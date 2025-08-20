KBRA Releases Research – A Fractured Europe Faces Rising Fiscal Strain
KBRA Releases Research – A Fractured Europe Faces Rising Fiscal Strain
DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--KBRA releases research that takes a deep dive into how rising political fragmentation across Europe is constraining governments’ ability to pass reforms, build consensus, and sustain fiscal strategies. With coalition and legislative gridlock increasingly the norm, policymaking has slowed just as countries face mounting fiscal pressures from ageing populations, climate investment, defence, and rising debt costs. This combination risks undermining fiscal credibility and weakening sovereign resilience at a critical time.
- Political fragmentation across Europe is slowing reform momentum, weakening fiscal credibility, and complicating consensus-building.
- Mounting fiscal pressures from ageing populations, climate investment, defence spending, and rising debt costs are straining budgets.
- Addressing these challenges demands political cohesion and long-term planning despite the growing fragmentation.
Click here to view the report.
Recent Publications
- Defence vs. Deficits: Navigating NATO Targets Under EU Fiscal Rules
- Steady but Strained: Europe’s Path Through Mounting Global Challenges
- Europe’s Labour Market Outlook Amid Trade Protectionism
- European Energy Prices Stabilise, but Risks Remain
- European Sovereigns Demonstrate Shrewd Debt Management
About KBRA
KBRA, one of the major credit rating agencies, is registered in the U.S., EU, and the UK. KBRA is recognized as a Qualified Rating Agency in Taiwan, and is also a Designated Rating Organization for structured finance ratings in Canada. As a full-service credit rating agency, investors can use KBRA ratings for regulatory capital purposes in multiple jurisdictions.
Doc ID: 1010906
Contacts
Ken Egan, Senior Director
+353 1 588 1275
ken.egan@kbra.com
Joan Feldbaum-Vidra, Senior Managing Director
+1 646-731-2362
joan.feldbaumvidra@kbra.com
Media Contact
Adam Tempkin, Senior Director of Communications
+1 646-731-1347
adam.tempkin@kbra.com
Business Development Contact
Mauricio Noé, Co-Head of Europe
+44 20 8148 1010
mauricio.noe@kbra.com