PUMA se penche sur le cuir et le cuir végétalien avec l'ambassadrice des objectifs mondiaux

In response to growing consumer demand for greater transparency from the fashion industry, PUMA launches #KnowYourStuff, an educational content series which delves into one of today’s most debated fashion topics - leather vs vegan leather – and the environmental impact of both.

Created in collaboration with Aishwarya Sharma, one of PUMA’s ‘Voices of a RE:GENERATION’ and Global Goals Ambassador, #KnowYourStuff translates the complexities and progressions around the use of leather and its alternatives. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--En réponse à la demande croissante des consommateurs pour plus de transparence de la part du secteur de la mode, PUMA lance #KnowYourStuff, une série de contenus pédagogiques qui creuse l'un des sujets de la mode les plus débattus aujourd'hui, le cuir contre le cuir végétal, ainsi que l'impact environnemental de chacun d'eux.

Créé en collaboration avec Aishwarya Sharma, l'une des « voices » de PUMA et ambassadrice des objectifs mondiaux, #KnowYourStuff explique les complexités et les progrès liés à l'utilisation du cuir et de ses alternatives. Disponible sur le canal YouTube de PUMA et sur la plateforme Instagram d'Aishwarya à partir d'aujourd'hui, la story en sept épisodes sera diffusée au cours des deux prochaines semaines.

« En discutant librement des complexités des matériaux utilisés dans nos produits, comme le cuir et ses alternatives, nous espérons favoriser une discussion plus éclairée et plus équilibrée sur les choix de vêtements et de chaussures durables, une décision essentielle pour parvenir à un changement positif », a déclaré Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer chez PUMA. « La série #KnowYourStuff est une preuve de notre engagement de transparence et de la promesse que nous avons faite lors de notre événement « Conference of the People », à savoir inclure la nouvelle génération dans ces discussions importantes ».

#KnowYourStuff fait partie de l'engagement et des actions de PUMA en faveur d'une plus grande transparence en matière de développement durable. Aishwarya est l'une des quatre « voices » d'une « RE:GENERATION » recrutée par PUMA pour aider à expliquer le développement durable et impliquer la nouvelle génération.

« Mon objectif avec #KnowYourStuff est d'éduquer et responsabiliser mon public tout comme les jeunes du monde entier », a déclaré Aishwarya Sharma. « La durabilité peut être complexe et le sujet du cuir renferme des sujets sensibles, c'est pourquoi j'ai veillé à ce que cela soit abordé de manière ouverte et transparente afin de pousser les gens à s'informer sur les matériaux qu'ils choisissent de porter ».

De la visite des archives PUMA à la découverte des coulisses du traitement du cuir en Thaïlande, Aishwarya fait état de sa mission d'enquête, en incitant le public à aller sur #KnowYourStuff. Tout au long de son parcours, Aishwarya aborde les différents points de vue concernant le cuir, entourée d'invités, notamment les principaux acteurs de PUMA et PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Les principales discussions portent sur le bien-être des animaux et l'utilisation du cuir comme sous-produit de l'industrie bovine, l'élevage de bétail et les préoccupations liées à la déforestation, le processus de tannage du cuir, les innovations en matière de nouveaux matériaux et les défis de l'industrie.

Si PUMA a une longue histoire avec le cuir, qui remonte aux années 1950, le cuir représente aujourd'hui environ 4 % des matériaux utilisés pour la fabrication de ses chaussures. Dans les objectifs « 10For25 » de PUMA, figure 100 % d'approvisionnement en cuir à partir de sources certifiées. Actuellement, la marque travaille avec des tiers, tels que le Leather Working Group, pour s'assurer que tout le cuir provient de tanneries certifiées. En outre, PUMA consulte régulièrement les organismes de protection animale afin de réexaminer sa politique et ses actions en matière de bien-être animal.

Pour regarder le premier épisode de #KnowYourStuff, rendez-vous sur le canal YouTube de PUMA ou suivez Aishwaryas sur Instagram à l'adresse suivante @figuramoda.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://foreverbetter.com/en.

Notes aux rédacteurs :

Synopsis des épisodes de #KnowYourStuff

Épisode 1 – Soyez prêts à me suivre sur #KnowYourStuff – en direct le 2 octobre 2024

Présentation de la série et du parcours d'Aishwarya pour débriefer la discussion autour du cuir et du cuir vegan

Épisode 2 – Le cuir : le pour et le contre – en direct le 7 octobre 2024

Une discussion avec Frank Schmidt, directeur de la responsabilité des entreprises (PETA) et Véronique Rochet, directrice principale du développement durable (PUMA), sur les faits, les avantages et les inconvénients du cuir et des produits de remplacement du cuir. Signaler le cuir comme sous-produit de la production de la viande bovine, considérations relatives au bien-être des animaux et prise en compte des problèmes de déforestation.



Épisode 3 – PUMA en constante évolution – en direct le 9 octobre 2024

Aishwarya visite le siège de PUMA et s'entretient avec Romain Girard, vice-président de l'innovation, et Ulrich Planer, responsable des archives de PUMA Débriefing sur les produits en cuir historiques utilisés par PUMA dans le passé



Épisode 4 – Les produits chimiques du cuir – en direct le 11 octobre 2024

Aishwarya se rend dans une tannerie en Thaïlande pour découvrir le processus de tannage du cuir

Aishwarya examine l'utilisation de produits chimiques dans la production du cuir

Épisode 5 – Qu'en est-il de l'eau ? – en direct le 14 octobre 2024

Aishwarya poursuit sa visite de la tannerie et découvre le traitement de l'eau et des eaux usées dans la production du cuir

Épisode 6 – les alternatives – en direct le 16 octobre 2024

Aishwarya retourne au siège de PUMA après ses découvertes à la tannerie

Aishwarya s'entretient avec Romain Girard, vice-président de l'innovation chez PUMA, sur les alternatives au cuir sur lesquelles PUMA s'est penchée par le passé

Épisode 7 – Est-ce que vous #KnowYourStuff ? – en direct le 18 octobre 2024

Aishwarya rentre chez elle et conclut la série en synthétisant son parcours

Aishwarya demande à son public de partager ce qu'il a appris, en lui donnant la possibilité de gagner une paire de chaussures PUMA RE:SUEDE.

