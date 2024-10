Medidata et Cogstate concluent un partenariat stratégique transformant les essais cliniques en neurologie grâce à l’évaluation des résultats cliniques (eCOA) et aux solutions pour les cliniciens basées sur l’IA et l’analyse avancée

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Medidata, une marque de Dassault Systèmes et le principal fournisseur de solutions d’essais cliniques pour l’industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Cogstate, leader des solutions neuroscientifiques, afin de remodeler les essais cliniques et la mesure des résultats pour les maladies du système nerveux central (SNC), notamment les maladies neurodégénératives, psychiatriques, motrices et les troubles rares du développement neurologique.

Ensemble, les deux entreprises offriront une expérience améliorée, soutenue par Medidata eCOA (évaluation électronique des résultats cliniques), qui permet aux clients de démarrer les essais plus rapidement et d’optimiser l’expérience des évaluateurs. Cela comprend un parcours simplifié pour les évaluateurs grâce à une application unique pour les appareils mobiles et une suite complète de solutions d’assurance qualité des données pour les évaluations du système nerveux central (SNC).

Cette collaboration répond aux complexités des essais cliniques sur le SNC en offrant une plateforme entièrement unifiée pour la livraison et la supervision des évaluations du SNC. En combinant la plateforme Medidata, leader sur le marché, avec les évaluations cognitives numériques validées de Cogstate, la formation des évaluateurs experts et les solutions de surveillance, cette relation permettra de collecter des données de meilleure qualité avec une efficacité et une précision accrues.

En tirant parti de l’application Medidata, une puissante solution mobile basée sur le site, avec les fonctions Medidata Rave EDC et Medidata eCOA conçues pour les essais sur le SNC, les évaluateurs bénéficieront d’une plus grande précision dans la gestion de leurs études, l’initiation des visites de patients sur le site et la réalisation d’évaluations complexes sur le SNC sur la tablette du site. L’application offrira également une capture de données améliorée, y compris des contrôles et une navigation améliorés, des options d’annotation exceptionnellement flexibles (clavier, écriture manuscrite et capture d’images de notes externes), et un enregistrement audio intégré avec transcription intelligente pour permettre une plus grande précision de notation et réduire la charge de travail de l’évaluateur.

Les clients biopharmaceutiques et les évaluateurs bénéficieront d’un accès unique à toutes les évaluations ClinRO, ePRO et PerfO, y compris la suite d’évaluations numériques validées de Cogstate, offrant une vision plus holistique des résultats des patients. Les évaluateurs ont seulement besoin d’effectuer une évaluation du SNC, les données étant soumises directement dans Rave EDC et se connectant de manière transparente à la plateforme de surveillance des évaluateurs de Cogstate pour une révision rapide et une gestion des requêtes des évaluateurs, un démarrage plus rapide des essais, une surveillance supérieure de la qualité des données et un parcours simplifié de l’évaluateur.

« La nature subjective de l’évaluation des patients et le potentiel de variabilité des données posent des défis importants dans les essais cliniques sur le SNC », déclare Anthony Costello, directeur général de Medidata. « Grâce à nos efforts conjoints, et en nous appuyant sur l’expertise approfondie de Medidata en matière d’eCOA, d’IA et de capteurs, nous permettons la mise en place de la norme de qualité des données de point final la plus élevée, simplifions la configuration des essais sur le SNC et exécutons des vérifications automatisées sur les transcriptions d’évaluation des patients afin de minimiser la charge de travail de l’équipe d’étude et d’atténuer le potentiel d’erreurs. »

En plus de Medidata eCOA, la suite SNC de Medidata fusionne la technologie avancée des capteurs et l’analyse axée sur l’IA pour répondre aux problèmes uniques de ces essais en employant Medidata Sensor Cloud, l’IA et myMedidata, permettant aux chercheurs de recueillir et d’analyser un vaste éventail de données biométriques et comportementales. En conséquence, ils peuvent fournir des informations plus approfondies sur les résultats des patients tout en offrant l’expérience d’essai clinique la plus centrée sur le patient par le biais de leur portail unique à vie.

« La capacité à fournir des données précises et fiables est essentielle pour comprendre et traiter des conditions neurologiques complexes », déclare Brad O’Connor, directeur général de Cogstate. « La combinaison stratégique de la science et de la technologie disponible dans le partenariat entre Cogstate et Medidata nous permet d’offrir des innovations uniques en matière de qualité des données pour une prise de décision plus éclairée en matière d’essais cliniques et de meilleurs résultats pour les patients. »

Cogstate et Medidata collaborent activement à la création de méthodes d’avant-garde pour l’utilisation de la technologie SNC, l’amélioration de la saisie des données et l’affinement des outils d’évaluation des patients.

Les dirigeants de Medidata et de Cogstate présenteront une conférence et une table ronde lors de Medidata NEXT New York, afin de partager des détails supplémentaires sur le partenariat ainsi que sur les dernières avancées en matière d’optimisation des essais cliniques sur le SNC.

