Biocytogen annonce la nomination par IDEAYA du candidat IDE034, un ADC bispécifique Topo-I-Payload B7H3/PTK7, ainsi que la levée d’une option

PÉKIN ET SUD DE SAN FRANCISCO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX : 02315), société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la découverte de nouveaux anticorps/ADC thérapeutiques, a annoncé qu’IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq : IDYA), société de médecine de précision en oncologie dédiée à la découverte et au développement de thérapies ciblées, a exercé son option de licence exclusive mondiale pour le programme BsADC B7H3/PTK7 de Biocytogen, IDE034, et l’a désigné comme candidat au développement.

« Nous sommes ravis qu'IDEAYA ait choisi d'exercer son option de licence pour les droits mondiaux de notre BsADC B7H3/PTK7 IDE034, qui incorpore notre topoisomérase linker-payload », a déclaré le Dr Yuelei Shen, président et directeur général de Biocytogen. « Cette étape importante de notre collaboration valide les capacités de la plateforme RenLite® de Biocytogen et nous rapproche de traitements efficaces pour les patients atteints de tumeurs solides. Nous nous réjouissons de soutenir IDEAYA dans l'avancement de ce programme jusqu'au stade clinique », ajoute-t-il.

Michael White, Ph. D. (docteur en philosophie), directeur scientifique d’IDEAYA Biosciences, a déclaré : « Nous sommes ravis de désigner IDE034 comme candidat au développement. Cet anticorps bispécifique B7H3/PTK7 topo-I-payload, prometteur et potentiellement inédit dans sa catégorie, a démontré une régression tumorale significative dans les modèles précliniques. La forte prévalence de la co-expression de B7H3/PTK7 dans des tumeurs solides, telles que le cancer du poumon, le cancer colorectal et le cancer de la tête et du cou, souligne son potentiel, tant en monothérapie qu’en combinaison avec notre inhibiteur de PARG, IDE161 », ajoute-t-il.

IDEAYA prévoit de soumettre une demande de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) auprès de la FDA américaine en 2025 pour IDE034, sous réserve de l’achèvement des études précliniques et IND en cours, afin de permettre le lancement des premiers essais cliniques chez l’homme.

Conformément à l’accord d’option et de licence entre Biocytogen et IDEAYA, Biocytogen recevra un paiement initial ainsi que des frais pour l’exercice de l’option. Des paiements d’étape supplémentaires seront également versés pour le développement, la réglementation, la commercialisation, ainsi que des redevances sur les ventes nettes. Le montant total de l’accord pourrait atteindre 406,5 millions de dollars, dont jusqu’à 100 millions de dollars en paiements d’étape pour le développement et la réglementation.

Selon la base de données Human Protein Atlas, B7H3/PTK7 est co-exprimé dans divers types de tumeurs solides, notamment dans les cancers du poumon, colorectal et de la tête et du cou, à des taux respectifs d’environ 30 %, 46 % et 27 %.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie innovante, spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d’anticorps. En s’appuyant sur l’édition de gènes, Biocytogen utilise ses plateformes propriétaires RenMice® (RenMab™, RenLite® , RenNano® , RenTCR-mimic™), issues du génie génétique, pour la découverte d’anticorps monoclonaux, bispécifiques et multispécifiques entièrement humains, ainsi que pour la création de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et d’anticorps imitant le récepteur des cellules T (TCR). De plus, l’entreprise a lancé la sous-marque RenBiologics™ pour explorer des partenariats mondiaux et mettre à disposition une bibliothèque de plus de 400 000 séquences d’anticorps entièrement humains ciblant environ 1 000 cibles, permettant ainsi une collaboration internationale. Au 30 juin 2024, Biocytogen a conclu environ 150 accords de codéveloppement, de licence et de transfert pour des anticorps thérapeutiques et des actifs cliniques, et près de 50 projets de licence RenMice® dédiés à des cibles spécifiques, en partenariat avec plus de 60 sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales, dont plusieurs multinationales (MNC). Pionnière dans la génération de modèles humanisés knock-in pour la recherche préclinique, Biocytogen fournit actuellement plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi sous sa marque BioMice™, en plus de proposer des services de pharmacologie préclinique et d’édition de gènes à ses clients internationaux. Biocytogen, dont le siège social est situé à Pékin, dispose de filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://en.biocytogen.com.cn.

À propos d'IDEAYA Biosciences

IDEAYA est une société de médecine de précision en oncologie spécialisée dans la découverte et le développement de traitements ciblés destinés à des populations de patients spécifiquement sélectionnées à l’aide de diagnostics moléculaires. Son approche unique combine des capacités d’identification et de validation de biomarqueurs translationnels avec la découverte de médicaments, permettant ainsi de cibler les populations de patients les plus susceptibles de répondre positivement aux thérapies proposées. IDEAYA se concentre particulièrement sur la létalité synthétique, une classe émergente de cibles en médecine de précision, et met à profit ses compétences en recherche pour développer des traitements innovants visant à traiter des cancers spécifiques de manière plus efficace et personnalisée.

