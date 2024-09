GC Aesthetics® lança YOUTHLY™: uma nova era para os implantes mamários na China

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--A GC Aesthetics® (GCA), empresa líder em tecnologia médica, comprometida com o avanço na saúde da mulher através de soluções mamárias inovadoras, estéticas e reconstrutivas, está animada com o anúncio do lançamento da marca YOUTHLY™ na China, figurando suas mais recentes inovações em implante mamário: PERLE™, Luna XT™ e a última versão do The Round Collection™, com preenchimento 100%.

Em uma parceria exclusiva com o G&S Group, a YOUTHLY™, produzida manualmente na França e no Reino Unido, oferecerá implantes mamários com silicone premium para mulheres e cirurgiões plásticos na China.

A China, o segundo maior mercado do mundo, tem sido um foco estratégico da GC Aesthetics nos últimos anos. Projeta-se que o mercado de estética cresça 15% anualmente, alcançando surpreendentes 200 bilhões de yuan ($ 27,6 bilhões). A GCA tem o orgulho de apoiar e oferecer essas soluções inovadoras e de alta qualidade, dedicadas à saúde estética da mulher (mamoplastia de aumento e reconstrução mamária).

O portfólio da YOUTHLY™, composto do The Round Collection™ com preenchimento 100%, PERLE™ e Luna XT™, atende a várias necessidades das pacientes, desde oferecer aparência natural e macia até um look mais atrevido e preenchido.

The Round Collection™ com preenchimento 100% é o best-seller da GCA globalmente, com alta satisfação comprovada pelas pacientes, com o suporte de 10 anos de dados clínicos.

O PERLE™, recém-lançado na Europa e na América Latina, integrou mais de 40 anos de experiência da GCA, oferecendo um implante mamário único, macio e natural, com segurança e eficácia comprovadas com base em um estudo inicial de 3 anos.

O Luna XT™ apresenta uma opção de última geração para mulheres passando por reconstrução mamária, apresentando uma combinação única de uma superfície microtexturizada, gel de silicone altamente coeso e uma capa de alto desempenho para resultados excelentes e naturais.

Carlos Reis Pinto, CEO da GC Aesthetics®, afirmou: "Através da marca YOUTHLY, a GCA quer propor alternativas inovadoras para cirurgiões e pacientes chineses. Minha meta é continuar investindo e oferecendo soluções premium que estejam alinhadas com o nosso compromisso com as pacientes e com os cirurgiões: 'A Confident Choice for Life™', coberta por uma garantia vitalícia exclusiva. Estamos entusiasmados quanto ao futuro e logo lançaremos a YOUTHLY em toda a região Ásia-Pacífico".

