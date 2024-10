Boomi entre en partenariat avec BASE life science pour accélérer la transformation numérique dans l'industrie des sciences de la vie

Boomi Partners with BASE life science to Accelerate Digital Transformation Across the Life Sciences Industry (Graphic: Business Wire)

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, le chef de file de l’intégration et de l’automatisation intelligentes, annonce ce jour un partenariat avec BASE life science (BASE), une société d'Infosys et un fournisseur de services gérés spécialisé dans l'optimisation de l'utilisation de systèmes basés sur le cloud pour l'industrie des sciences de la vie. En s’appuyant sur le partenariat existant de Boomi avec Infosys, BASE et Boomi renforcent ensemble les capacités d’intégration des organisations des sciences de la vie qui migrent des technologies héritées vers la plateforme Veeva Vault. Ce partenariat renforce la collaboration de Boomi avec Veeva, un leader mondial des logiciels cloud pour les sciences de la vie, y compris les applications pour la gestion de contenu d’entreprise, la gestion de la relation client et la gestion des données. Les partenariats de Boomi avec BASE et Veeva sont conçus pour aider les organisations des sciences de la vie à moderniser leurs opérations afin d’accroître la productivité tout au long du cycle de développement des médicaments.

Selon un rapport du Tufts Center for the Study of Drug Development, le coût moyen du développement d'un nouveau médicament sur ordonnance qui obtient l'approbation du marché est d'environ 2,6 milliards USD, ce qui comprend les coûts des essais cliniques et le temps consacré au développement.1 Les obstacles réglementaires ajoutent de la complexité au cycle de vie du développement, alors que les entreprises doivent naviguer dans des processus d'approbation rigoureux pour assurer la sécurité et l'efficacité. En outre, l'intégration de diverses sources de données et le besoin de contributions de multiples parties prenantes compliquent le flux de travail, ce qui entraîne souvent des inefficacités et des retards dans la fourniture de thérapies innovantes aux patients.

« Notre partenariat avec Boomi renforcera notre capacité à fournir des solutions intégrées aux organisations des sciences de la vie », Ole Hansen, vice-président principal, Global Partnerships & Sales, BASE life science. « Ensemble, nous rendrons l’intégration plus facile, plus rapide et plus efficace, ce qui permettra à ces entreprises de se concentrer sur leur mission d’améliorer les résultats en matière de soins de santé. »

Le partenariat de Boomi avec BASE signifie un engagement croissant à transformer la stratégie d'intégration de l'industrie des sciences de la vie, en aidant les organisations à surmonter les contraintes héritées et à adopter des solutions numériques qui génèrent de la valeur à toutes les étapes du développement de médicaments. Dans le cadre de cette collaboration, Boomi tirera parti de l’expertise de BASE dans le secteur des sciences de la vie pour fournir des solutions d’intégration sur mesure qui répondent aux besoins et aux défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises pharmaceutiques qui migrent des systèmes existants vers la plateforme Veeva Vault.

« Le partenariat avec BASE life science permet à Boomi de mieux répondre aux exigences complexes du marché des sciences de la vie, ce à quoi notre partenariat avec Veeva répond également », déclare Dan McAllister, vice-président principal des alliances mondiales et des canaux chez Boomi. « Ensemble, nous pouvons fournir aux organisations les outils dont elles ont besoin pour intégrer facilement leurs systèmes et sources de données disparates, ce qui leur permet de se concentrer sur la stimulation de l’innovation et la réalisation de leurs objectifs commerciaux. »

Principaux avantages du partenariat entre Boomi et BASE life science :

Expertise dans les sciences du vivant : grâce à la compréhension approfondie par BASE des exigences réglementaires et des besoins spécifiques du secteur, les capacités d’intégration de la plateforme Boomi Enterprise peuvent être adaptées spécifiquement aux entreprises du secteur des sciences de la vie, ce qui leur permet d'avancer efficacement dans des environnements de conformité complexes.

grâce à la compréhension approfondie par BASE des exigences réglementaires et des besoins spécifiques du secteur, les capacités d’intégration de la plateforme Boomi Enterprise peuvent être adaptées spécifiquement aux entreprises du secteur des sciences de la vie, ce qui leur permet d'avancer efficacement dans des environnements de conformité complexes. Promotion d'une stratégie d'intégration dans tous les secteurs d'activité : le partenariat entre Boomi et BASE répond au besoin d'intégration rationalisée au sein des organisations des sciences de la vie à travers les applications Veeva Vault et d'autres solutions complémentaires. En intégrant les fonctions commerciales, de R&D, de qualité et autres, les organisations peuvent améliorer la collaboration tout au long du développement de médicaments et du cycle de vie commercial.

le partenariat entre Boomi et BASE répond au besoin d'intégration rationalisée au sein des organisations des sciences de la vie à travers les applications Veeva Vault et d'autres solutions complémentaires. En intégrant les fonctions commerciales, de R&D, de qualité et autres, les organisations peuvent améliorer la collaboration tout au long du développement de médicaments et du cycle de vie commercial. Capacités d'intégration accrues : le partenariat simplifiera l'intégration d'applications commerciales vitales, en soutenant les organisations des sciences de la vie dans leur transition des systèmes existants vers des architectures modernes basées sur le cloud.

le partenariat simplifiera l'intégration d'applications commerciales vitales, en soutenant les organisations des sciences de la vie dans leur transition des systèmes existants vers des architectures modernes basées sur le cloud. Évolutivité et flexibilité : en tirant parti de la technologie native cloud de Boomi et de l'expertise de BASE, les organisations des sciences de la vie peuvent atteindre une évolutivité élastique qui s'adapte à leurs exigences d'intégration croissantes, optimisant ainsi la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

en tirant parti de la technologie native cloud de Boomi et de l'expertise de BASE, les organisations des sciences de la vie peuvent atteindre une évolutivité élastique qui s'adapte à leurs exigences d'intégration croissantes, optimisant ainsi la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Rapidité de déploiement et d'automatisation : ensemble, Boomi et BASE permettront aux organisations d'intégrer rapidement les applications et d'automatiser les flux de travail, de rationaliser les processus et d'améliorer la capacité de collecte, de gestion et d'analyse des données en temps réel.

ensemble, Boomi et BASE permettront aux organisations d'intégrer rapidement les applications et d'automatiser les flux de travail, de rationaliser les processus et d'améliorer la capacité de collecte, de gestion et d'analyse des données en temps réel. Soutien à une transformation numérique exhaustive : cette collaboration permet aux entreprises du secteur des sciences de la vie de stimuler l'innovation en facilitant une connectivité transparente entre les applications, les services et les sources de données, ce qui leur permet de se concentrer sur la fourniture de solutions de soins de santé critiques.

À propos de Boomi

Boomi, leader de l’intégration intelligente et de l’automatisation, aide les entreprises du monde entier à automatiser et à harmoniser leurs processus critiques pour atteindre plus rapidement leurs objectifs. En exploitant les capacités avancées de l’IA, la Boomi Enterprise Platform connecte de manière transparente les systèmes et gère les flux de données avec la gestion des API, l’intégration, la gestion des données et l’orchestration de l’IA au sein d’une solution complète. Avec une base de clients dépassant les 20 000 entreprises dans le monde et un réseau de plus de 800 partenaires en pleine expansion, Boomi révolutionne la façon dont les entreprises de toutes tailles atteignent l’agilité commerciale et l’excellence opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

