 Cura della Pelle: Il Regalo Perfetto per le Feste firmato Quanta System

SAMARATE, Italia--(BUSINESS WIRE)--Le feste sono il momento ideale per prendersi una pausa e dedicarsi al proprio benessere. Tra i regali più preziosi c’è sicuramente l’attenzione alla cura di sé, che migliora mente, corpo e pelle.

Studi recenti dimostrano che il periodo natalizio è perfetto per concentrarsi sulla cura di sé. Infatti, una ricerca pubblicata nel 2021 sull'International Journal of Environmental Research and Public Health ha evidenziato che concentrarsi sulla cura personale, praticando ad esempio esercizio fisico, riduca significativamente lo stress. Nonostante sia uno degli strumenti più potenti per sentirsi bene e aumentare la propria autostima, quando si parla di cura di sé, però, la pelle viene spesso trascurata,

“La pelle non è solo l'organo più grande del corpo, ma una tela che racconta la nostra storia,” afferma il Prof. Nicola Zerbinati, dermatologo e venereologo italiano. “La pelle racconta la nostra storia, dalla bellezza della giovinezza ai segni lasciati dal tempo, come rughe, nei e tatuaggi. Proprio come la mente e lo spirito, anche la pelle necessita di cure, attenzione e nutrimento.”

Quanta System entra così in gioco con una rivoluzionaria esperienza laser per la cura della pelle grazie al dispositivo Chrome Lase-Station®. Questa tecnologia all’avanguardia offre trattamenti dermatologici personalizzati, migliorando la qualità della pelle. Il Dott. Matheus Rodrigues, dermatologo brasiliano, sottolinea: “Prendersi cura della pelle è un modo eccellente per aumentare la propria autostima e presentarsi al mondo nella versione migliore di sé.” Chrome Lase-Station® è in grado di trattare efficacemente numerose condizioni della pelle, dalle rughe sottili alle disomogeneità del tono cutaneo, garantendo una pelle luminosa e rivitalizzata.

Perché scegliere i trattamenti con Chrome Lase-Station®?

Tecnologia avanzata: Trattamenti laser non invasivi ad alta tecnologia, mirati a una vasta gamma di condizioni cutanee, dalle rughe sottili al tono della pelle e molto altro. Cura personalizzata: SkinApps®, trattamenti su misura progettati per rispondere alle esigenze uniche della tua pelle, per risultati ottimali. Benessere a 360 gradi: Una pelle sana per aumentare l’autostima nell’anno nuovo.

Che tu decida di regalarti un trattamento o fare un dono speciale a una persona cara, queste festività fai della pelle una priorità con Chrome Lase-Station®. “Dopotutto, noi siamo la nostra pelle, e investire in essa significa prendersi cura del proprio benessere a tutto tondo, per affrontare il nuovo anno con energia e felicità,” afferma il Dott. Matheus Rodrigues.

Scegli i trattamenti Chrome Lase-Station® di Quanta System: è il momento giusto per brillare!

QUANTA SYSTEM

Da quasi quarant'anni, Quanta System, azienda 100% italiana con distribuzione globale, è il punto di riferimento nella ricerca, progettazione e produzione di sistemi laser all’avanguardia per la chirurgia, dermatologia, medicina estetica e restauro di opere d'arte.

Nel 2004, l'azienda è entrata a far parte del Gruppo El.En. SpA, leader nel mercato del laser e quotata all’Euronext STAR di Milano ("STAR"). El.En. è partner di riferimento per strutture sanitarie, istituzioni e enti coinvolti in progetti scientifici e di ricerca a livello globale.

I sistemi laser sono interamente progettati e realizzati in Italia: dalla ricerca e sviluppo alla produzione, tutto avviene presso la sede di Samarate (Varese).

Quanta System è un partner di fiducia per medici in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di ascolto, al dialogo diretto e alla creazione di soluzioni che rispondono sempre meglio alle reali esigenze dei professionisti, per offrire una cura migliore ai pazienti.

Un’azienda in costante evoluzione che ha saputo aggiornare la sua produzione per soddisfare le necessità del suo tempo, senza mai perdere di vista l’obiettivo primario: migliorare la qualità della vita delle persone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.