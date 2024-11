A New Incubation Ventures da The Estée Lauder Companies e a NYKAA anunciam os vencedores do BEAUTY&YOU India 2024

From L to R: Sumit Bhasin, Sanjiv Singh, William P. Lauder, Falguni Nayar, Shana Randhava, Stéphane de La Faverie, Rohan Vaziralli (Photo: Business Wire)

Top L: Piyush Jain (L) and Dr. Prashant Agrawal (R), co-founders, SkinInspired Bottom L: Vijay Sivaraju (L) and Vaishnavi Maganti (R) , co-founders, Amright Top R: Alia Allana, founder, Journey of Objects Bottom R: Kritika Rathi (L) and Akshay Bawa (R) , co-founders, NOT just VANILLA (Photo: Business Wire)

(From L to R): Stéphane de La Faverie, Executive Group President, The Estée Lauder Companies; William P. Lauder, Executive Chairman, The Estée Lauder Companies; and Rohan Vaziralli, General Manager at ELCA Cosmetics (Photo: Business Wire)

(From L to R): Piyush Jain, Dr. Prashant Agrawal, Falguni Nayar, Kritika Rathi, Vijay Sivaraju, Vaishnavi Maganti, Shana Randhava, Stéphane de La Faverie, William P. Lauder, Akshay Bawa, Alia Allana, Sumit Bhasin, Rosemin M. Opgenhaffen (Photo: Business Wire)

(From L to R): Piyush Jain, Dr. Prashant Agrawal, Falguni Nayar, Kritika Rathi, Vijay Sivaraju, Vaishnavi Maganti, Shana Randhava, Stéphane de La Faverie, William P. Lauder, Akshay Bawa, Alia Allana, Sumit Bhasin, Rosemin M. Opgenhaffen (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A New Incubation Ventures (“NIV”) da The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) (“ELC”) e a NYKAA têm o prazer de anunciar os vencedores do BEAUTY&YOU India 2024. Criada pela NIV e lançada em parceria com a NYKAA, fabricante líder em beleza e estilo de vida da Índia, a BEAUTY&YOU India continua sua missão de descobrir, destacar e desenvolver a próxima geração de marcas de beleza com foco na Índia. O programa de 2024 baseia-se no sucesso dos anos anteriores com o tema Supercharged Futures.

O programa deste ano contou com mais de 660 candidatos de mais de 50 cidades nas categorias de cuidados com a pele, maquiagem, cuidados com os cabelos, fragrâncias e storytelling. Os doze finalistas apresentaram conceitos que vão desde cuidados com a pele clinicamente avançados até inovações revolucionárias em cuidados com os cabelos e plataformas inovadoras de storytelling.

Os finalistas se apresentaram ao estimado júri deste ano, composto por 14 líderes do setor e formadores de opinião, em uma sessão de apresentação ao vivo no The Leela Palace, em Nova Délhi. Os quatro vencedores foram anunciados na mesma noite, no evento final, com convidados especiais, incluindo William P. Lauder, presidente executivo da ELC; Stéphane de La Faverie, presidente executivo do Grupo ELC; e Falguni Nayar, fundador, diretor administrativo e diretor executivo da NYKAA; juntamente com o júri - Shana Randhava, vice-presidente sênior, NIV, ELC; Rohan Vaziralli, gerente geral da ELCA Cosmetics Private Limited; Tarun Tahiliani, fundador e diretor da Tarun Tahiliani; Anaita Shroff Adajania, estilista, diretora criativa e fundadora, Style Cell; Deepica Mutyala, CEO e fundadora, Live Tinted; Shruti Chandra, vice-presidente, Invest India e vice-presidente, Women Empowerment, Europe India Council for Business and Industry (EICBI); Gianandrea Ferrari, CEO Europa, Oriente Médio e Índia, Intercos; Jaffrey Zaman, diretor administrativo, Intercos India Private Limited; entre outros.

“Os vencedores do BEAUTY&YOU 2024 representam uma mistura diversificada de fundadores criativos e inovação revolucionária”, disse Shana Randhava, vice-presidente sênior da NIV, ELC. “Suas ideias e visões realmente exemplificam a inovação, a criatividade e o espírito empreendedor, representativos do futuro da beleza. Pelo terceiro ano consecutivo, testemunhamos alguns conceitos extraordinários e os vencedores se destacam como pioneiros prontos para causar um impacto significativo, cada um trazendo uma perspectiva única para o dinâmico cenário de beleza da Índia. Esperamos oferecer orientação e apoio aos vencedores à medida que expandem suas visões, buscando um público mais amplo na Índia e em todo o mundo.”

