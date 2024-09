EORTC breidt samenwerkingsverband met Medidata uit om nieuwe fase van oncologisch onderzoek in te luiden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Medidata, onderdeel van Dassault Systèmes en toonaangevende leverancier van klinische onderzoeksoplossingen voor de biowetenschappensector, en de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), hebben vandaag bekendgemaakt dat zij hun samenwerkingsverband met vier jaar hebben verlengd. Het verlengde samenwerkingsverband stelt EORTC in staat om de toegang van patiënten tot oncologische klinische onderzoeken verder te vergroten, deelname aan onderzoeken te vereenvoudigen en te helpen nieuwe behandelingen sneller op de markt te brengen. De EORTC maakt momenteel gebruik van 13 Medidata-oplossingen, waardoor hun onderzoekers toegang hebben tot alle klinische gegevens en deze centraal kunnen beheren, en patiënten een naadloze klinische onderzoekservaring kunnen bieden.

Vassilis Golfinopoulos, directeur van het hoofdkantoor van de EORTC, zegt: “We hebben gekozen voor het Medidata-platform om onze mogelijkheden voor gegevensbeheer en patiëntbetrokkenheid verder uit te kunnen breiden. Deze keuze is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met deze samenwerking. De samenwerking biedt ons meer mogelijkheden om onderzoekers binnen de oncologie te ondersteunen en samen te werken aan innovatieve manieren om in de toekomst met klinische onderzoeksgegevens te werken.”

“Deze uitbreiding zorgt evoor dat de deelname aan klinische onderzoeken aangenamer wordt voor patiënten. Ze kunnen de onderzoeksactiviteiten volgen op hun eigen mobiele apparaten, en onderzoekers kunnen sneller betere beslissingen nemen,” aldus Janet Butler, executive vice president en hoofd van wereldwijde verkoop bij Medidata. “De integratie van aanvullende oplossingen, waaronder Medidata Rave CTMS en Medidata Rave eTMF, zal EORTC-onderzoekers de beschikking geven over gegevens van hogere kwaliteit, waardoor de onderzoekstijdlijn kan worden verkort en oncologische onderzoeken veiliger kunnen worden gemaakt voor patiënten.”

Voor EORTC biedt de uitgebreide samenwerking ook mogelijkheden voor het verkennen van samenwerking op het gebied van onderzoek en data met behulp van Medidata AI-oplossingen in ons streven naar hogere normen in de behandeling van kanker.

