Ansys et IonQ apportent la puissance quantique à l’industrie de l’ingénierie assistée par ordinateur, qui pèse 10 milliards de dollars

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), leader du secteur de l’informatique quantique, et Ansys (Nasdaq : ANSS), ont uni leurs forces pour intégrer l’informatique quantique dans le secteur de l’ingénierie assistée par ordinateur (IAO), qui représente 10 milliards de dollars.* Ensemble, IonQ et Ansys visent à accélérer la simulation, à étendre l’exploration de la conception haute-fidélité et à réduire les délais de développement des produits, permettant ainsi une mise sur le marché plus rapide de produits innovants.

Ce partenariat vise à rendre la simulation accessible aussi bien aux experts quantiques qu’aux non-experts, dans le but d’accroître la valeur de l’entreprise et d’harmoniser les processus de développement de produits. Les solutions Ansys sont utilisées dans le développement de produits dans tous les secteurs et représentent une part importante de l’ensemble de la modélisation et de la simulation sur le marché de l’IAO. À mesure que les ordinateurs quantiques d’IonQ progressent et surpassent les systèmes classiques dans des tâches spécifiques, leur intégration à la technologie d’Ansys pour les simulations complexes ouvrira la voie à de nouvelles découvertes et innovations. Grâce à ces avancées, Ansys aura accès à une infrastructure essentielle pour tester et affiner sa technologie dans un environnement quantique.

IonQ utilisera la technologie multiphysique d’Ansys, y compris des logiciels de simulation structurelle, optique, photonique et électromagnétique, pour concevoir et optimiser les composants clés des ordinateurs quantiques de nouvelle génération, extrêmement évolutifs et performants.

« Nous sommes ravis de travailler avec IonQ pour créer une nouvelle génération de solveurs quantiques qui pourraient simultanément augmenter la précision des prédictions et accélérer le temps d’exécution des simulations », déclare Prith Banerjee, directeur de la technologie chez Ansys. « Notre objectif est de permettre à tous les clients d’Ansys d’accéder de manière transparente à la puissance de l’informatique quantique afin d’accélérer l’innovation et de commercialiser leurs produits plus rapidement. Nous sommes convaincus que l’informatique quantique présente d’énormes avantages pour le marché de l’IAO, et la technologie d’IonQ excelle dans son offre de solutions visant à relever des défis de simulation complexes qui étaient auparavant hors de portée des ordinateurs classiques. »

« IonQ a fait des progrès considérables en démontrant la valeur de l’informatique quantique pour les entreprises de divers secteurs, tels que l’industrie pharmaceutique, la finance, l’automobile et l’aérospatiale », déclare Ariel Braunstein, vice-président principal des produits et des applications d’IonQ. « Nous pensons que le logiciel de simulation d’Ansys sera crucial pour la conception et la mise à l’échelle de nos systèmes les plus avancés. Ce partenariat permettra également à IonQ d’accéder plus largement au marché de l’ingénierie assistée par ordinateur, qui représente plusieurs milliards de dollars et une part importante de l’utilisation mondiale du calcul haute performance. »

IonQ travaille également avec des entreprises clientes telles qu’Airbus et Hyundai Motor pour intégrer des solutions quantiques dans leurs secteurs d’activité. Pour en savoir plus sur IonQ et sur ses dernières nouveautés en matière de systèmes et de développements commerciaux, rendez-vous sur https://ionq.com/.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader de l’informatique quantique, qui fournit des systèmes haute performance capables de résoudre les cas d’utilisation commerciaux et de recherche les plus importants et les plus complexes au monde. La génération actuelle d’ordinateurs quantiques d’IonQ, IonQ Forte, est la dernière-née d’une série de systèmes de pointe, dotés de 36 qubits algorithmiques. L’entreprise a été reconnue pour sa technologie innovante et sa croissance rapide, dans la liste Next Big Things in Tech 2023 de Fast Company et dans la liste Technology Fast 500™ 2023 de Deloitte, respectivement. Disponible auprès des principaux fournisseurs de services cloud, IonQ rend l’informatique quantique plus accessible et plus efficace que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

À propos d’Ansys

Notre mission : Powering Innovation that Drives Human Advancement™

Lorsque des entreprises visionnaires ont besoin de savoir si leurs idées révolutionnaires vont fonctionner, elles comblent le fossé entre la conception et la réalité grâce à la simulation Ansys. Depuis plus de 50 ans, le logiciel Ansys permet aux innovateurs de tous les secteurs de repousser les limites en utilisant le pouvoir prédictif de la simulation. Du transport durable aux semi-conducteurs avancés, en passant par les systèmes satellitaires et les appareils médicaux vitaux, les prochaines grandes avancées de l’humanité seront réalisées grâce à Ansys.

Ansys et tous les noms, logos et slogans de marques, produits, services et caractéristiques d’ANSYS, Inc. sont des marques déposées ou des marques commerciales d’ANSYS, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits, de services et de caractéristiques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

