AI en sensoren, bepalen we de hoogste kwaliteitstandaard voor eindpuntgegevens, waarbij de configuratie van een CNS-onderzoek wordt vereenvoudigd en geautomatiseerde controles op de transcripties van patiëntenbeoordelingen worden uitgevoerd om de belasting van het onderzoeksteam te minimaliseren en mogelijke fouten zoveel mogelijk te verminderen.”

Naast de Medidata eCOA, bundelt Medidata’s CNS Suite geavanceerde sensortechnologie met door AI aangestuurde analyse om de unieke problemen van deze onderzoeken aan te pakken aan de hand van Medidata Sensor Cloud, AI en myMedidata, waarmee onderzoekers een grote waaier biometrische en gedragsgegevens kunnen verzamelen en analyseren. Op die manier kunnen zij diepere inzichten verschaffen in patiëntresultaten terwijl ze tegelijk een sterk op de patiënt gerichte klinische onderzoekservaring bieden via hun enkele portal voor het leven.

“Het vermogen om nauwkeurige, betrouwbare gegevens te leveren is van cruciaal belang om complexe neurologische condities te begrijpen en te behandelen,” aldus Brad O’Connor, CEO van Cogstate. “De strategische combinatie van wetenschap en technologie beschikbaar in het partnerschap van Cogstate en Medidata, stelt ons in staat om unieke gegevenskwaliteitinnovaties te leveren, ten behoeve van meer geïnformeerde beslissingname in klinisch onderzoek en betere patiëntresultaten.”

Cogstate en Medidata werken actief samen om baanbrekende manieren te creëren om CNS-technologie te gebruiken, gegevensvastlegging te verbeteren en tools voor patiëntbeoordeling te verfijnen.

Leiders van Medidata en Cogstate zullen een toespraak en panelsessie voorstellen tijdens Medidata NEXT New York, waarin aanvullende details worden gedeeld over het partnerschap en de nieuwste vorderingen inzake optimalisatie van klinisch CNS-onderzoek.

