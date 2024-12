La Plateforme Accellix est choisie par la Croix-Rouge américaine pour la caractérisation rapide et précise des matériaux sources allogènes à des fins de développement de la thérapie cellulaire

SAN JOSE, Californie et WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--La division Cell and Gene Therapy Solutions (CGTS, Solutions de thérapie cellulaire et génique) de la Croix-Rouge américaine, l’un des principaux fournisseurs de matériaux de thérapie cellulaire allogénique, a choisi Accellix, Inc. le développeur de la plateforme de cytométrie en flux automatisée pour les tests au point de besoin, pour fournir des instruments et des tests Accellix à ses sites de prélèvement CGTS afin d’améliorer la caractérisation des matériaux sources utilisés dans le développement de thérapies cellulaires. Alors que le secteur de la thérapie cellulaire continue de se développer, le besoin de matériaux sources facilement accessibles, fiables et de haute qualité devient de plus en plus essentiel. La mise en œuvre par la Croix-Rouge de la technologie Accellix dans ses flux de travail de caractérisation du sang au point de prélèvement aidera à répondre aux besoins des entreprises travaillant dans le domaine de la thérapie cellulaire tout au long du processus de développement.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec la Croix-Rouge américaine afin de fournir une caractérisation des donneurs de sang allogénique précise et reproductible pour le secteur en pleine croissance de la thérapie cellulaire », a déclaré Rey Mali, directeur des affaires commerciales chez Accellix. « Notre plateforme automatisée fournit des résultats rapides, précis et reproductibles, permettant de s’assurer que les matériaux sources critiques sont caractérisés au moment du prélèvement et expédiés en temps opportun. Cette relation est une étape importante dans notre mission qui est de fournir un contrôle de qualité efficace et fiable à tous les aspects du développement et de la fabrication des thérapies cellulaires. »

Un partenariat pour l’approvisionnement en cellules pour la découverte de thérapies cellulaires jusqu’au stade ultime de leur développement

L’équipe de la division Cell and Gene Therapy Solutions et génique de la Croix-Rouge américaine a pour mission d’apporter un soutien essentiel au domaine en pleine expansion de la thérapie cellulaire. En tirant parti de son implantation nationale et de plus d’une décennie d’expérience dans la fabrication de thérapies cellulaires, l’approvisionnement en donneurs et l’aphérèse clinique, l’équipe est en mesure de fournir aux entreprises de thérapie cellulaire des matériaux sources et des services de prélèvement, et de soutenir la recherche fondamentale jusqu’au développement à un stade avancé. L’équipe de la division Cell and Gene Therapy Solutions sert de point de contact unique au sein d’un réseau d’aphérèse géré de manière centralisée pour accéder à une base de donneurs diversifiée et à des prélèvements par aphérèse dans tout le pays, ce qui lui permet de jouer n rôle clé dans le développement de thérapies médicamenteuses basées sur les composants sanguins.

Un matériau source de haute qualité (leukopak) désormais caractérisé dans les 30 minutes suivant le prélèvement

En tant que fournisseur unique de premier plan pour les collectes allogéniques, les produits leukopak de la Croix-Rouge sont dérivés du sang périphérique normal traité par leucaphérèse dans des centres de prélèvement agréés par la FDA, et prélevé sur des donneurs sains présélectionnés ayant donné leur accord au Comité de protection des personnes (CPP). Dans le cadre de ses capacités de personnalisation et de tests approfondis, la Croix-Rouge inclura désormais la caractérisation des produits leukopak pour les lymphocytes (T, B, M, NK) dans un laps de temps de 30 minutes (au point de prélèvement) en utilisant la Plateforme Accellix, permettant l’expédition des produits leukopak accompagnés d’un certificat d’analyse (Certificate of Analysis, COA) immédiatement après le prélèvement. En incorporant les instruments d’Accellix dans son flux de travail, l’organisation s’assure que les entreprises de thérapie cellulaire bénéficient d’une disponibilité précise et accélérée des matériaux sources et du COA, favorisant des délais de développement plus court et, à terme, une amélioration des résultats pour les patients.

« L’intégration de la technologie innovante d’Accellix dans nos opérations nous permet de caractériser rapidement et précisément les échantillons de donneurs allogéniques, ce qui nous aide à répondre avec confiance et efficacité aux besoins de nos partenaires sans cesse plus nombreux spécialisés dans la thérapie cellulaire, dans le cadre de notre engagement continu à soutenir ce domaine thérapeutique important », a déclaré Samuel A. Molina, PhD, directeur exécutif de la division Cell and Gene Therapy Operations à la Croix-Rouge.

À PROPOS D’ACCELLIX

Accellix est une société de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de la Plateforme Accellix, afin de permettre à ses clients travaillant dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique de trouver une réponse à leurs exigences critiques en matière de contrôle de qualité, tandis qu’ils font progresser les thérapies qui changent la vie des patients du monde entier. Accellix habilite ses clients en leur donnant la possibilité de migrer leurs tests cellulaires existants vers la Plateforme Accellix. La Plateforme Accellix est un cytomètre de flux de paillasse qui utilise et lit des cartouches microfluidiques intégrant des réactifs secs. Elle offre une reproductibilité et une facilité d’utilisation inégalées pour l’analyse cellulaire multiparamétrique automatisée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.accellix.com.

