Brenus Pharma a obtenu son accréditation Global Cancer Stream 2023/2024 du Creative Destruction Lab en partenariat avec des universités nord-américaines

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Il y a un an, Brenus était sélectionné pour participer à CDL Cancer, un programme mondial de mentorat pour des entreprises hyper évolutives, basées sur la science et innovantes accélérant le traitement contre le cancer.

Grâce à sa plateforme STC pionnière, dédiée au développement d’une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques contre le cancer, Brenus s’est distingué lors d’une évaluation scientifique avec le Dr John Bell (scientifique principal à l’Institut de recherche sur le cancer de l’Hôpital d’Ottawa et professeur de médecine et d’immunologie à l’Université d’Ottawa).

Brenus a obtenu son accréditation du programme avec neuf autres entreprises, complétant avec succès les quatre sessions qui ont eu lieu d’octobre 2023 à juin 2024 en Amérique du Nord.

Dans ce programme, Brenus est venu chercher des orientations stratégiques et internationales pour le développement de sa plateforme et de son candidat principal ciblant le cancer colorectal.

Au cours de chaque session, les objectifs et les mises à jour présentés ont été passés en revue par la communauté CDL et les mentors : des entrepreneurs à succès, des investisseurs, des partenaires professionnels, des KOL et plus encore, tous issus d’institutions prestigieuses (Université de New York, Oxford, Toronto, Colombie-Britannique). Le soutien reçu a contribué à valider la feuille de route de Brenus Pharma et à accélérer la réalisation de jalons stratégiques dans la R&D (multiomique et IA), le financement et les partenariats.

« Basées sur une méthode intéressante de destruction créative, les sessions CDL nous ont permis de tirer parti de l’expertise de la communauté CDL et d’anticiper les prochaines étapes clés pour apporter notre innovation aux patients qui présentent des besoins urgents non satisfaits. Cette année a déjà été riche en accomplissements pour Brenus, et nous continuerons à promouvoir l’excellence opérationnelle pour atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi CDL et nous remercions nos mentors pour leur confiance », déclare Paul Bravetti, CEO, Brenus Pharma.

À propos de CDL Cancer

Ce volet unique CDL-Global rassemble des leaders et des experts mondiaux à travers le continuum de soins contre le cancer pour soutenir les innovations technologiques qui améliorent l’expérience du cancer à l’échelle mondiale, de la prévention au diagnostic, au traitement et à la survie.

À propos du Creative Destruction Lab

Le Creative Destruction Lab (CDL) est un programme destiné aux entreprises scientifiques hyper évolutives et basées sur la science. Le programme de neuf mois utilise un processus de mentorat axé sur des objectifs dans l'optique de maximiser la création d'une valeur de fonds propres. Le CDL est particulièrement adapté aux entreprises en phase de démarrage ayant des liens avec des laboratoires de recherche universitaire. Lancé en 2012 à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, le programme s’est maintenant étendu à Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax et New York.

