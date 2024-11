PEKING UND SÜD-SAN FRANCISCO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--

Biocytogen kündigt die Nominierung des Entwicklungskandidaten IDE034 von IDEAYA, einem potenziellen ersten bispezifischen ADC (Antibody Drug Conjugate, Antikörper-Wirkstoff-Konjugat) der Klasse B7H3/PTK7 Topo-I-Nutzlast, sowie die Ausübung der Option an

Biocytogen Pharmaceuticals (Peking) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erforschung neuartiger Antikörper/ADC-Therapeutika liegt, gab bekannt, dass IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), ein Unternehmen für Präzisionsmedizin in der Onkologie, das an der Erforschung und Entwicklung zielgerichteter Therapeutika arbeitet, die Option für eine exklusive weltweite Lizenz für das B7H3/PTK7 BsADC-Programm von Biocytogen, IDE034, ausgeübt und es als Entwicklungskandidaten nominiert hat.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von IDEAYA, die Option zur Lizenzierung der weltweiten Rechte an unserem B7H3/PTK7 BsADC IDE034 auszuüben, das unseren firmeneigenen Topoisomerase-Linker-Nutzlast-Wirkstoff enthält“, so Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen. „Dieser wichtige Meilenstein in unserer Zusammenarbeit ist eine weitere Bestätigung des Potenzials der RenLite®-Plattform von Biocytogen und ein weiterer Schritt auf dem Weg zu wirksamen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit soliden Tumoren. Wir freuen uns darauf, IDEAYA bei der Weiterentwicklung dieses Programms bis zur klinischen Phase zu unterstützen.“

Michael White, Ph.D., Chief Scientific Officer von IDEAYA Biosciences, kommentierte: „Wir freuen uns, IDE034 als Entwicklungskandidaten zu nominieren. Dieser vielversprechende, potenzielle erste bispezifische ADC der Klasse B7H3/PTK7 mit Topo-I-Nutzlast hat in präklinischen Modellen eine signifikante Tumorregression gezeigt. Die hohe Prävalenz der B7H3/PTK7-Koexpression in soliden Tumoren wie Lungen-, Darm- und Kopf-Hals-Tumoren verdeutlicht sein Potenzial sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit unserem PARG-Inhibitor IDE161.“

Für 2025 strebt IDEAYA bei der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA die Einreichung eines Antrags auf Genehmigung einer neuen Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) für IDE034 an, sofern die laufenden präklinischen und IND-Studien abgeschlossen sind, um den Beginn der ersten Studien am Menschen zu erleichtern.

Gemäß der Options- und Lizenzvereinbarung zwischen Biocytogen und IDEAYA wird Biocytogen eine Vorauszahlung und Optionsausübungsgebühren erhalten, sowie zusätzliche Zahlungen für Entwicklungs- und regulatorische Meilensteine, Zahlungen für kommerzielle Meilensteine und Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in Höhe von insgesamt 406,5 Millionen US-Dollar, einschließlich bis zu 100 Millionen US-Dollar an Zahlungen für Entwicklungs- und regulatorische Meilensteine.

Laut der Datenbank „Human Protein Atlas“ wird B7H3/PTK7 bei mehreren soliden Tumorarten, darunter Lungen-, Darm- und Kopf-Hals-Tumoren, mit einer Häufigkeit von etwa 30 %, 46 % bzw. 27 % exprimiert.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erforschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mit innovativen Technologien liegt. Biocytogen nutzt die Gen-Editing-Technologie und setzt gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice® (RenMab™/ RenLite® / RenNano® / RenTCR-mimic™ )-Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimic-Antikörper ein. Außerdem wurde eine Untermarke, RenBiologics™, etabliert, um globale Partnerschaften für eine Standardbibliothek von >400.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen etwa 1000 Zielmoleküle für eine weltweite Zusammenarbeit zu erforschen. Zum 30. Juni 2024 bestanden mit über 60 globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs), etwa 150 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung/Auslizensierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Assets sowie nahezu 50 zielgerichtete RenMice®-Lizenzierungsprojekte. Biocytogen hat Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für Wirkstoffziele in der präklinischen Forschung geleistet und bietet unter der Submarke des Unternehmens, BioMice™, derzeit Tausende von Standard-Tier- und Zellmodellen sowie präklinische Pharmakologie und Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Der Hauptsitz von Biocytogen befindet sich in Peking. Außerdem unterhält das Unternehmen Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Über IDEAYA Biosciences

IDEAYA ist ein Unternehmen für Präzisionsmedizin in der Onkologie, dessen Schwerpunkt auf der Erforschung und Entwicklung zielgerichteter Therapeutika für anhand molekularer Diagnostik ausgewählte Patientengruppen liegt. Der Ansatz von IDEAYA kombiniert die Fähigkeiten zur Identifizierung und Validierung translationaler Biomarker mit der Arzneimittelforschung, um gezielt die Patientengruppen auszuwählen, die am wahrscheinlichsten von den zielgerichteten Therapien profitieren werden. IDEAYA setzt seine Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Arzneimittelforschung für die synthetische Letalität ein, eine neue Klasse von Zielen für die Präzisionsmedizin.

