-

KBRA Releases CREFC June Conference 2026: Day 2 Recap

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA Credit Profile (KCP), a division of KBRA Analytics, releases its Day 2 recap of the CRE Finance Council (CREFC) June Conference 2026.

Key Takeaways

  • Rate volatility and borrower hesitancy continue to influence commercial real estate (CRE) transaction activity, with borrowers favoring shorter terms as high rates persist.
  • Origination volume is primarily fueled by refinancing activity focused on preserving capital rather than extracting equity.
  • Investor and lender appetites remain broad across asset classes but highly selective with decisions driven by asset quality, sponsorship, structure, and market fundamentals.
  • Lenders are applying heightened scrutiny to multifamily loans, with deeper due diligence focused on rent rolls, concessions, economic occupancy, property condition, and supply pressures.
  • Workout strategies are asset- and structure-specific, with borrower engagement, sponsor capital support, collateral performance, and pooling and servicing agreement (PSA) constraints shaping resolution outcomes.
  • Greater servicing transparency remains a priority, although certain disclosures may impair workout negotiations and recoveries.

Click here to view the report.

Related Publication

About KBRA

KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.

Doc ID: 1015458

Contacts

Michael Buono, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5404
michael.buono@kbra.com

Samuel Lombardi, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5896
samuel.lombardi@kbra.com

Brian Quintrell, Director, KCP
+1 215-882-5903
brian.quintrell@kbra.com

Patrick Czupryna, Managing Director, KCP
+1 215-882-5854
patrick.czupryna@kbra.com

Mike Brotschol, Managing Director, KCP
+1 215-882-5853
mike.brotschol@kbra.com

Steve Kuritz, Senior Managing Director, KBRA Analytics
+1 215-882-5866
steve.kuritz@kbra.com

Media Contact

Adam Tempkin, Senior Director of Communications
+1 646-731-1347
adam.tempkin@kbra.com

Industry:

Kroll Bond Rating Agency, LLC

Details
Headquarters: New York City, New York
CEO: Jim Nadler
Employees: 400+
Organization: PRI
Release Versions
English
Hashtags
#creditratingagency
#creditratings
#financialmarkets
#fixedincome
#kbra
#kbraratings
#kbraresearch
#ratingagency
#structuredfinance

Contacts

Michael Buono, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5404
michael.buono@kbra.com

Samuel Lombardi, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5896
samuel.lombardi@kbra.com

Brian Quintrell, Director, KCP
+1 215-882-5903
brian.quintrell@kbra.com

Patrick Czupryna, Managing Director, KCP
+1 215-882-5854
patrick.czupryna@kbra.com

Mike Brotschol, Managing Director, KCP
+1 215-882-5853
mike.brotschol@kbra.com

Steve Kuritz, Senior Managing Director, KBRA Analytics
+1 215-882-5866
steve.kuritz@kbra.com

Media Contact

Adam Tempkin, Senior Director of Communications
+1 646-731-1347
adam.tempkin@kbra.com

Social Media Profiles
KBRA X
KBRA Analytics X
More News From Kroll Bond Rating Agency, LLC

KBRA Releases Global ABS 2026 Conference: Day 1 Recap

LONDON--(BUSINESS WIRE)--KBRA releases its Day 1 recap of the Global ABS 2026 conference, held from 9-11 June. Global ABS 2026 opened in Barcelona with record attendance, as the conference’s 30th anniversary edition attracted more than 5,570 on-site attendees, surpassing last year’s high-water mark. Participation was broad, with representation from issuers, investors, and attendees from more than 55 countries. The first day underscored the breadth of Europe’s securitisation agenda, beginning wi...

KBRA Releases Research – Private Credit: Much Ado About Nothing – Perspectives on Columbia Business School Paper About Private Ratings

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA releases commentary following the recent publication of the Columbia Business School’s Rating Without Market Discipline paper, which raises important questions regarding the growth of private ratings in U.S. life insurer portfolios and the interaction between ratings and regulatory capital. The paper concludes that privately rated bonds understate credit risk, experience higher subsequent impairment rates, and contribute to lower required capital than comparable...

KBRA Releases CREFC June Conference 2026: Day 1 Recap

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA Credit Profile (KCP), a division of KBRA Analytics, releases its Day 1 recap of the CRE Finance Council (CREFC) June Conference 2026 held in New York City. Audiences listened as industry leaders discussed the challenges and opportunities facing commercial real estate (CRE) within the current macroeconomic environment. Key Takeaways Office remains the primary driver of rising commercial mortgage-backed securities (CMBS) delinquency rates, with refinancing challeng...
Back to Newsroom