Exscientia acquiert les droits complets d’un inhibiteur potentiel de CDK7, le meilleur de sa catégorie, avant la publication des données de dose croissante de phase 1

OXFORD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour acquérir la part de GT Apeiron dans son programme d’inhibiteurs CDK7 oraux, obtenant ainsi le contrôle total du GTAEXS617 (’617) et de toute la propriété intellectuelle associée.

La phase de dose croissante d’ELUCIDATE en monothérapie est conçue pour évaluer la sécurité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du ’617 dans les tumeurs solides avancées. Le recrutement pour l’essai progresse bien et les données de dose croissante en monothérapie sont en bonne voie pour être relevées au second semestre 2024. Fin 2024/début 2025, l’étude passera à une phase de dose croissante en combinaison. Le premier type de tumeur exploré dans cette partie de l’étude devrait être celui des patientes atteintes d’un cancer du sein HR+/HER2 ayant progressé sous inhibiteurs CDK4/6, en évaluant le ’617 en association avec un dégradeur sélectif des récepteurs d’œstrogènes (SERD).

« Nous sommes ravis d’avoir la pleine propriété de cet actif potentiellement transformateur », déclare David Hallett, directeur général par intérim et directeur scientifique d’Exscientia. « Cela souligne notre confiance dans le fait que nous avons non seulement utilisé l’intelligence artificielle pour concevoir un composé puissant et sélectif, mais aussi un composé qui possède des propriétés globales équilibrées, notamment un mécanisme d’action réversible et une demi-vie humaine appropriée pour maximiser l’index thérapeutique de cet important mécanisme cellulaire. Les inhibiteurs de CDK constituent une classe majeure de médicaments oncologiques et nous pensons que notre composé hautement différencié a le potentiel d’élargir considérablement l’impact pour les patients et illustre notre leadership en matière de conception de médicaments axée sur la technologie. »

Selon les termes de l’accord, Exscientia détiendra tous les droits de propriété intellectuelle ainsi que le contrôle total de ce programme d’inhibiteurs de CDK7. Exscientia versera à GT Apeiron 10 millions de dollars en numéraire et 10 millions de dollars en actions, et prendra en charge tous les coûts de développement existants, en plus de payer des redevances à un chiffre si Exscientia ou une tierce partie commercialise le ’617. Après la transaction, la marge de manœuvre d’Exscientia en matière de trésorerie devrait encore s’étendre jusqu’en 2027.

À propos d’ELUCIDATE

L’essai ELUCIDATE est un essai clinique multicentrique ouvert en deux étapes, visant à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité du ’617 administré par voie orale en monothérapie et en association avec les thérapies de soins standards. La société recrute des patients atteints de tumeurs solides, notamment de cancer de la tête et du cou, de cancer colorectal, de cancer du pancréas, de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), de cancer du sein et de cancer de l’ovaire, dont la maladie est avancée, récurrente ou métastatique et qui n’ont pas répondu aux traitements habituels.

La partie de l’essai portant sur la dose croissante en monothérapie et en thérapie combinée recrutera des patients pour plusieurs niveaux de dose afin de déterminer la dose biologique optimale (OBD). La phase d’augmentation de la dose de l’essai commencera dès l’identification de la dose biologique optimale. Le critère d’efficacité principal de la phase d’expansion est le taux de réponse objective (ORR).

L’inhibition de CDK7 présente de nombreux avantages potentiels tels que l’inhibition de la transcription, la réduction de l’activation aberrante du kinome, l’inhibition du cycle cellulaire et la modulation de l’activité des récepteurs d’œstrogènes. Cela en fait une cible intéressante pour surmonter les voies de résistance communes associées à l’inhibition de CDK4/6, qui ne cible que le cycle cellulaire. Exscientia pense que le ’617 a le potentiel de surmonter les limitations significatives de sécurité et d’efficacité des traitements approuvés existants en raison de la biologie sous-jacente de CDK7 et de notre objectif de maximisation de l’index thérapeutique grâce à une molécule conçue par l’IA qui permet un contrôle étroit de l’étendue et de la durée de l’inhibition de la cible.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de conception et de développement de médicaments axée sur la technologie et engagée à créer plus rapidement des médicaments plus efficaces pour les patients. Exscientia combine la conception de précision avec l'expérimentation intégrée, visant à inventer et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus efficace. Opérant au carrefour de l'ingéniosité humaine, de l'intelligence artificielle (IA), de l'automatisation et de l'ingénierie physique, nous avons été les pionniers de l'utilisation de l'IA dans la découverte de médicaments en tant que première entreprise à promouvoir les petites molécules conçues par l'IA dans un cadre clinique. Nous avons développé un pipeline interne axé sur l'oncologie, tandis que notre pipeline partenaire s'étend à de nombreux autres domaines thérapeutiques. En menant cette nouvelle approche de la création de médicaments, nous sommes convaincus de pouvoir changer l'économie sous-jacente de la découverte de médicaments et traduire rapidement les meilleures idées scientifiques en médicaments.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.exscientia.com et suivez-nous sur LinkedIn @ex-scientia et X @exscientiaAI.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d’exonération du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots tels que « anticipe », « croit », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « planifie », « projette » et « futur » ou des expressions similaires (ainsi que d’autres mots ou expressions faisant référence à des événements ou des circonstances futurs) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les avantages de la plateforme technologique de la société et de ses programmes de découverte de médicaments ; la conviction de la société que l’utilisation de l’IA générative accélérera le développement de médicaments ; les avantages anticipés et le potentiel d’augmentation du contrôle et de la pleine propriété de la Société sur la propriété intellectuelle liée au programme d’inhibiteur de CDK7 ; le lancement, le calendrier et les progrès des essais cliniques de la société et de ses partenaires, ainsi que les données collectées et communiquées dans le cadre de ces essais, de même que les attentes de la société selon lesquelles sa trésorerie actuelle sera suffisante pour financer ses activités jusqu’en 2027. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction concernant les événements futurs et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner une différence matérielle et négative entre les événements ou les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, dont un grand nombre échappe au contrôle de la société. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, le risque que la plateforme technologique de la société ne parvienne pas à découvrir et à concevoir des molécules ayant un potentiel thérapeutique ou ne permette pas la découverte et le développement de produits commercialement viables pour la société ou ses collaborateurs ; la société pourrait ne pas être en mesure de faire progresser ses médicaments candidats jusqu’au stade du développement clinique, de l’approbation réglementaire ou de la commercialisation ; l’impact des conditions macroéconomiques, y compris le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, l’augmentation de l’inflation et l’incertitude des marchés financiers et du crédit, sur les activités, les essais cliniques et la situation financière de la société ; la capacité de la société à réaliser les avantages de ses collaborations ; les changements dans la concurrence prévue ou existante ; les changements dans l’environnement réglementaire ; les incertitudes et le calendrier du processus d’approbation réglementaire ; et les litiges inattendus ou autres différends. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel d’Exscientia sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 21 mars 2024, ainsi que dans les discussions sur les risques potentiels, les incertitudes et d’autres facteurs dans les dépôts ultérieurs d’Exscientia auprès de la SEC. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué et la société ne s’engage pas à mettre à jour ces informations, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.