TriLink BioTechnologies® et Alphazyme collaborent pour lancer la nouvelle ARN polymérase CleanScribe™

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--TriLink BioTechnologies et Alphazyme, qui font tous deux partie de Maravai LifeSciences, ont collaboré pour lancer l’ARN polymérase CleanScribe™, une nouvelle enzyme qui réduit l’ARN double brin (ARNdb) dans la production d’ARNm. Ce nouveau produit réduit l’ARNdb jusqu’à 85 %, ce qui permet de développer des thérapies à base d’ARNm plus sûres et plus puissantes.

L’ARN polymérase CleanScribe est une nouvelle ARN polymérase ADN dépendante qui catalyse la transcription in vitro (IVT) d’un gène recombinant régulé par le promoteur T7. Au cours de la réaction de transcription in vitro, de l’ARNdb peut être produit comme sous-produit, ce qui peut déclencher des réponses inflammatoires indésirables dans les cellules hôtes. L’enzyme CleanScribe réduit considérablement la formation d’ARNdb au cours de la réaction IVT, jusqu’à 85 % par rapport à l’ARN polymérase T7 de type sauvage.

« À l’ère de la médecine basée sur l’ARNm, les développeurs de médicaments doivent harmoniser leur chaîne d’approvisionnement pour rester agiles et répondre à la demande », déclare Justin Barbosa, vice-président et directeur général de TriLink Discovery. « L’intégration d’enzymes IVT performantes, d’analogues de capsulation de l’ARNm et de nucléotides modifiés est indispensable à la fabrication d’ARNm. »

L’ARN polymérase CleanScribe offre aux chercheurs un moyen simple de réduire de manière significative l’ARNdb dans leur IVT sans compromettre d’autres attributs importants de la qualité de l’ARNm. La robustesse, la reproductibilité et la réduction de l’ARNdb font de ce produit un outil idéal pour la synthèse de l’ARNm, la synthèse de l’ARNsa, la préparation de sondes ARN radiomarquées et le développement de constructions d’ARN pour des études supplémentaires. Il est également facile pour les chercheurs d’intégrer l’enzyme dans leurs protocoles IVT sans avoir besoin d’une optimisation poussée.

« Nous sommes ravis d’avoir eu l’occasion de travailler avec TriLink sur le lancement de l’ARN polymérase CleanScribe », déclare Chad Decker, vice-président et directeur général d’Alphazyme. « Il est impossible de produire des thérapies à base d’ARNm de haute qualité sans une matière première de haute qualité, c’est pourquoi l’impact potentiel de cette enzyme IVT sur le terrain est si encourageant. »

En plus de sa nouvelle ARN polymérase CleanScribe, TriLink propose des analogues de capage d’ARNm (y compris le CleanCap® M6 primé), des matières premières d’ARNm (nucléotides et autres enzymes IVT, y compris l’ARN polymérase T7 de type sauvage), des capacités de mise à l’échelle avancées et une expertise inégalée en matière de production d’ARNm, d’oligonucléotides et d’enzymes. S’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des acides nucléiques, TriLink se consacre à l’avancement des thérapies, des vaccins et des diagnostics en fournissant à ses clients une technologie et une chimie de haute qualité, ainsi que des services d’organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO).

Pour en savoir plus sur les produits et services de TriLink, rendez-vous sur trilinkbiotech.com.

À propos de TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, une société de Maravai LifeSciences, est un leader mondial dans le domaine des solutions d’acide nucléique et d’ARNm. TriLink offre une expérience chimique et biologique inégalée, des services CDMO et des matériaux prêts à l’emploi et personnalisés de haute qualité, y compris sa technologie brevetée de capsulage de l’ARNm CleanCap®. Les leaders pharmaceutiques, acteurs de la biotechnologie et gouvernements du monde entier comptent sur TriLink pour relever leurs plus grands défis, qu’il s’agisse de fournir le vaccin COVID-19 à une vitesse fulgurante, de permettre des traitements innovants en oncologie, dans les maladies infectieuses, en cardiologie et dans les troubles neurologiques, ou de mettre en place de futurs plans d’intervention en cas de pandémie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur trilinkbiotech.com.

À propos d’Alphazyme

Alphazyme LLC, une société de Maravai LifeSciences, a été fondée par des experts en développement et en production d’enzymes, avec de grands accomplissements et la mission d’être le premier partenaire mondial pour les enzymes de biologie moléculaire sur mesure produites à l’échelle industrielle. Alphazyme collabore avec les fabricants de plateformes de synthèse et de détection des acides nucléiques pour produire des enzymes abordables et de la plus haute qualité qui répondent aux exigences des marchés croissants des molécules d’ADN et d’ARN sur mesure, des médicaments génomiques et de l’analyse génétique. Notre équipe accorde une grande importance à la collaboration, à la réussite des clients et à l’amélioration continue. Pour en savoir plus sur Alphazyme, rendez-vous sur alpha-zyme.com.

À propos de Maravai LifeSciences

Maravai est une entreprise leader dans le domaine des sciences de la vie qui fournit des produits essentiels pour contribuer au développement de thérapies médicamenteuses, de diagnostics et de nouveaux vaccins. Les entreprises de Maravai sont leaders dans la fourniture de produits et de services dans les domaines de la synthèse des acides nucléiques et des tests de sécurité des produits biologiques à de nombreuses entreprises biopharmaceutiques, de vaccins, de diagnostics, de thérapies cellulaires et géniques de premier plan dans le monde.

Pour plus d’informations sur Maravai LifeSciences, visitez www.maravai.com.

