GC Aesthetics® lance YOUTHLY™, qui inaugure une nouvelle ère pour les implants mammaires en Chine

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--GC Aesthetics® (GCA), une société de technologie médicale de premier plan dont la mission est de faire progresser la santé des femmes grâce à des solutions mammaires esthétiques et reconstructives innovantes, a le plaisir d’annoncer le lancement de la marque YOUTHLY™ en Chine, et de ses toutes dernières innovations en matière d’implants mammaires : PERLE™, Luna XT™, et la dernière version des implants The Round Collection™ remplis à 100 %.

Dans le cadre d’un partenariat exclusif avec G&S Group, YOUTHLY™ – dont les produits seront fabriqués en France et au Royaume-Uni – proposera des implants mammaires en silicone de qualité supérieure aux femmes et aux chirurgiens plastiques de toute la Chine.

La Chine, deuxième marché mondial, est devenue un axe stratégique pour GC Aesthetics ces dernières années. Le marché de l’esthétique devrait croître de 15 % par an, pour atteindre le chiffre spectaculaire de 200 milliards de yuans (27,6 milliards USD). GCA est fière de ses solutions innovantes et de haute qualité dédiées aux soins de santé esthétiques pour les femmes (augmentation et reconstruction).

Le portefeuille YOUTHLY™ – composé des implants The Round Collection™ remplis à 100 %, PERLE™ et Luna XT™ – répond à tout un ensemble de besoins des patientes, que ces dernières soient à la recherche d’apparences naturelles et douces ou d’apparences plus pleines et plus audacieuses.

The Round Collection™ rempli à 100 % est le best-seller de GCA au niveau mondial, avec un taux de satisfaction élevé auprès des patientes, étayé par dix ans de données cliniques.

PERLE™ – nouvellement lancé en Europe et en Amérique latine – est le résultat des plus de 40 ans d’expérience de GCA, offrant un implant mammaire unique, souple et naturel dont l’innocuité et l’efficacité sont étayées par une étude initiale de 3 ans.

Luna XT™ représente une option de pointe pour les femmes qui subissent une reconstruction mammaire, combinant de manière unique une surface microtexturée, un gel de silicone hautement cohésif et une surface haute performance pour des résultats optimaux et naturels.

Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics®, a déclaré : « Avec la marque YOUTHLY, GCA souhaite proposer de multiples alternatives innovantes aux chirurgiens plastiques et aux patientes du marché chinois. Mon objectif est de continuer à investir et à proposer des solutions haut de gamme respectueuses de notre engagement envers les patients et les chirurgiens : “A Confident Choice for Life™” (Un choix en toute confiance et pour toute la vie), couvert par une garantie à vie unique. Nous sommes pleins d’optimisme pour l’avenir et nous allons bientôt lancer YOUTHLY dans toute la région Asie-Pacifique. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.