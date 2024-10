Owkin annonce un partenariat avec AstraZeneca pour développer une solution d'intelligence artificielle de pré-dépistage gBRCA pour le cancer du sein

Owkin and AstraZeneca have announced a partnership to develop an AI-powered tool to pre-screen for gBRCA mutations (gBRCAm) in breast cancer directly from digitized pathology slides in order to streamline testing and make it more accessible to patients.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la première entreprise de biotechnologie en intelligence artificielle de bout en bout, utilisant une IA causale avancée pour faciliter la découverte, le développement et le diagnostic de médicaments de précision, est ravie d'annoncer un nouveau partenariat avec AstraZeneca, une société biopharmaceutique mondiale, pour développer un outil basé sur une IA servant à pré-dépister les mutations gBRCA (gBRCAm) associées au cancer du sein directement à partir de lames de pathologie numérisées. Dans le cadre de la collaboration en cours d'Owkin avec Gustave Roussy et le Centre Léon Bérard à travers PortrAIt, un consortium français chargé d'accélérer la médecine de précision par le biais de la pathologie numérique basée sur l'IA, cet outil ambitionne d'accélérer et d'élargir de manière considérable l'accès aux tests gBRCA que de trop nombreux patients n'envisagent pas d'effectuer.

Thomas Clozel, MD, PDG d'Owkin, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec AstraZeneca pour apporter les avantages de l'IA aux tests BRCA avec la solution gBRCA Pre-Screen. Pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein, il est particulièrement important de souligner la façon dont, en rationalisant le processus de diagnostic pour déterminer le statut de la mutation BRCA, nous pouvons élargir l'accès au test BRCA et identifier plus rapidement plus de patients touchés par le gBRCAm. Notre objectif est de générer les meilleures preuves médicales possibles grâce à de multiples études cliniques, en rendant les tests génétiques plus accessibles et plus précis, et ainsi réduire les inégalités de soins en permettant à davantage de patients de bénéficier de soins adaptés. »

Les tests BRCA, qui identifient les mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2, jouent un rôle important dans la détermination du risque qu’a une personne de développer certains cancers, y compris les cancers du sein et des ovaires. Connaître le statut BRCA des patientes atteintes de cancer du sein est important pour identifier le risque familial et orienter les options de traitement, dont les réponses aux thérapies ciblées. Bien que de nombreux organismes professionnels aient publié des lignes directrices recommandant un développement des tests BRCA, ces derniers ne sont pas toujours proposés de manière cohérente aux personnes éligibles, et leur mise en œuvre varie selon les pays. Cela entraîne une exclusion involontaire de personnes qui pourraient bénéficier de ces tests. Si elle est utilisée de manière systématique, cette solution de pré-dépistage gBRCA pourrait conduire à l'identification de plusieurs milliers de patientes supplémentaires atteintes de cancer du sein précoce HR-positif avec mutation gBRCA en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni d'ici 2030.

Kristina Rodnikova, Responsable du diagnostic commercial mondial en oncologie chez AstraZeneca, a déclaré : « En moyenne, une femme porteuse d'une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2 a jusqu'à 7 chances sur 10 de se voir diagnostiquer un cancer du sein avant l'âge de 80 ans. Cette collaboration avec Owkin souligne notre engagement à faire progresser la médecine de précision, en contribuant à couvrir les besoins non satisfaits et à identifier les patients susceptibles d'être porteurs de mutations BRCA afin d'améliorer leurs conditions de vie. »

Le parcours typique de test BRCA pour un patient peut prendre plusieurs mois et impliquer plusieurs professionnels de la santé, de la première consultation aux résultats, ce qui impacte fortement les résultats pour le patient. La solution de pré-dépistage gBRCA pourrait améliorer de manière notable, l'efficacité de l'identification des mutations BRCA. En moins d'une heure, la solution pourrait identifier un patient à haut risque de porter une mutation gBRCA en utilisant le matériel actuel, dont les lames H&E. Cela permettrait de rationaliser considérablement le processus de test gBRCA, permettant aux oncologues et aux conseillers génétiques d’accélérer le test génétique gBRCA pour les patients à haut risque et d'intégrer ces résultats de test génétique dans le processus de planification du traitement le plus tôt possible.

La solution est en cours de développement et de validation.

À propos d’Owkin

Owkin est la première entreprise de biotechnologie en intelligence artificielle de bout en bout, dont la mission est de comprendre la biologie complexe et de s'assurer que chaque patient reçoit le bon traitement. Nous identifions des thérapies de précision, réduisons les risques et accélérons les essais cliniques, et développons des diagnostics en utilisant une IA formée à partir des données de patients de classe mondiale grâce à des technologies améliorant la confidentialité. Nous combinons des expériences en laboratoire humide avec des techniques avancées d'IA pour créer une boucle de rétroaction puissante, accélérant la découverte et l'innovation en oncologie, cardiovasculaire, immunité et inflammation. Owkin a également fondé MOSAIC, le plus grand atlas spatial multi-omique au monde pour la recherche sur le cancer, couvrant sept types de cancers. Owkin a levé plus de 300 millions de dollars grâce à des investissements de grandes entreprises biopharmaceutiques, dont Sanofi et BMS, ainsi que de fonds de capital-risque comme F-Prime, GV et Bpifrance, entre autres.

À propos de PortrAIt

PortrAIt est un programme historique approuvé par le gouvernement français pour structurer et développer l'écosystème de la pathologie numérique en France afin d'augmenter et d'améliorer le diagnostic du cancer. Le consortium rassemble 6 partenaires des secteurs public et privé. PortrAIt permettra aux laboratoires de pathologie et aux hôpitaux de recherche de travailler avec des pionniers de la technologie pour développer et déployer des outils d'IA pour la pathologie numérique.

Le projet PortrAIt a été financé par le gouvernement dans le cadre de France 2030 et par l'Union européenne - Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance.

