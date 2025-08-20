-

KBRA Releases Research – A Fractured Europe Faces Rising Fiscal Strain

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--KBRA releases research that takes a deep dive into how rising political fragmentation across Europe is constraining governments’ ability to pass reforms, build consensus, and sustain fiscal strategies. With coalition and legislative gridlock increasingly the norm, policymaking has slowed just as countries face mounting fiscal pressures from ageing populations, climate investment, defence, and rising debt costs. This combination risks undermining fiscal credibility and weakening sovereign resilience at a critical time.

  • Political fragmentation across Europe is slowing reform momentum, weakening fiscal credibility, and complicating consensus-building.
  • Mounting fiscal pressures from ageing populations, climate investment, defence spending, and rising debt costs are straining budgets.
  • Addressing these challenges demands political cohesion and long-term planning despite the growing fragmentation.

Click here to view the report.

Recent Publications

About KBRA

KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.

Doc ID: 1010906

Contacts

Ken Egan, Senior Director
+353 1 588 1275
ken.egan@kbra.com

Joan Feldbaum-Vidra, Senior Managing Director
+1 646-731-2362
joan.feldbaumvidra@kbra.com

Media Contact

Adam Tempkin, Senior Director of Communications
+1 646-731-1347
adam.tempkin@kbra.com

Business Development Contact

Mauricio Noé, Co-Head of Europe
+44 20 8148 1010
mauricio.noe@kbra.com

Industry:

Kroll Bond Rating Agency, LLC

Details
Headquarters: New York City, New York
CEO: Jim Nadler
Employees: 400+
Organization: PRI
Release Versions
English
Hashtags
#creditratingagency
#creditratings
#financialmarkets
#fixedincome
#kbra
#kbraratings
#kbraresearch
#ratingagency
#structuredfinance

Contacts

Ken Egan, Senior Director
+353 1 588 1275
ken.egan@kbra.com

Joan Feldbaum-Vidra, Senior Managing Director
+1 646-731-2362
joan.feldbaumvidra@kbra.com

Media Contact

Adam Tempkin, Senior Director of Communications
+1 646-731-1347
adam.tempkin@kbra.com

Business Development Contact

Mauricio Noé, Co-Head of Europe
+44 20 8148 1010
mauricio.noe@kbra.com

Social Media Profiles
KBRA X
KBRA Analytics X
More News From Kroll Bond Rating Agency, LLC

KBRA Comments on TowneBank's Merger Agreement to Acquire Dogwood State Bank

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--On August 19, 2025, Portsmouth, VA-based TowneBank (NASDAQ: TOWN)(KBRA Senior Unsecured Debt rating: A-/Stable Outlook) announced a definitive acquisition agreement with Raleigh, NC-based Dogwood State Bank, (OTC: DSBX, "Dogwood", $2.4 billion assets, $2 billion deposits) in an all-stock deal valued at $476.2 million (or $25.04/share of DSBX common stock, based on TOWN’s 15-day average closing stock price of $35.77 on August 18, 2025), reflective of a price to TBV of...

KBRA Assigns Preliminary Ratings to RRE 6 Loan Management DAC (Reset)

LONDON--(BUSINESS WIRE)--KBRA UK (KBRA) assigns preliminary ratings to five classes of refinancing notes issued by RRE 6 Loan Management DAC, a cash flow collateralised loan obligation (CLO) backed primarily by a diversified portfolio of Euro-denominated corporate loans. RRE 6 Loan Management DAC is managed by Redding Ridge Asset Management (UK) LLP (“RRAM UK” or the“collateral manager”). The CLO originally closed in March 2021. This transaction will reset the terms of the CLO, including the st...

KBRA Assigns AA+ Rating, Stable Outlook to City of Atlanta, GA Airport General Revenue Bonds

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KBRA assigns a long-term rating of AA+ to the City of Atlanta, Georgia Airport General Revenue Bonds, Series 2025A (Non-AMT) and Series 2025B (AMT) issued for Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Concurrently, KBRA affirms the long-term rating of AA+ assigned to outstanding General Airport Revenue Bonds and Passenger Facility Charge (PFC) Subordinate Lien Airport General Revenue Bonds. The Outlook on all debt is Stable. Airport General Revenue Bonds (GARB...
Back to Newsroom