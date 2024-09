L'EORTC prolonge son partenariat avec Medidata pour ouvrir un nouveau chapitre dans la recherche oncologique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Medidata, marque de Dassault Systèmes et principal fournisseur de solutions d’essais cliniques pour l’industrie des sciences de la vie, et l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC), annoncent aujourd'hui une prolongation de quatre ans de leur partenariat. La relation étendue permettra à l'EORTC d'accroître encore l'accès des patients aux essais cliniques en oncologie, de faciliter la participation aux essais et d'aider à mettre plus rapidement de nouveaux traitements sur le marché. L'EORTC exploite actuellement 13 solutions Medidata, permettant à ses chercheurs d'accéder et de gérer toutes les données cliniques en un point unique et offrant aux patients une expérience d'essai optimale.

Vassilis Golfinopoulos, directeur du siège de l'EORTC, déclare : « Nous avons choisi la plateforme Medidata pour étendre encore nos capacités de gestion des données et d’engagement des patients sur la base de nos années d’expérience de collaboration. Ce partenariat renforcera notre soutien aux chercheurs en oncologie alors que nous collaborons sur des méthodes de travail innovantes basées sur les données des essais cliniques. »

« Cette extension profite aux patients grâce à une expérience d'essai clinique améliorée, en participant à des activités d'étude sur leurs appareils mobiles personnels, tandis que les chercheurs auront la possibilité de prendre de meilleures décisions plus rapidement », déclare Janet Butler, vice-présidente exécutive, responsable des ventes mondiales, Medidata. « L’intégration de solutions supplémentaires, notamment Medidata Rave CTMS et Medidata Rave eTMF, permettra aux chercheurs de l’EORTC d’obtenir des données de meilleure qualité, ce qui leur permettra de raccourcir les délais d’étude et de réaliser des essais oncologiques plus sûrs pour les patients. »

Pour l'EORTC, cette extension de partenariat permet également l'exploration d'une collaboration conjointe de recherche et de données avec les solutions Medidata AI dans l'optique de normes de soins renforcées contre le cancer.

À propos de Medidata

Medidata offre des traitements plus intelligents pour des personnes en meilleure santé grâce à des solutions numériques destinées à soutenir les essais cliniques. Célébrant 25 ans d’innovation technologique révolutionnaire à travers plus de 34 000 essais et 10 millions de patients, Medidata propose une expertise de premier plan, des perspectives analytiques et le plus grand ensemble au monde de données historiques d’essais cliniques au niveau du patient. Plus d’un million d’utilisateurs enregistrés chez environ 2 200 clients font confiance à la plateforme transparente et complète de Medidata pour améliorer l’expérience des patients, accélérer les avancées cliniques et mettre plus rapidement les thérapies sur le marché. Marque de Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata a son siège à New York et a été reconnue comme un leader par Everest Group et IDC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.medidata.com et suivez-nous @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes est un catalyseur du progrès humain. Nous fournissons aux entreprises et aux personnes des environnements virtuels collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences virtuelles jumelles du monde réel avec nos applications et notre plateforme 3DEXPERIENCE, nos clients redéfinissent les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie et ont un impact significatif pour rendre le monde plus durable. La beauté de l’économie de l'expérience réside dans le fait qu'elle est centrée sur l’humain et au bénéfice de chacun — consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes crée de la valeur pour plus de 350 000 clients de toutes tailles, de tous les secteurs, dans plus de 150 pays. Pour plus d’informations, visitez www.3ds.com

