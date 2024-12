StatLab Medical Products amplia la portata globale con l'acquisizione di Myr

Histology equipment manufacturing in progress at Myr, located in Tarragona, Spain. (Photo: Business Wire)

MCKINNEY, Texas & TARRAGONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products (“StatLab”), una delle principali imprese internazionali nello sviluppo e produzione di apparecchiature e forniture diagnostiche nel settore medico, continua la sua espansione con l'annuncio dell'acquisizione di Especialidades Médicas Myr, S.L. (“Myr”), produttore spagnolo di attrezzature per istologia. L'integrazione di Myr, con la sua gamma di attrezzature, capacità produttive e rete consolidata di distributori globali, consente a StatLab di ampliare sia il portafoglio che la presenza internazionale dell'azienda.

Fondata 36 anni fa da Francisco (Paco) Ruiz, Myr ha sede nei pressi di Tarragona, Spagna. La società è diventata un fornitore di fiducia di attrezzature per istologia di alta qualità per l'elaborazione, l'integrazione, il sezionamento e la colorazione dei tessuti, forniti attraverso una rete consolidata di distributori a livello mondiale. Con questa acquisizione, StatLab ottiene un imponente centro produttivo e un team in Spagna, aprendo nuovi canali di distribuzione in regioni in via di sviluppo.

“L'aggiunta delle attrezzature complementari di Myr non solo diversifica i nostri prodotti, ma guida anche lo slancio nei principali mercati europei potenziati dai marchi Diapath e CellPath nel nostro portafoglio”, ha dichiarato Sung-Dae Hong, CEO di StatLab. “Il nostro sodalizio con Myr offrirà l'occasione di estenderci nei mercati emergenti e alimentare la crescita attraverso i canali esistenti, investendo nel contempo nella loro capacità di fornire i migliori prodotti e soluzioni. Sono entusiasta di accogliere Paco e il team di Myr in StatLab e continuare a investire nella robusta attività creata da loro”.

“La decisione di unirsi a StatLab è guidata dal nostro impegno condiviso di soddisfare le esigenze dei clienti”, ha commentato Paco Ruiz, CEO e Fondatore di Myr. “È un'ottima occasione per ampliare il marchio e l'attività di Myr, e sono impaziente di vedere il mio team collaborare con Dae e StatLab per utilizzare i nostri prodotti e le nostre capacità per permettere l'ulteriore sviluppo dell'azienda”.

Informazioni su StatLab Medical Products

Fin dal 1976 StatLab Medical Products si impegna per far sì che i laboratori di anatomia patologica forniscano la migliore cura possibile per i pazienti. Offriamo un vasto portafoglio di strumenti di etichettatura e monitoraggio e di consumabili che produciamo in nove stabilimenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. La nostra presenza operativa globale, resa possibile da oltre 750 colleghi dedicati a portare avanti la nostra mission, fornisce una catena di fornitura affidabile e resiliente di soluzioni e prodotti di alta qualità, mentre un approccio incentrato sul cliente ci ispira a offrire affidabilità, innovazione e qualità in ogni interazione. Per saperne di più: StatLab.com.

Informazioni su Myr

Myr è uno dei principali fornitori di attrezzature per istologia, con eccellenze in sviluppo e produzione di strumenti avanzati. Forte dell'esperienza trentennale, Myr è impegnata nell'offerta di affidabilità, eccellenza e qualità, con una gamma completa di prodotti nel mercato istologico. Myr fornisce supporto a clienti in tutto il mondo con attenzione all'offerta di prodotti d qualità e pronta assistenza clienti. Per saperne di più: https://myr.com.es/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.