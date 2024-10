HEIDELBERG, Germania & CAMBRIDGE, Mass. & CLERMONT-FERRAND, Francia--(BUSINESS WIRE)--Novaliq, una società biofarmaceutica il cui focus è sullo sviluppo di terapie oculari all’avanguardia basate sull’esclusiva tecnologia EyeSol® per prodotti privi di acqua e Laboratoires Théa (Théa), gruppo europeo indipendente leader nel settore delle terapie per gli occhi, annunciano l’approvazione da parte della Commissione Europea dell’uso di Vevizye® (soluzione in collirio liquido allo 0,1% di ciclosporin) in Europa e la sigla di un accordo ai sensi del quale Théa ha ottenuto i diritti alla commercializzazione del prodotto in Europa e in determinati paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA).

Vevizye® è basato sulla tecnologia brevettata Novaliq EyeSol® ed è l’unica soluzione in collirio liquido allo 0,1% di ciclosporin privo di acqua approvata nell’Unione Europea per il trattamento della sindrome dell’occhio moderatamente-gravemente secco (cheratocongiuntivite secca) in pazienti adulti che non hanno riscontrato miglioramenti nonostante l’uso di sostituti lacrimali.

