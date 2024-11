DSI et Frontgrade signent un accord pour développer et distribuer la prochaine évolution de l'unité de mémoire de masse de 2 To pour l'espace

From left at podium: David Meyouhas, Frontgrade Vice President of Product Management, and Elias Hashem, Chief Executive Officer at DSI Aerospace, signed an agreement at Space Tech Expo to develop Frontgrade’s SpaceStorTM 2TB Mass Memory Unit. Frontgrade expects to introduce the new low SWAP-C MMU to the North American market in late 2025. (Photo: Business Wire)

BRÊME, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Des représentants de DSI Aerospace, fournisseur de systèmes électroniques à haute performance et de solutions de stockage de masse pour les applications aérospatiales et spatiales, et de Frontgrade Technologies, leader des solutions hautement fiables et résistantes aux radiations pour les industries de la défense, commerciales et civiles, ont signé un accord lors du Space Tech Expo pour développer l'unité de mémoire de masse SpaceStor™ à 2 To de Frontgrade. Après que DSI aura finalisé la conception de l'unité de mémoire de masse (MMU), Frontgrade procédera à l'assemblage et aux tests dans son site du Colorado, aux États-Unis, et sera le distributeur exclusif de SpaceStor en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cet accord, Frontgrade s'appuiera sur ses 60 ans d'expérience en vol spatial, combinés à l'expertise éprouvée de DSI dans les contrôleurs de mémoire flash (IP) et le matériel complet des unités de mémoire de masse. La MMU SpaceStor est conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements et des missions spatiaux actuels, où le stockage fiable des données est crucial. Cette MMU résistante aux radiations offre une solution de stockage de données flexible, à faible consommation d'énergie et rentable pour les environnements les plus hostiles.

David Meyouhas, vice-président de la gestion des produits chez Frontgrade, et Elias Hashem, président-directeur général de DSI Aerospace, étaient accompagnés lors de la cérémonie de signature par le gouverneur de Brême, le Dr Andreas Bovenschulte, la sénatrice de Brême pour les affaires économiques, les ports et la transformation, Kristina Vogt, et le Dr Walther Pelzer, directeur général de l'Agence spatiale allemande au DLR.

« En combinant le savoir-faire considérable de Frontgrade en matière de sous-systèmes et de mémoire flash avec les solutions de mémoire de masse éprouvées de DSI, nous offrirons à nos clients une nouvelle génération d’unités de mémoire de masse à haute performance, capables de couvrir l’ensemble des missions, de l’orbite basse (LEO) à l’orbite géostationnaire (GEO) et au-delà », a déclaré Meyouhas. « Nous sommes impatients de bouleverser le marché des MMU en introduisant en Amérique du Nord un produit de 2 téraoctets, avec un faible SWAP-C. »

La MMU SpaceStor bénéficie d'une combinaison d'éléments logiciels, micrologiciels et matériels bien établis, issus de vols antérieurs, pour produire une solution de mémoire de masse performante, évolutive, et garantie pour l'espace.

M. Hashem a ajouté : « Nous sommes ravis de conclure cet accord avec un partenaire aussi bien établi sur le marché nord-américain. Ensemble, nous apportons des décennies d'expertise, combinant notre riche héritage de solutions de pointe qui seront incorporées dans le SpaceStor de Frontgrade - créé en Allemagne et fabriqué aux États-Unis. »

La MMU SpaceStor est fourni dans un format SpaceVPX 3U avec une mezzanine qui intègre jusqu'à 2 To de stockage NAND protégé par EDAC et, par conséquent, peut être facilement et rapidement personnalisé pour répondre aux exigences de stockage spécifiques à une mission. Frontgrade et DSI prévoient de commencer à livrer des prototypes à la fin de l'année 2025.

À propos de Frontgrade

Frontgrade Technologies est le principal fournisseur de solutions très fiables et résistantes aux radiations pour la défense, le renseignement, les applications commerciales et civiles. La société propose une suite complémentaire et intégrée d'électronique critique pour les missions. Ses principaux produits comprennent des composants résistants aux radiations, des sous-systèmes de traitement de mission, des amplificateurs haute puissance, des ASIC personnalisés, des systèmes de contrôle de mouvement, des guides d'ondes, des antennes et des solutions de gestion de l'alimentation. Pour plus d'informations, visitez le site www.frontgrade.com.

À propos de DSI Aerospace GmbH

DSI Aerospace GmbH, fondée en 1997 en Allemagne, est une entrepriserise Avec plus de 150 années d'expérience dans l'espace sans échec, DSI compte environ 105 employés et se spécialise dans le développement d'électronique haut de gamme pour les missions d'observation de la Terre, de science et d'exploration et de sécurité spatiale. Sa gamme de produits comprend des ordinateurs de bord, des unités de traitement et de traitement des données et des équipements de soutien au sol, conçus pour des performances optimales dans les applications spatiales.

L'entreprise propose des services complets soutenus par des installations de pointe pour la conception, les tests et le développement. DSI Aerospace se consacre à l'avancement de la technologie spatiale grâce à des solutions innovantes et des produits fiables.

