Bio-Gene et Envu collaborent pour évaluer Flavocide dans le cadre de la gestion des moustiques dans les secteurs public et privé

Vector-borne diseases account for more than 17% of all infectious diseases, causing more than 700 000 deaths annually. They can be caused by either parasites, bacteria or viruses. Malaria is a parasitic infection transmitted by Anopheline mosquitoes. It causes an estimated 219 million cases globally, and results in more than 400,000 deaths every year. Most of the deaths occur in children under the age of 5 years. (Photo: Business Wire)

MELBOURNE, Australie & CARY, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Bio-Gene Technology Limited (ASX:BGT ou « Bio-Gene »), une société australienne qui développe la prochaine génération de nouveaux bio-insecticides, et Envu évaluent Flavocide™ pour son utilisation dans les produits professionnels de lutte contre les nuisibles et de santé publique afin de contrôler les moustiques.

Envu, une entreprise mondiale dédiée à la science environnementale, développe des solutions innovantes pour gérer les insectes, les mauvaises herbes et les maladies du gazon qui menacent la santé publique et les environnements. Grâce à ses piliers ESG, Envu s’engage en faveur d’une innovation positive pour la nature. En tant que composé identique à la nature, Flavocide complète les portefeuilles de produits professionnels de gestion des nuisibles et des moustiques de la société.

Cette collaboration associe le pipeline de découverte et de développement de Bio-Gene à l’expertise d’Envu en matière de formulation afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de l’application. Bio-Gene et Envu ont évalué avec succès plusieurs formulations de Flavocide pour cibler les moustiques et continueront à évaluer Flavocide pour une gamme de produits à usage professionnel afin de contrôler ces nuisibles de santé publique.

Tim Grogan, président-directeur général de Bio-Gene, déclare : « Notre travail avec Envu élargit le potentiel d’utilisation de Flavocide sur les principaux marchés cibles de la lutte antiparasitaire professionnelle et de la santé publique dans le monde entier pour le contrôle des moustiques. Envu est un leader mondial dans le développement commercial et la commercialisation de produits nouveaux et durables pour lutter contre les moustiques. Ce programme important soutient notre stratégie d’engagement avec un éventail de partenaires solides afin d’exploiter pleinement les possibilités offertes par nos technologies. »

Bernard Jacqmin, vice-président principal et responsable de l’innovation mondiale d’Envu, déclare : « Nous sommes heureux de travailler avec Bio-Gene et de formuler et d’évaluer Flavocide pour une utilisation dans les applications de gestion des moustiques. Flavocide est dérivé de la nature et, d’après les tests réalisés à ce jour, il a démontré un profil favorable pour lutter contre les moustiques. Nos efforts combinés montrent déjà des résultats prometteurs dans la phase de test et nous sommes enthousiasmés par les avantages potentiels pour les consommateurs et les professionnels sur le terrain. »

Flavocide est un produit identique à la nature, basé sur la flavesone, un composé végétal naturel présent dans certains eucalyptus. Bio-Gene a mis au point un processus exclusif pour synthétiser la molécule et la produire en quantités commerciales.

Flavocide présente un nouveau mode d’action, c’est-à-dire la manière dont un insecticide contrôle ou abat un insecte, et est capable de surmonter la résistance des insectes aux produits insecticides actuels. Les souches de moustiques peuvent devenir particulièrement résistantes aux produits existants, ce qui complique la lutte contre la propagation de maladies graves telles que la malaria, la dengue et le virus Zika. Les insecticides dotés de nouveaux modes d’action sont rares et sont essentiels pour garantir la sécurité alimentaire et la santé publique à l’échelle mondiale.

Bio-Gene développe Flavocide pour répondre au problème mondial majeur de la résistance aux insecticides dans les domaines de la santé publique, de la protection des cultures, du stockage des céréales et des applications grand public.

À l’heure actuelle, Bio-Gene et Envu étudient les possibilités pour Envu d’utiliser Flavocide dans des produits commerciaux. Tout accord futur de développement ou de licence sera annoncé conjointement par Bio-Gene et Envu.

À propos de Bio-Gene Technology Limited

Bio-Gene est une société australienne qui développe de nouveaux bio-insecticides pour répondre aux défis mondiaux de la résistance et de la toxicité des insecticides. Ses produits uniques sont basés sur une classe de composés naturels dont il est prouvé qu’ils surmontent la résistance pour lutter contre les parasites avec un impact minimal sur la santé humaine et l’environnement.

Les produits de Bio-Gene ont de multiples applications dans les domaines de la protection des cultures, du stockage des céréales, de la santé publique et de la consommation. Ils offrent de nouvelles options dérivées de la nature pour répondre à la demande du marché en matière de solutions de lutte antiparasitaire efficaces et sûres.

À propos d’Envu

Envu a été fondée en 2022, une entreprise construite sur des années d’expérience en sciences de l’environnement, dans le seul but de faire progresser des environnements sains partout et pour tout le monde. Envu offre des services spécialisés dans les domaines suivants : lutte antiparasitaire professionnelle, sylviculture, plantes ornementales, golf, gestion de la végétation industrielle, pelouse et aménagement paysager, gestion des moustiques et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions novatrices qui répondent à leurs besoins actuels et futurs. Le portefeuille d’Envu comprend plus de 180 marques réputées et fiables. La société emploie 900 personnes, opère dans 100 pays et dispose de quatre centres d’innovation mondiaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.envu.com.

