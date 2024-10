ADx NeuroSciences et Alamar Biosciences annoncent un partenariat pour fournir des solutions personnalisées de tests des biomarqueurs sanguins afin d'accélérer le développement clinique biopharmaceutique

GAND, Belgique et FREMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--ADx NeuroSciences, filiale détenue en exclusivité par Fujirebio et chef de file du développement de biomarqueurs de maladies neurodégénératives, et Alamar Biosciences, leader dans les technologies d’immunoessais ultrasensibles, annoncent ce jour un partenariat dans le développement de solutions d’essais de biomarqueurs personnalisées utilisant la plateforme d’immunoessais NULISA™ (Nucleic Acid Linked Immuno-Sandwich Assay) et le système ARGO™ HT d’Alamar. Cette collaboration vise à fournir des outils avancés pour la détection et la quantification de biomarqueurs critiques pour soutenir le développement thérapeutique des maladies neurologiques.

En vertu des clauses du partenariat, Alamar Biosciences et ADx NeuroSciences combineront leurs expertises respectives pour fournir des solutions de tests sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises pharmaceutiques qui développent de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la SLA.

« Nous sommes ravis de nous associer à ADx NeuroSciences, un chef de file reconnu dans le domaine de la recherche sur les biomarqueurs neurodégénératifs », déclare Dr Yuling Luo, président du conseil et CEO, Alamar Biosciences. « En combinant les capacités de détection ultrasensibles de notre plateforme NULISA avec la vaste expertise d’ADx en matière de développement d’anticorps neuroscientifiques et d’essais, nous visons à accélérer le développement d’essais de biomarqueurs susceptibles de faciliter le développement et l’approbation de thérapies modifiant l'évolution des maladies neurodégénératives. »

Koen Dewaele, CEO, ADx NeuroSciences, déclare : « Notre collaboration avec Alamar Biosciences marque une étape importante dans notre mission d'aider les sociétés pharmaceutiques à promouvoir leurs programmes thérapeutiques. Chaque phase de la recherche d'un traitement, du travail préclinique au lancement du médicament, nécessite des outils de biomarqueurs spécifiques. En travaillant avec diverses plateformes technologiques, nous sommes en mesure de rendre nos tests de biomarqueurs disponibles sur la bonne technologie au bon moment. En ajoutant la plateforme NULISA avec sa sensibilité exceptionnelle à notre gamme de plateformes possibles, elle renforce nos capacités à soutenir notre réseau pharmaceutique dans sa recherche pour des biomarqueurs sur mesure. »

Cette collaboration stratégique souligne l'engagement des deux entreprises à promouvoir la détection des biomarqueurs et à élargir les possibilités de diagnostic précoce et de traitement des maladies neurodégénératives. En tirant parti de la puissance de la plateforme NULISA, Alamar Biosciences et ADx NeuroSciences visent à fournir des solutions de pointe qui bénéficieront à la recherche clinique et aideront au développement de nouveaux traitements.

À propos d'Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences est une société privée de sciences de la vie dont la mission est de promouvoir la protéomique de précision pour permettre la détection la plus précoce des maladies. La plateforme NULISA exclusive de la société, associée au système ARGO™ HT, fonctionne parfaitement avec les dernières avancées en génomique pour atteindre une sensibilité de détection attomolaire à un chiffre, dépassant largement les technologies de détection de protéines à haute sensibilité sur le marché aujourd’hui. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter alamarbio.com.

À propos d'ADx NeuroSciences NV

ADx NeuroSciences est spécialisé dans la R&D d'outils de biomarqueurs neurodégénératifs pour des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Son expertise est utilisée par des sociétés pharmaceutiques et diagnostiques du monde entier pour la conception, le développement, la production et la mise sur le marché mondial de nouveaux biomarqueurs, soutenant le développement de médicaments prometteurs, soit en surveillant l'effet du médicament, soit en sélectionnant les bons patients à un stade très précoce de la maladie. Ces tests peuvent être appliqués à une variété de plateformes allant de la recherche à l'utilisation du DIV. La société a été créée en 2011 et a été acquise en 2022 par Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc., coté à la Bourse de Tokyo (TSE : 4544). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.adxneurosciences.com.

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc., est un chef de file mondial des tests DIV de haute qualité avec plus de 50 ans d’expérience accumulée dans la conception, le développement, la production et la commercialisation mondiale de produits DIV éprouvés. Fujirebio a été la première entreprise à développer et commercialiser des biomarqueurs CSF pour les tests AD, sous la marque Innogenetics, il y a plus de 25 ans. Fujirebio reste la seule entreprise à proposer une gamme aussi complète de tests manuels et entièrement automatisés pour les maladies neurodégénératives et s'associe à des organisations et à des experts cliniques du monde entier pour développer de nouvelles méthodes pour des outils de diagnostic plus précoces, plus pratiques et plus complets pour les maladies neurodégénératives. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.fujirebio.com.

