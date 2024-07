Pearl et Patterson Dentaire Canada s'associent pour promouvoir l'IA dentaire dans le secteur de la dentisterie au Canada

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Pearl, le chef de file mondial des solutions d'IA dentaire, et Patterson Dentaire Canada inc., une filiale de Patterson Companies, Inc. (Nasdaq : PDCO), ont annoncé aujourd'hui une entente de collaboration visant à élargir l'accès aux capacités de détection des pathologies dentaires de la plateforme d’IA Second Opinion® de Pearl au sein du marché dentaire canadien.

Le logiciel d'IA de Pearl pour la détection des pathologies en temps réel, Second Opinion®, aide les dentistes dans leur évaluation radiologique et la présentation des cas de pathologies bucco-dentaires communément observées sur les radiographies dentaires, y compris les caries, la perte osseuse, le tartre, et plus encore. La technologie, qui a reçu sa licence d'établissement d'instruments médicaux (LEIM) [Medical Device Establishment License (MDEL)] de la part de Santé Canada en 2021, permet aux dentistes de lire les radiographies des patients avec une plus grande précision et efficacité, améliorant ainsi leur performance clinique et la communication avec les patients.

« Depuis des décennies, Patterson Dentaire Canada s’engage à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins en constante évolution de l'industrie dentaire », a déclaré Dan Bégin, Président régional de Patterson Dentaire Canada. « La technologie innovante de Pearl, basée sur l'IA, a établi une nouvelle norme de soins en dentisterie. En ajoutant l'IA de Pearl à notre offre de logiciels dentaires de pointe, nous poursuivons notre engagement qui vise à permettre aux milliers de cabinets dentaires canadiens d’offrir les soins dentaires les plus avancés. »

L'annonce d'aujourd'hui marque le renforcement des liens commerciaux entre Pearl et Patterson Companies, Inc.. En novembre 2023, Pearl et Patterson Dental Supply, Inc. ont convenu d’intégrer l'ensemble des fonctionnalités d'IA de Pearl dans les plateformes logicielles de gestion des cabinets dentaires de Patterson, à savoir Eaglesoft, Fuse et Dolphin. En élargissant l'accès à la plateforme Second Opinion® au Canada, les liens établis entre Pearl et Patterson Dentaire Canada permettent à tous les clients de Patterson Dental/Dentaire en Amérique du Nord de bénéficier des avantages de l'IA clinique de pointe.

« Patterson Dentaire Canada figure au nombre des entreprises les plus fiables en matière de technologie dentaire », a déclaré Ophir Tanz, fondateur et directeur général de Pearl. « Nous sommes fiers d’œuvrer ensemble à la poursuite de notre mission, qui consiste à améliorer la qualité des soins dentaires à l’échelle mondiale. »

À propos de Pearl

Pearl est une entreprise axée sur l’intelligence artificielle, dédiée à l’amélioration des soins aux patients en dentisterie. Fondée en 2019 par une équipe bénéficiant de décennies d’expérience dans le développement de solutions de vision par ordinateur de niveau entreprise, Pearl a introduit la première IA approuvée par la FDA capable de lire et d’identifier instantanément les maladies sur les radiographies dentaires. Avec des autorisations réglementaires dans 120 pays, l’IA de Pearl aide les dentistes à prendre des décisions cliniques précises et à communiquer efficacement avec les patients, transformant ainsi l’expérience des soins dentaires dans le monde entier. En tant que leader mondial de l’IA en dentisterie, Pearl s’engage à innover continuellement en proposant des outils d’IA robustes et accessibles qui améliorent les résultats de santé des patients et renforcent la confiance en la médecine dentaire. Pour demander une démonstration, veuillez visiter hellopearl.com/getdemo.

À propos de Patterson Companies, Inc.

Patterson Companies, Inc. (Nasdaq : PDCO) met à la disposition de ses clients du secteur dentaire et de la santé animale en Amérique du Nord et au Royaume-Uni les tout derniers produits, technologies, services et solutions d'affaires novatrices qui contribuent à leur réussite opérationnelle et professionnelle. Notre portefeuille complet, notre réseau de distribution et notre chaîne d'approvisionnement n'ont d'égal que notre personnel dévoué et compétent, qui offre une expertise inégalée et un service et une assistance à la clientèle incomparables. Pour en savoir plus, cliquez ici : www.pattersoncompanies.com.