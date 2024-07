Boston Oncology et la King Fahd Medical City (KFMC) concluent un partenariat pour fournir des traitements cellulaires et géniques localisés en Arabie Saoudite

Representatives from Boston Oncology and King Fahd Medical City (KFMC), along with His Excellency Eng. Abdulaziz AlRamaih, Deputy Minister of Health for Planning and Development, at the signing ceremony for the partnership to advance localized Cell & Gene Therapy in Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)

Representatives from Boston Oncology and King Fahd Medical City (KFMC), along with His Excellency Eng. Abdulaziz AlRamaih, Deputy Minister of Health for Planning and Development, at the signing ceremony for the partnership to advance localized Cell & Gene Therapy in Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)

Cambridge, Massachusetts et Riyad, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d'une initiative historique visant à transformer les soins de santé en Arabie saoudite, Boston Oncology et la King Fahd Medical City (KFMC) ont signé une lettre d'intention pour collaborer à la mise en œuvre locale des traitements cellulaires et géniques.

La cérémonie de signature, à laquelle a assisté Son Excellence l'ingénieur Abdulaziz AlRamaih, vice-ministre de la Santé chargé de la planification et du développement, marque une étape cruciale dans le renforcement des capacités médicales du Royaume et dans l'atteinte des objectifs ambitieux fixés par le plan Vision 2030.

Une grande avancée dans la transformation des soins de santé

Le Dr Fahad Al-Ghofaili, PDG de la KFMC, a exprimé son enthousiasme : « L'introduction des traitements cellulaires et géniques à la KFMC représente une avancée majeure pour renforcer les capacités locales en matière de traitements de pointe et de technologies médicales, tout en soutenant les objectifs du projet de transformation des soins de santé. » [Traduit de l'arabe]

Une avancée majeure au bénéfice des patients

Reconnue pour son approche axée sur le client, Boston Oncology possède une expertise avérée dans la localisation des technologies. En se concentrant sur les besoins spécifiques des patients et des hôpitaux, l'entreprise est en mesure de fournir des technologies de pointe ainsi que des traitements cellulaires et géniques. Ce partenariat permettra de proposer des options de traitement localisées, de surmonter les obstacles dans la fourniture des traitements et d'améliorer les résultats pour les patients. Les recherches, le développement et les essais cliniques associés contribueront à des avancées importantes dans le secteur des soins de santé en Arabie saoudite.

Le Dr Abdullah Baaj, PDG de Boston Oncology, a présenté le partenariat en ces termes : « La KFMC emploie des cliniciens et possède des infrastructures de classe mondiale, ce qui en fait une destination privilégiée pour les patients de toute la région. En unissant nos forces pour localiser les traitements cellulaires et géniques, nous faisons un pas décisif vers notre mission d'améliorer la vie d'un milliard de patients. »

À propos de Boston Oncology Cell & Gene Therapy

Boston Oncology est une entreprise innovante dans le domaine des sciences de la vie, dont la mission est de transformer la vie d'un milliard de patients d'ici 2030. Basée à Cambridge, dans le Massachusetts, et opérant à l'échelle mondiale, la société se consacre à offrir des solutions centrées sur le patient et des modalités de traitement avancées sur des marchés en pleine expansion. Sa nouvelle division, spécialisée dans les traitements cellulaires et géniques, propose des solutions entièrement localisées, visant à fournir des traitements personnalisés adaptés aux profils génétiques uniques des patients. En nouant des partenariats avec des institutions médicales de premier plan et en utilisant des technologies de pointe, Boston Oncology CGT accélère les avancées de l'entreprise dans le secteur des soins de santé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://bostononcology.com/.

À propos de la King Fahd Medical City

La Cité Médicale Roi Fahad (King Fahad Medical City, KFMC) à Riyad, en Arabie saoudite, est l'un des plus grands complexes médicaux du Moyen-Orient et l'un de ceux dont l'expansion est la plus rapide, avec une capacité de 1 200 lits. Situé dans le deuxième pôle de santé, ce complexe comprend quatre hôpitaux et quatre centres médicaux spécialisés, offrant des services de santé complets. Réputée pour ses technologies de pointe et son niveau de soins élevé, la KFMC accueille chaque année plus de 30 000 patients hospitalisés et 500 000 patients ambulatoires. L'établissement s'engage à exceller dans les services cliniques, l'enseignement médical, la recherche et l'amélioration continue des soins de santé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.kfmc.med.sa/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.