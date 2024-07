La plateforme de biomarqueurs BrainTale accompagne le développement de médicaments pour les maladies démyélinisantes

STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--BrainTale, medtech qui décrypte la substance blanche pour améliorer la santé du cerveau, spin-off de l’Assistance-Publique Hôpitaux de Paris, annonce la publication dans la revue à comité de lecture Brain de l’article intitulé "Leriglitazone halts disease progression in adult patients with early cerebral adrenoleukodystrophy" par Marianne Golse en première autrice, confirmant l’intérêt de sa plateforme de biomarqueurs en tant qu'outil d'évaluation non invasif, fiable et objectif dans le développement de médicaments pour les maladies de la substance blanche. Elle permet de suivre de manière non invasive et objective l'évolution de la maladie et de démontrer l'efficacité thérapeutique chez les patients atteints de CALD.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 60 à 80 % du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, normal ou pathologique. Ainsi, depuis sa création en 2018, BrainTale développe des outils de mesure et de prédiction non invasifs, accessibles dans des contextes multicentriques, exploitables et cliniquement validés pour les patients souffrant de maladies cérébrales. Dans une démarche collaborative assumée, l'ambition de la société est de fournir une mesure pertinente du cerveau pour améliorer les soins aux patients ainsi que pour accélérer le développement de nouveaux médicaments.

Maladie démyélinisante liée au chromosome X, la CALD évolue rapidement et conduit généralement au décès en quelques années. En tant qu'affection rare, sous-diagnostiquée et insuffisamment comprise, les patients atteints de CALD présentent des besoins critiques d’accès à des thérapeutiques et des outils de diagnostic et de suivi pertinents et adaptés.

L'article accessible ici démontre notamment que les biomarqueurs issus de l’imagerie en tenseur de diffusion fournis par BrainTale sont des marqueurs pertinents de l'intégrité de la myéline chez l'Homme, et qu'ils sont sensibles à la progression de la maladie dans la population visée. En établissant un lien entre la quantification de la substance blanche avec les symptômes cliniques, les données fournies par la plateforme BrainTale telles que présentées dans la publication montrent également une excellente corrélation avec la charge totale des lésions et les chaînes légères de neurofilaments (NfL).

Le professeur Fanny Mochel, coordinatrice du Centre des Maladies Rares de Paris pour les leucodystrophies et dernière autrice de la publication, commente : "BrainTale permet l’accélération du développement de nouvelles thérapies et l’optimisation des soins dans le quotidien des patients grâce à sa plateforme technologique « DTI 2.0 ». La technologie de BrainTale permet de suivre l'évolution de la maladie et contribuer à l'évaluation de l'efficacité thérapeutique - un changement nécessaire pour les patients atteints de leucodystrophies".

À propos de BrainTale

BrainTale est une société européenne innovante de technologie médicale mesurant le cerveau grâce à la quantification et à la standardisation de la substance blanche, basées sur une solution logicielle dispositif médical disponible. Cette solution propose des rapports cliniques, avec contrôle qualité, non invasifs, fiables et cliniquement validés après le traitement de données d'IRM en tenseur de diffusion (DTI). BrainTale permet aux développeurs de nouvelles thérapies, aux universitaires de premier plan et aux médecins d'améliorer les soins aux patients en comprenant les conditions neuroinflammatoires et neurodégénératives, d'évaluer l'évolution des lésions cérébrales et de prendre les décisions appropriées tant en clinique que pendant le développement de médicaments. BrainTale donne à la communauté scientifique et médicale des mesures objectives pour transformer les soins du cerveau.

Parce que les maladies cérébrales sont devenues l’enjeu médical de notre époque, nous ne pouvons plus attendre. Chez BrainTale, nous croyons fermement qu’en explorant mieux, nous pouvons traiter plus rapidement, ensemble.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.braintale.eu