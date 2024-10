ANANDA Scientific et la David Geffen School of Medicine, UCLA, ont annoncé le lancement d'un essai clinique visant à évaluer le Nantheia™ ATL5 pour le sevrage tabagique

GREENWOOD VILLAGE, Colorado & LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--ANANDA Scientific Inc., société biopharmaceutique axée sur la recherche, et le Semel Institute for Neuroscience de la Geffen School of Medicine, UCLA, ont annoncé aujourd'hui le début d'un essai clinique visant à évaluer le Nantheia™ ATL5 , un médicament expérimental associant du cannabidiol (CBD) et la technologie exclusive d'administration d'ANANDA , afin d'évaluer l'efficacité du cannabidiol dans le sevrage tabagique. (Clinical Trials.gov Identifiant:NCT06218056)

Cet essai est mené par l'investigateur principal, Dr. Edythe London , Professeur émérite de psychiatrie et de sciences biocomportementales, de pharmacologie moléculaire et médicinale au Semel Institute de la Geffen School of Medicine, UCLA. Le financement de cet essai est assuré grâce à une subvention du Center for Medicinal Cannabis Research.

« Nous sommes ravis d'avoir débuté cet essai clinique portant sur le Nantheia™ ATL5 en partenariat avec Ananda », a affirmé le Dr London. « Le tabagisme est encore un problème de santé majeur à travers le monde, et nous tenons à développer de nouvelles approches probantes afin de réduire le tabagisme et la dépendance à la nicotine ».

« La société ANANDA est ravie de collaborer à nouveau avec le Dr London et avec la Geffen School of Medicine dans le cadre de cet essai déterminant portant sur notre médicament expérimental, le Nantheia™ ATL5 » a souligné Sohail R. Zaidi PDG, d'ANANDA. « Cette étude clinique représente une part importante de nos efforts de développement clinique, qui consistent à mettre au point des traitements non addictifs répondant à des problèmes de santé importants ».

Au cours de cette étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, les participants se verront administrer le Nantheia ™ ATL5 (800 mg de CBD) ou un placebo chaque jour pendant 8 semaines. Le critère d'évaluation principal sera la baisse de la consommation de cigarettes par rapport à la situation de départ. Les critères secondaires permettront d'évaluer l'impact du sevrage de la nicotine et ses effets sur l'anxiété générale, ainsi que sur la qualité de l'humeur.

À PROPOS DE NANTHEIA™ ATL5

Le Nantheia™ ATL5 est un médicament expérimental associant le cannabidiol et la technologie exclusive d'administration d'ANANDA, Liquid Structure™. Les études précliniques et les premières études cliniques démontrent que la technologie exclusive d'administration d'ANANDA Liquid Structure™ (sous licence de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd à Jerusalem, Israël) améliore l'efficacité, l'absorption uniforme et la stabilité du cannabidiol. Le Nantheia™ ATL5 est un médicament administré par voie orale contenant 100 mg de cannabidiol par capsule de gélatine molle.

À PROPOS D'ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA Scientific est une société biopharmaceutique leader en matière de recherche, spécialisée dans le développement de médicaments capables de changer la vie et de transformer la santé neuropsychiatrique. Elle mène actuellement des études cliniques de premier ordre visant à évaluer le Nantheia™ pour des indications thérapeutiques telles que le SSPT, la douleur, l'anxiété, les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes et le sevrage tabagique. Grâce à sa technologie exclusive d'administration, les cannabinoïdes et les composés dérivés des plantes sont fortement biodisponibles, solubles dans l'eau et stables dans le temps. ANANDA Scientific a pour mission de fabriquer des produits pharmaceutiques efficaces et de qualité optimale, qui améliorent la vie des patients.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui mettent en jeu des risques et des incertitudes. Ces énoncés reposent sur des hypothèses et des attentes actuelles, qui sont susceptibles d'évoluer au fil du temps.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.