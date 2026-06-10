KBRA Releases CREFC June Conference 2026: Day 2 Recap
KBRA Releases CREFC June Conference 2026: Day 2 Recap
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA Credit Profile (KCP), a division of KBRA Analytics, releases its Day 2 recap of the CRE Finance Council (CREFC) June Conference 2026.
Key Takeaways
- Rate volatility and borrower hesitancy continue to influence commercial real estate (CRE) transaction activity, with borrowers favoring shorter terms as high rates persist.
- Origination volume is primarily fueled by refinancing activity focused on preserving capital rather than extracting equity.
- Investor and lender appetites remain broad across asset classes but highly selective with decisions driven by asset quality, sponsorship, structure, and market fundamentals.
- Lenders are applying heightened scrutiny to multifamily loans, with deeper due diligence focused on rent rolls, concessions, economic occupancy, property condition, and supply pressures.
- Workout strategies are asset- and structure-specific, with borrower engagement, sponsor capital support, collateral performance, and pooling and servicing agreement (PSA) constraints shaping resolution outcomes.
- Greater servicing transparency remains a priority, although certain disclosures may impair workout negotiations and recoveries.
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About KBRA
KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.
Doc ID: 1015458
Contacts
Michael Buono, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5404
michael.buono@kbra.com
Samuel Lombardi, Senior Analyst, KCP
+1 215-882-5896
samuel.lombardi@kbra.com
Brian Quintrell, Director, KCP
+1 215-882-5903
brian.quintrell@kbra.com
Patrick Czupryna, Managing Director, KCP
+1 215-882-5854
patrick.czupryna@kbra.com
Mike Brotschol, Managing Director, KCP
+1 215-882-5853
mike.brotschol@kbra.com
Steve Kuritz, Senior Managing Director, KBRA Analytics
+1 215-882-5866
steve.kuritz@kbra.com
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Adam Tempkin, Senior Director of Communications
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adam.tempkin@kbra.com