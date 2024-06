My journey with Acanthamoeba Keratitis, Juliette Vila Sinclair Spence, Founder of the Acanthamoeba Keratitis Eye Foundation.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Avanzanite Bioscience B.V. (“Avanzanite” of het “Bedrijf”), een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf in commerciële fase, uitsluitend toegespitst op geneesmiddelen voor zeldzame ziektes, maakte vandaag bekend dat de CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) van de EMA (European Medicines Agency) een positief advies heeft gegeven en de vergunning aanbeveelt om AKANTIOR® (polihexanide) voor de behandeling van acanthamoeba keratitis (“AK”) bij volwassene en kinderen vanaf 12-jarige leeftijd in de handel te brengen.