“Como principal parceira da ELC para o BEAUTY&YOU desde sua criação, a NYKAA está profundamente comprometida em estimular a próxima geração de talentos no setor de beleza”, disse Anchit Nayar, diretor executivo e CEO da NYKAA Beauty. “Os vencedores do prêmio BEAUTY&YOU deste ano representam o pensamento centrado no consumidor na Índia, e temos orgulho de apoiar esses fundadores na construção de marcas de alta qualidade para o mercado indiano. Na NYKAA, estimular a próxima geração de empreendedores do setor de beleza é fundamental para nossa missão de tornar a beleza acessível a todos. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a The Estée Lauder Companies nessa visão compartilhada, pois trabalhamos juntos para capacitar talentos emergentes e moldar o futuro da beleza na Índia.”

Ganhadores do 2024 BEAUTY&YOU India

GROW (empresas no mercado)

SkinInspired

Piyush Jain, fundador e CEO

Dr Prashant Agrawal, fundador e diretor de produtos

A SkinInspired é uma empresa de cuidados com a pele com base científica que utiliza ingredientes multiativos que proporcionam resultados e embalagens inovadoras que proporcionam uma experiência perfeita para o usuário.

Instagram: @skininspired.in

IMAGINE (conceitos pré-mercado)

Not Just Vanilla

Akshay Bawa, fundador e CEO

Kritika Rathi, fundadora e diretora de marketing

A Not Just Vanilla redefine os cuidados com o corpo com soluções direcionadas e orientadas para resultados para áreas negligenciadas, capacitando os consumidores a se sentirem confiantes e a abraçarem o amor próprio todos os dias.

Instagram: @notjustvanilla.co

Amright

Vaishnavi Maganti, fundadora

Vijay Sivaraju, cofundador

A Amright combina ingredientes suíços clinicamente comprovados com pesquisas genéticas sobre o cabelo para promover o crescimento do cabelo feminino, oferecendo soluções personalizadas para a plenitude.

Instagram: @amrightindia

CREATE (Storytellers criativos)

Journey of Objects

Alia Allana, fundadora e jornalista

Combinando perfeitamente reportagem e varejo, o Journey of Objects é um marketplace de comércio eletrônico que ajuda a abraçar a sustentabilidade e preservar a diversidade cultural da Índia por meio de pesquisas do setor e curadoria criteriosa de produtos.

Instagram: @journeyofobjects

Sobre o BEAUTY&YOU India

Desde a sua criação em 2022, o BEAUTY&YOU tem como objetivo ajudar fundadores, inovadores e criadores a expandir seus negócios de forma holística, identificando as metas da marca, alcançando ambições de escala e selecionando portfólios de produtos que falam a uma nova geração de consumidores indianos.

Sobre a New Incubation Ventures da The Estée Lauder Companies

A New Incubation Ventures (“NIV”) é o braço estratégico de investimento e incubação em estágio inicial da The Estée Lauder Companies. A NIV faz parcerias com fundadores e empreendedores com visão de futuro para criar, financiar e dar suporte às melhores marcas de beleza emergentes e novos modelos de negócios para moldar o futuro da beleza e construir um pipeline acionável de marcas diversificadas e novos motores de crescimento para o portfólio da ELC.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos, além de ser administradora de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios com nomes de marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

Sobre a NYKAA

Nascida do desejo de tornar a beleza uma escolha comum, a NYKAA começou em 2012 como uma empresa de tecnologia de consumo digitalmente nativa. Por meio da visão da fundadora Falguni Nayar de levar inspiração e alegria às pessoas em todos os lugares, ela entrou em um mercado de varejo de beleza mal atendido, revolucionando o ecossistema e colocando a Índia no centro das atenções globais. Hoje, a NYKAA expandiu suas ofertas para incluir estilo de vida e B2B, introduzindo as plataformas on-line NYKAA Fashion, NYKAA Man e Superstore.

Ao longo dos anos, a NYKAA tem conquistado o coração dos consumidores indianos, levando-os a visitar seus destinos on-line e off-line e criando comunidades leais por meio de conteúdo envolvente e educacional. A NYKAA continua construindo sua casa de marcas com um foco nítido na inovação e no prazer do consumidor. Marcas de beleza, como Kay Beauty, NYKAA Naturals, NYKAA Cosmetics e Wanderlust, além de marcas de moda como Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP e Pipa Bella, tornaram-se nomes conhecidos por oferecerem consistentemente inspiração e produtos de alto desempenho aos consumidores.

O compromisso inabalável da NYKAA com a autenticidade e com o fato de colocar o cliente no centro de tudo o que faz a tornou a varejista preferida das marcas internacionais que entram na Índia. Sua Global Store, uma porta de entrada para o mundo das cobiçadas marcas internacionais, aproveita a comprovada cadeia de suprimentos e os recursos de marketing da empresa para oferecer uma experiência de compra realmente perfeita.

Site: beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards

ELC-C

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.