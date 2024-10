A ANANDA Scientific e a David Geffen School of Medicine, UCLA, anunciam o início de um estudo clínico que avalia o Nantheia™ ATL5 para a cessação do tabagismo

GREENWOOD VILLAGE, Colorado e LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A ANANDA Scientific Inc., empresa biofarmacêutica com foco em pesquisa, e o Semel Institute for Neuroscience da Geffen School of Medicine da UCLA anunciaram hoje o início de um ensaio clínico para avaliar o Nantheia™ ATL5, um medicamento experimental que combina canabidiol (CBD) com a tecnologia de administração de propriedade da ANANDA, para avaliar a eficácia do canabidiol na cessação do tabagismo. (Identificador Clinical Trials.gov: NCT06218056)

Esse estudo está sendo conduzido pela pesquisadora principal Edythe London, Ph.D., professora ilustre de Psiquiatria e Ciências Biocomportamentais, como também de Farmacologia Molecular e Medicinal no Semel Institute, Geffen School of Medicine UCLA. O financiamento para esse estudo é feito por meio de um subsídio fornecido pelo Center for Medicinal Cannabis Research.

“Estamos entusiasmados por ter iniciado este ensaio clínico com o Nantheia™ ATL5 em colaboração com a Ananda”, disse a Dra. London. “O tabagismo continua sendo um grande problema de saúde em todo o globo, e estamos ansiosos para desenvolver novas abordagens baseadas em evidências para reduzir o tabagismo e a dependência de nicotina”.

“A ANANDA está novamente satisfeita por trabalhar com a Dra. London e com a Geffen School of Medicine neste importante ensaio com nosso medicamento experimental, o Nantheia™ ATL5”, disse Sohail R. Zaidi , diretor-executivo (CEO) da ANANDA. “Este estudo clínico é um componente importante dos nossos esforços de desenvolvimento clínico para desenvolver terapias não viciantes para abordar questões de saúde significativas”.

Neste estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, os participantes receberão Nantheia ™ ATL5 (800 mg de CBD) ou placebo diariamente por 8 semanas. O desfecho primário será a redução no uso de cigarros em relação ao valor inicial. Os desfechos secundários avaliarão o impacto da abstinência de nicotina e seu efeito sobre a ansiedade geral e os estados de humor.

SOBRE O NANTHEIA™ ATL5

O Nantheia™ ATL5 é um medicamento experimental que combina o canabidiol com a tecnologia de administração Liquid Structure™ de propriedade da ANANDA. Estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostram que a tecnologia de administração Liquid Structure™ da ANANDA (licenciada da Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd em Jerusalém, Israel) aumenta a eficácia, a absorção consistente e a estabilidade do canabidiol. O Nantheia™ ATL5 é um produto oral com 100 mg de canabidiol por cápsula de softgel.

SOBRE A ANANDA SCIENTIFIC

A ANANDA Scientific é uma empresa biofarmacêutica líder em pesquisa, focada no desenvolvimento de medicamentos que mudam vidas para transformar a saúde neuropsiquiátrica. Atualmente, a empresa está realizando estudos clínicos de alto calibre para avaliar o Nantheia™ em indicações terapêuticas como TEPT, dor, ansiedade, transtorno por uso de opioides e cessação do tabagismo. A tecnologia de administração patenteada da empresa torna os canabinoides e os compostos derivados de plantas altamente biodisponíveis, solúveis em água e estáveis durante a vida útil. A ANANDA Scientific se dedica a produzir produtos farmacêuticos eficazes e de primeira linha que melhoram a vida dos pacientes.

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Tais declarações baseiam-se em suposições e expectativas atuais, que podem mudar com o tempo.

